Fujitsu e Supermicro anunciam colaboração estratégica para desenvolver tecnologia de computação de IA verde e soluções de data center refrigeradas a líquido

As empresas combinam experiência em engenharia e design para sistemas da próxima geração que oferecem suporte à IA generativa e cargas de trabalho de HPC para data centers locais e na nuvem e à promoção da TI verde

KAWASAKI e SAN JOSE, Califórnia, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Fujitsu Limited e a Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) anunciaram hoje que colaborarão para estabelecer um engajamento estratégico de longo prazo em tecnologia e negócios, para desenvolver e comercializar uma plataforma com o futuro processador "FUJITSU-MONAKA" baseado em Arm da Fujitsu, projetado para alto desempenho e eficiência energética e com lançamento previsto para 2027. Além disso, as duas empresas também colaborarão no desenvolvimento de sistemas de refrigeração a líquido para HPC, IA generativa e data centers verdes da próxima geração.

"A Supermicro está animada em colaborar com a Fujitsu para fornecer servidores e soluções de última geração, de alto desempenho, com eficiência energética e custo otimizado", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Esses sistemas serão otimizados para dar suporte a uma ampla gama de cargas de trabalho em ambientes de IA, HPC, nuvem e borda. As duas empresas se concentrarão em projetos de TI verde com arquiteturas com economia de energia, como PnP em escala de rack de resfriamento a líquido, para minimizar o impacto ambiental da tecnologia."

Como o uso da IA continua crescendo, a demanda por capacidade de data center está aumentando mais rapidamente do que se pode ser fornecido, e um dos maiores desafios é atender com eficiência aos crescentes requisitos de consumo de energia. A inovação da tecnologia de resfriamento a líquido já fez da Supermicro líder atual do setor no fornecimento de soluções de resfriamento a líquido. Um dos principais focos será reunir a experiência da Fujitsu e da Supermicro para desenvolver ainda mais soluções de resfriamento a líquido em escala de rack.

A Fujitsu e a Supermicro combinarão suas capacidades técnicas e alcance global de classe mundial para oferecer um portfólio de servidores líder de mercado. A abordagem Building Block da Supermicro para o design de servidores permite que uma ampla variedade de servidores seja rapidamente construída e certificada para cargas de trabalho específicas nos domínios de IA/HPC e computação de propósito geral, em implantações que vão desde data centers na nuvem até aplicações na borda.

Além disso, ao integrar o processador de ponta "FUJITSU-MONAKA" da Fujitsu, as duas empresas obterão excelentes desempenho e eficiência energética, ao mesmo tempo em que buscam alta confiabilidade, segurança e facilidade de uso com ampla compatibilidade de software, capacitando assim os clientes a implementar infraestrutura de IA verde. O FUJITSU-MONAKA é um processador baseado na arquitetura de conjunto de instruções Arm, utilizando tecnologia de ponta de 2 nanômetros, com previsão de entrega para 2027. Essa nova tecnologia aplicada ao FUJITSU-MONAKA é baseada em resultados obtidos em um projeto subsidiado pela Organização para o Desenvolvimento de Novas Energias e Tecnologias Industriais (NEDO).

A colaboração também se estenderá à Fsas Technologies Inc., uma subsidiária da Fujitsu, que fornecerá globalmente soluções de IA generativa baseadas em plataforma de IA, que combinam os produtos de servidor GPU da Supermicro e os serviços de suporte à implementação para operadores de data center e empresas.

"A colaboração entre a Fujitsu e a Supermicro é uma iniciativa inovadora que acelerará a inovação em computação verde", afirmou Vivek Mahajan, vice-presidente corporativo, diretor de tecnologia e diretor de produtos da Fujitsu. "Ao combinar nossas tecnologias, habilitaremos uma infraestrutura de sistema de IA de alto desempenho e com eficiência energética, impulsionando a evolução da IA e da Transformação Digital (DX)."

Como fornecedoras de serviços de tecnologia da informação e comunicação e infraestrutura de data centers, a Fujitsu e a Supermicro acreditam que promover uma infraestrutura de IA verde, que reduza o consumo de energia e o impacto ambiental nos data centers, é uma prioridade máxima.

Sobre a Fujitsu

O propósito da Fujitsu é tornar o mundo mais sustentável construindo confiança na sociedade por meio da inovação. Somos a parceira de transformação digital preferida dos clientes em mais de 100 países, e nossos 124.000 funcionários trabalham para resolver alguns dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. Nossa linha de serviços e soluções se baseia em cinco tecnologias principais: Computação, redes, IA, dados e segurança e tecnologias convergentes, que reunimos para proporcionar transformação de sustentabilidade. A Fujitsu Limited (TSE:6702) registrou uma receita consolidada de 3,7 trilhões de ienes (US$ 26 bilhões) no ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024 e continua sendo a principal empresa de serviços digitais do Japão em termos de participação de mercado. Saiba mais: www.fujitsu.com.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e de telecomunicações / borda 5G. Estamos nos transformando em um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, enquanto fornecemos produtos avançados de placas-mãe, energia e chassis de alto volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para escala e eficiência, e otimizados para melhorar o TCO e reduzir o impacto ambiental (Computação Ecológica). O premiado portfólio de Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem para sua carga de trabalho e aplicativo exatos, selecionando entre uma ampla família de sistemas criados a partir de nossos building blocks flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (com ar condicionado, resfriamento a ar livre ou resfriamento a líquido).

