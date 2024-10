후지쓰와 슈퍼마이크로, 친환경 AI 컴퓨팅 기술과 액체 냉각식 데이터센터 솔루션 개발을 위해 전략적 협력 발표

기업들은 온프레미스 및 클라우드 데이터센터와 친환경 IT 촉진을 위해 생성형 AI와 HPC 워크로드를 지원하는 차세대 시스템을 위한 엔지니어링과 설계 전문성을 결합한다

가와사키, 일본과 산호세, 캘리포니아, 2024년 10월 3일 /PRNewswire/ -- 후지쯔(Fujitsu Limited)와 슈퍼마이크로(Supermicro, Inc.) (나스닥: SMCI)는 기술과 비즈니스에 대한 장기적이며 전략적인 소통 관계를 구축하고, 고성능 및 에너지 효율을 위해 설계된 후지쯔의 미래형 Arm 기반 "후지쯔-모나카" 프로세서가 탑재된 플랫폼을 개발 및 마케팅하고 2027년 출시를 목표로 하기 위해 협력할 것이라고 오늘 발표했다. 또한 양사는 HPC, 생성형 AI 및 차세대 친환경 데이터센터를 위한 액체 냉각 시스템 개발에도 협력할 예정이다.

슈퍼마이크로의 사장 겸 CEO인 찰스 량(Charles Liang)은 "슈퍼마이크로는 후지쯔와 협력하여 전력 효율적이며 비용 최적화된 고성능의 최첨단 서버와 솔루션들을 공급하게 되어 기쁘게 생각한다"면서 "이 시스템들은 AI, HPC, 클라우드와 엣지 환경에서 다양한 워크로드를 지원하도록 최적화된다. 양사는 기술의 환경 영향을 최소화하기 위해 액체 냉각 랙 규모 PnP와 같은 에너지 절약형 아키텍처가 탑재된 친환경 IT 설계에 집중할 것"이라고 말했다.

AI의 사용이 계속 증가함에 따라 데이터센터 용량에 대한 수요는 공급 가능한 것보다 더 빠르게 증가하고 있으며, 가장 큰 과제 중 하나는 증가하는 전력 소비 요구를 효율적으로 충족하는 것이다. 이미 슈퍼마이크로는 액체 냉각 기술 혁신을 통해 현재 액체 냉각 솔루션을 출하하는 업계 리더가 되었다. 핵심은 후지쯔와 슈퍼마이크로의 전문 지식을 결합하여 랙 규모의 액체 냉각 솔루션을 더욱 개발하는 것이다.

후지쯔와 슈퍼마이크로는 자신들의 기술 역량과 세계 최고 수준의 전 세계 사업 영역을 결합하여 시장 최고의 서버 포트폴리오를 공급할 예정이다. 서버 설계에 대한 슈퍼마이크로의 빌딩 블록 접근 방식을 통해 다양한 서버들을 클라우드 데이터센터에서부터 엣지 애플리케이션에 이르는 곳에 설치할 때 AI/HPC와 범용 컴퓨팅 도메인의 특정 워크로드들을 위해 신속하게 구축하고 인증할 수 있다.

또한 양사는 후지쯔의 최첨단 '후지쯔-모나카' 프로세서를 적용하여 뛰어난 성능과 전력 효율을 구현하는 동시에 다양한 소프트웨어 호환성을 통해 높은 신뢰성, 보안, 사용 편의성을 추구함으로써 고객들이 친환경 AI 인프라를 설치할 수 있도록 지원한다. 후지쯔-모나카는 Arm 명령어 세트 아키텍처 기반 프로세서로, 최첨단 2나노미터 기술을 채택하고 있으며 2027년에 공급될 예정이다. 후지쯔-모나카에 적용된 이 신기술은 신에너지산업기술개발기구(NEDO)가 보조금을 지원하는 프로젝트에서 얻어진 결과를 기반으로 한다.

이번 협력은 후지쯔 자회사 에프사스 테크놀로지스(Fsas Technologies Inc.)로도 확대되어 슈퍼마이크로의 GPU 서버 제품들과 데이터 센터 운영자와 기업들을 위한 설치 지원 서비스를 결합한 AI 플랫폼 기반 생성형 AI 솔루션을 전 세계에 공급할 예정이다.

후지쯔의 CTO 겸 CPO인 비벡 마하잔(Vivek Mahajan) 법인 부사장은 "후지쯔와 슈퍼마이크로의 협력은 친환경 컴퓨팅 혁신을 가속할 획기적인 이니셔티브"라고 하면서 "우리는 양사의 기술을 결합함으로써 에너지 효율적인 고성능 AI 시스템 인프라를 구현하여 AI 및 디지털 트랜스포메이션(DX)의 진화를 견인할 것"이라고 말했다.

정보 통신 기술 서비스와 데이터센터 인프라를 공급하는 후지쯔와 슈퍼마이크로는 데이터센터의 전력 소비와 환경 영향을 줄이는 친환경 AI 인프라를 촉진하는 것이 최우선 과제라고 생각한다.

후지쓰

후지쯔의 목적은 혁신을 통해 사회의 신뢰를 구축함으로써 세상을 더욱 지속 가능하게 만드는 것이다. 100개국 이상의 고객들이 선택한 디지털 혁신 파트너인 당사 124,000명의 직원들은 인류가 직면한 가장 큰 과제들을 해결하기 위해 노력하고 있다. 우리의 다양한 서비스와 솔루션은 5가지 핵심 기술이 그 기반이다. 즉, 컴퓨팅, 네트워크, AI, 데이터 및 보안, 융합 기술 등 5가지 핵심 기술을 활용하여 지속 가능성 혁신을 구현한다. 후지쯔(TSE:6702)는 2024년 3월 31일로 마감된 회계연도의 연결 매출 3조 7,000억 엔(260억 달러)을 기록했으며, 시장 점유율 기준으로 여전히 일본 최고의 디지털 서비스 회사이다. 상세한 정보는 www.fujitsu.com에서 입수할 수 있다.

슈퍼마이크로컴퓨터

슈퍼마이크로(나스닥: SMCI)는 애플리케이션에 최적화된 토탈 IT 솔루션 분야 글로벌 리더이다. 캘리포니아 산호세에서 설립되어 운영되고 있는 슈퍼마이크로는 엔터프라이즈, 클라우드, AI 및 5G 통신사/엣지 IT 인프라를 위한 혁신 제품을 최초로 출시하고자 하는 의지를 갖고 있다. 우리는 서버, AI, 스토리지, IoT, 스위치 시스템, 소프트웨어와 서비스를 보유한 토탈 IT 솔루션 공급사로 전환하고 있는 한편 첨단의 대용량 마더보드, 전원 공급 장치와 새시 제품들을 공급한다. 제품들은 사내(미국, 아시아 및 네덜란드)에서 설계 및 제조되며 규모와 효율성을 위해 글로벌 운영을 활용하고 TCO를 개선하고 환경 영향을 줄이도록 최적화되었다(그린 컴퓨팅). 고객들은 수상 경력이 있는 서버 빌딩 블록 솔루션즈(Server Building Block Solutions®)포트폴리오를 통해 폼 팩터, 프로세서, 메모리, GPU, 스토리지, 네트워킹, 전력 및 냉각 솔루션(에어컨, 프리 공냉 또는 액체 냉각)의 종합 세트를 지원하는 당사의 유연하고 재사용 가능한 빌딩 블록으로 구축된 다양한 시스템 제품군 중에서 선택함으로써 자신들의 정확한 워크로드와 애플리케이션을 최적화할 수 있다.

여기에서 언급된 모든 회사 혹은 제품 명칭들은 그들 각 소유자들의 상표 혹은 등록 상표들이다. 이 보도 자료에 제공된 정보는 발표 시점에 정확한 것이며 사전 통보 없이 변경 가능하다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg