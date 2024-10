Fujitsu 與 Supermicro 宣布達成戰略合作，共同研發綠色 AI 運算科技和液冷資料中心解決方案

為研發用於下一代系統,支援企業內部和雲端資料中心的 Gen AI 和 HPC 工作負載,並推廣綠色 IT,兩大公司結合工程與設計專業知識

日本川崎和加利福尼亞州聖何塞2024年10月3日 /美通社/ -- Fujitsu Limited 與 Supermicro, Inc.(納斯達克:SMCI)今天宣布,兩間公司將攜手合作,在科技和業務方面建立長期戰略合作關係,開發和銷售 Fujitsu 基於 ARM 架構的 FUJITSU-MONAKA 處理器的平台;此處理器專為高性能和高能源效益而設計,目標是在 2027 年推出。此外,兩間公司還將合作研發用於高效能運算 (HPC)、生成式人工智能 (Gen AI) 和下一代綠色資料中心的液冷系統。

Supermicro 主席暨行政總裁 Charles Liang 表示:「Supermicro 很高興能夠與 Fujitsu 合作,提供高性能、節約能源和優化成本的先進伺服器和解決方案。「這些系統將進行優化,以支援在 AI、HPC、雲端和邊緣環境中應對各種工作負載。兩間公司將專注於採用節能架構的綠色資訊科技 (IT) 設計,例如機架式即插即用 (PnP) 液體冷卻系統,務求最大程度地減少科技對環境的影響。」

隨著 AI 的使用率與日俱增,對資料中心容量的需求比可供應的速度增加快,而最大的挑戰莫過於有效滿足不斷上升的耗電需求。液體冷卻科技的創新,使 Supermicro 成為當今運輸液體冷卻解決方案的業界領導者。關鍵重點將是將 Fujitsu 和 Supermicro 的專業知識結合,進一步研發為伺服器機架而設的液體冷卻解決方案。

Fujitsu 和 Supermicro 將匯聚其科技能力和世界一流的全球影響力,提供市場領先的服務器產品組合。Supermicro 為伺服器設計的「建構塊」(Building Block) 方法,可針對從雲端資料中心到邊緣應用的部署中,跨越 AI/HPC 與一般運算領域的特定工作負載,快速建立並認證各種伺服器。

此外,透過集成 Fujitsu 頂尖的 FUJITSU-MONAKA 處理器,兩間公司將在性能和電源效率方面有出色表現,同時也追求高可靠性、安全性和易用性,以及廣泛的軟件兼容性,讓客戶能夠實現綠色 AI 基礎架構。FUJITSU MONAKA 是一款以 ARM 指令集架構為基礎的處理器,採用頂尖的 2 納米晶片製造技術,預計在 2027 年發貨。這項應用於 FUJITSU-MONAKA 的新科技,是以新能源產業技術綜合開發機構 (NEDO) 資助計劃所獲得的成果為基礎。

這次合作還將擴展至 Fujitsu 子公司 Fsas Technologies Inc.,此公司將在全球提供基於 AI 平台的 Gen AI 解決方案,結合 Supermicro 的 GPU 伺服器產品和實施支援服務,為資料中心營運商和企業提供服務。

Fujitsu 副主席、技術總監暨營運總監 Vivek Mahajan 表示。:「Fujitsu 與 Supermicro 之間的合作是一項突破性的倡議,加速綠色運算的推陳出新。透過結合我們的科技,我們將實現高性能、高能源效益的 AI 系統基礎架構,推動 AI 和數碼轉型 (DX) 的進化。」

作為資訊與通訊技術服務和資料中心基礎設施的供應商,Fujitsu 和 Supermicro 都認為,促進綠色 AI 基礎架構,以降低資料中心的耗電量和環境影響,是首要任務。

Fujitsu 簡介

Fujitsu 的目標是透過創新建立社會的信任,使世界更可持續發展。作為超過 100 個國家的客戶的首選數碼轉型合作拍檔,我們的 124,000 名員工致力解決人類面臨的一些最大挑戰。我們的服務和解決方案採用五大關鍵科技:運算、網路、人工智能、資料與安全和匯流技術,我們將這些科技整合,以實現可持續發展轉型。Fujitsu Limited (TSE:6702) 於截至 2024 年 3 月 31 日止的財政年度,公司的綜合營收為 3.7 兆日圓(260 億美元),以市場佔有率而言,仍是日本第一大的數碼服務公司。了解更多:www.fujitsu.com。

Super Micro Computer, Inc. 簡介

Supermicro (納斯達克股票代碼:SMC) 是全球領先的應用程式最佳化全面 IT 解決方案提供商。Supermicro 在加州聖荷西創立和運作,致力為企業、雲端、AI 和 5G 電信/邊緣 IT 基礎設施,提供市場創新。我們正在轉變為提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換系統、軟體和服務的一站式 IT 解決方案提供商,同時帶來先進的大容量主板、電源和機箱產品。產品是在美國、亞洲和荷蘭的廠房設計和製造,利用全球營運以擴大規模和提高效率,並進行最佳化,以改善整體擁有成本 (TCO) 和減少對環境的影響,是為「綠色運算」。屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合,讓客戶從廣泛的系統中進行選擇,從而精確地優化其工作負載和應用。這些系統基於我們靈活且可重複使用的構建塊,支援各種各樣的外形尺寸、處理器、內存、繪圖處理器、儲存、網路、電源和冷卻解決方案(冷氣機、自然風冷或液冷)。

本文提及的所有公司或產品名稱,均為其各自所有者的商標或註冊商標。本新聞稿中提供的資料在發佈時準確,如有更改,恕不另行通知。

SOURCE 美超微電腦股份有限公司