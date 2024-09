Fundação Gates Celebra Campeões de Saúde e Nutrição Infantil no evento Goalkeepers 2024: Receita para o Progresso

Homenageados incluem o Presidente Lula e 10 líderes que trabalham para melhorar a saúde e nutrição em seus países

NOVA YORK, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Fundação Bill & Melinda Gates acaba de homenagear líderes notáveis no evento Goalkeepers 2024: Receita para o Progresso. Eles estão promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (Objetivos Globais) com soluções para manter as pessoas saudáveis e nutridas em um mundo em que o aquecimento global avança rapidamente.

O evento anual ocorre durante a semana da Assembleia Geral das Nações Unidas e foi apresentado por Janet Mbugua, personalidade da mídia e âncora de TV. Na ocasião, destacaram-se oportunidades para garantir melhor nutrição para todos, de modo que possam atingir seu pleno potencial. Convidados especiais incluíram Jon Batiste, cantor, compositor e músico; Christy Turlington Burns, fundadora e presidente da Every Mother Counts; Bill Gates, co-chair da Fundação Bill & Melinda Gates; Saul Guerrero Oteyza, assessor sênior da UNICEF para financiamento de nutrição e desenvolvimento infantil; Muhammad Ali Pate, ministro coordenador da saúde e bem-estar social da Nigéria; e Marcus Samuelsson, renomado chef e filantropo. Adriana Diaz, co-host da CBS Mornings Plus e Francine Lacqua, âncora da Bloomberg Television também foram moderadoras.

"O Goalkeepers reúne uma comunidade de agentes de mudança globais que defendem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inspirando uns aos outros a continuar fazendo progressos", afirma Mark Suzman, CEO da Fundação Bill & Melinda Gates. "Este ano, estamos focados nos mais de 400 milhões de crianças que não estão recebendo os nutrientes de que precisam para crescer. Embora as mudanças climáticas estejam tornando esse desafio mais difícil de resolver, o progresso é possível. Ao ampliar ferramentas existentes, investir em pesquisas promissoras e apoiar líderes como os que estamos celebrando hoje, podemos ajudar a garantir que todas as crianças alcancem seu pleno potencial — e construir resiliência global à medida que o mundo se aquece."

Em 2023, a Organização Mundial da Saúde estimou que 148 milhões de crianças sofrem de déficit de crescimento, uma condição em que as crianças não crescem o quanto deveriam, mental ou fisicamente, e 45 milhões de crianças sofrem de desnutrição aguda grave, uma condição em que as crianças se tornam raquíticas, ficando muito mais vulneráveis a atrasos no desenvolvimento e até à morte. Estas são as formas mais severas e irreversíveis de desnutrição crônica e aguda.

O evento ocorre após a publicação, na semana passada, do 8º relatório anual Goalkeepers da Fundação Gates: "Uma Corrida para Nutrir um Mundo em Aquecimento". O relatório mostra que, sem ação global imediata, as mudanças climáticas condenarão mais 40 milhões de crianças ao déficit de crescimento e mais 28 milhões à desnutrição aguda entre 2024 e 2050. O relatório destaca ferramentas que estão ajudando a lidar com a desnutrição, aumentando a resiliência das pessoas aos piores impactos das mudanças climáticas e reduzindo ainda mais a mortalidade infantil. O relatório pede compromissos renovados com o financiamento da saúde global, incluindo à Gavi, a Aliança de Vacinas, ao Fundo Global e ao Fundo de Nutrição Infantil.

Celebrando os 'Goalkeepers'

O Prêmio Goalkeepers 2024, que reconhece um líder que impulsionou o progresso em escala global rumo ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi entregue ao Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante seu primeiro mandato, o Presidente Lula lançou o Bolsa Família, um robusto programa de inclusão social, que ajudou a tirar milhões de pessoas da pobreza e reduziu a taxa de déficit de crescimento no Brasil de 37% para 7% em três décadas. O Presidente Lula está ampliando esse legado doméstico ao defender a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza como a principal iniciativa da presidência do G20 do Brasil. A iniciativa adota estratégias comprovadas e baseadas em evidências para melhorar a segurança alimentar, fortalecer a saúde, reduzir a pobreza e promover a equidade em larga escala.

O evento também homenageou 10 'Goalkeepers' — especialistas, inovadores, defensores e líderes de todo o mundo — que estão liderando a luta por um mundo mais nutrido: Dr. Tahmeed Ahmed, de Bangladesh, Ladidi Bako-Aiyegbusi, da Nigéria, Beza Beshah Haile, da Etiópia, Dra. Zahra Hoodbhoy, do Paquistão, Dra. Nancy Krebs, dos Estados Unidos, Dra. Jemimah Njuki, do Quênia, Dr. Sabin Nsanzimana, de Ruanda, Lilian dos Santos Rahal, do Brasil, Bhavani Shankar, do Reino Unido, e Ratan Tata, da Índia. As biografias dos Goalkeepers e o comunicado de imprensa completo podem ser encontrados aqui.

Sobre a Fundação Bill & Melinda Gates

Guiada pela crença de que todas as vidas têm igual valor, a Fundação Bill & Melinda Gates trabalha para ajudar todas as pessoas a terem vidas saudáveis e produtivas. Nos países em desenvolvimento, o foco é melhorar a saúde da população e oferecer a oportunidades de combater a fome e da pobreza extremas. Nos Estados Unidos, busca garantir que todas as pessoas — especialmente aquelas com menos recursos — tenham acesso às oportunidades de que precisam para ter sucesso no estudo e na vida. Sediada em Seattle, Washington, a fundação é liderada pelo CEO Mark Suzman, sob a direção dos co-chairs Bill Gates e Melinda French Gates e do conselho de curadores.

Sobre o Goalkeepers

Goalkeepers é a campanha da fundação para acelerar o progresso rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Objetivos Globais). Ao compartilhar histórias e dados por trás dos Objetivos Globais por meio de um relatório anual, a Fundação Bill & Melinda Gates espera inspirar uma nova geração de líderes — 'goalkeepers' que impulsionem ações para alcançar os Objetivos Globais.

Sobre os Objetivos Globais

Em 25 de setembro de 2015, na sede das Nações Unidas em Nova York, 193 líderes mundiais se comprometeram com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Objetivos Globais). São uma série de metas ambiciosas para alcançar três feitos extraordinários até 2030: acabar com a pobreza, combater a desigualdade e a injustiça e enfrentar as mudanças climáticas.

