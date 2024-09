Gates Foundation feiert Champions in den Bereichen Kindergesundheit und Ernährung bei Goalkeepers 2024: Recipe for Progress

Zu den Geehrten gehören der brasilianische Präsident Lula und 10 führende Persönlichkeiten, die sich für die Verbesserung von Gesundheit und Ernährung in ihren Gemeinschaften einsetzen

NEW YORK, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der Veranstaltung, Goalkeepers 2024: Recipe for Progress, ehrte die Bill & Melinda Gates Foundation bemerkenswerte Führungspersönlichkeiten, die die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Global Goals) mit Lösungen vorantreiben, um die Menschen in einer sich rasch erwärmenden Welt gesund und ernährt zu halten.

Die jährliche Veranstaltung fand während der Woche der Generalversammlung der Vereinten Nationen statt und wurde von der Medienpersönlichkeit und Nachrichtensprecherin Janet Mbugua ausgerichtet. An der Veranstaltung, bei der die Möglichkeiten einer besseren Ernährung für alle Menschen aufgezeigt wurden, damit jeder sein volles Potenzial ausschöpfen kann, nahmen auch besondere Gäste teil, darunter Jon Batiste, Sänger, Songwriter und Komponist, Christy Turlington Burns, Gründerin und Präsidentin von „Every Mother Counts", Bill Gates, Mitvorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation; Saul Guerrero Oteyza, UNICEF-Seniorberater für die Finanzierung von Kinderernährung und -entwicklung; Muhammad Ali Pate, koordinierender Minister für Gesundheit und Soziales von Nigeria; und Marcus Samuelsson, preisgekrönter Starkoch und Philanthrop. Adriana Diaz, Co-Moderatorin von CBS Mornings Plus, und Francine Lacqua, Moderatorin bei Bloomberg Television, moderierten die Veranstaltung.

„Bei Goalkeepers geht es darum, eine Gemeinschaft globaler Changemaker zusammenzubringen, die sich für die Ziele für nachhaltige Entwicklung einsetzen, um sich gegenseitig zu ermutigen und zu inspirieren, damit sie weiterhin Fortschritte erzielen", sagte Mark Suzman, Geschäftsführer der Bill & Melinda Gates Foundation. „In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf die mehr als 400 Millionen Kinder, die nicht die Nährstoffe erhalten, die sie zum Wachsen und Gedeihen brauchen. Auch wenn der Klimawandel die Lösung dieser Aufgabe erschwert, sind Fortschritte möglich. Indem wir bestehende Instrumente ausbauen, in vielversprechende Forschung investieren und Vorreiter wie die, die wir heute feiern, unterstützen, können wir sicherstellen, dass alle Kinder ihr volles Potenzial ausschöpfen können – und die globale Widerstandsfähigkeit stärken, während die Welt immer heißer wird."

Die Weltgesundheitsorganisation schätzte, dass im Jahr 2023 148 Millionen Kinder unter Stunting leiden, einem Zustand, bei dem Kinder geistig oder körperlich nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, und 45 Millionen Kinder unter Wasting, einem Zustand, bei dem Kinder schwach und abgemagert sind, wodurch sie einem viel größeren Risiko von Entwicklungsverzögerungen und Tod ausgesetzt sind. Dies sind die schwersten und irreversibelsten Formen der chronischen und akuten Unterernährung.

Die Veranstaltung fand im Anschluss an die Veröffentlichung des achten Goalkeepers-Jahresberichts der Stiftung statt, der den Titel „A Race to Nourish a Warming World" trägt. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass der Klimawandel ohne sofortige globale Maßnahmen zwischen 2024 und 2050 weitere 40 Millionen Kinder zu Mangelernährung und 28 Millionen zu Wasting verurteilen wird. Sie zeigt bewährte Instrumente auf, die zur Bekämpfung der Unterernährung beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Menschen gegen die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels stärken und die Zahl der Todesfälle bei Kindern weiter senken. In dem Bericht werden neue Zusagen für globale Gesundheitsausgaben gefordert, unter anderem für Gavi, die Vaccine Alliance, den Global Fund und den Kinderernährungsfonds.

Global Goalkeepers feiern

Der Global Goalkeeper Award 2024, mit dem eine Führungspersönlichkeit gewürdigt wird, die auf globaler Ebene Fortschritte bei der Verwirklichung der globalen Ziele erzielt hat, wurde dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva verliehen. Während seiner ersten Amtszeit führte Präsident Lula Bolsa Familia ein, ein robustes Programm zur Armutsbekämpfung und sozialen Eingliederung, das dazu beitrug, Millionen von Menschen aus der Armut zu befreien und den Anteil der Kinderlähmung im Land innerhalb von drei Jahrzehnten von 37 % auf 7 % zu senken. Präsident Lula baut auf diesem innenpolitischen Erbe auf und setzt sich für die Globale Allianz gegen Hunger und Armut als wichtigste Initiative der brasilianischen G20-Präsidentschaft ein. Die Initiative umfasst bewährte, evidenzbasierte Strategien zur Verbesserung der Ernährungssicherheit, zur Verbesserung der Gesundheit, zur Armutsbekämpfung und zur Förderung der Chancengleichheit in großem Maßstab.

Auf der Veranstaltung wurden auch 10 Goalkeepers Champions – Experten, Innovatoren, Befürworter und Führungskräfte aus der ganzen Welt – geehrt, die sich für eine besser ernährte Welt einsetzen: Dr. Tahmeed Ahmed aus Bangladesch, Ladidi Bako-Aiyegbusi aus Nigeria, Beza Beshah Haile aus Äthiopien, Dr. Zahra Hoodbhoy aus Pakistan, Dr. Nancy Krebs aus den Vereinigten Staaten, Dr. Jemimah Njuki aus Kenia, Dr. Sabin Nsanzimana aus Ruanda, Lilian dos Santos Rahal aus Brasilien, Bhavani Shankar aus dem Vereinigten Königreich und Ratan Tata aus Indien. Lesen Sie die Lebensläufe der Champions und die vollständige Pressemitteilung hier. Die Biografien der Goalkeeper Champions sowie die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

Fotos von der Veranstaltung finden Sie hier.

Den vollständigen Text des Berichts „Goalkeepers 2024" finden Sie hier: https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2024-report/

Weitere Materialien für Goalkeepers finden Sie hier:

Berichtsmaterialien Goalkeepers 2024

Datenvisualisierungen Goalkeepers 2024

Bilder Goalkeepers 2024

Informationen zur Bill & Melinda Gates Foundation

Geleitet von der Überzeugung, dass jedes Leben den gleichen Wert hat, setzt sich die Bill & Melinda Gates Foundation dafür ein, dass alle Menschen ein gesundes und produktives Leben führen können. In den Entwicklungsländern konzentriert sie sich darauf, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich aus Hunger und extremer Armut zu befreien. In den Vereinigten Staaten soll sichergestellt werden, dass alle Menschen - vor allem diejenigen mit den geringsten Mitteln - Zugang zu den Möglichkeiten haben, die sie brauchen, um in der Schule und im Leben erfolgreich zu sein. Die Stiftung mit Sitz in Seattle, Washington, wird von Geschäftsführer Mark Suzman unter der Leitung der Co-Vorsitzenden Bill Gates und Melinda French Gates sowie des Kuratoriums geführt.

Informationen zu Goalkeepers

Goalkeepers ist die Kampagne der Stiftung zur Beschleunigung des Fortschritts bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Global Goals). Indem die Bill & Melinda Gates Foundation in einem Jahresbericht Geschichten und Daten zu den Globalen Zielen veröffentlicht, hofft sie, eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten zu inspirieren – Goalkeepers, die das Bewusstsein für den Fortschritt schärfen, ihre Führungspersönlichkeiten zur Verantwortung ziehen und Maßnahmen zur Erreichung der Globalen Ziele vorantreiben.

Informationen zu den globalen Nachhaltigkeitszielen

Am 25. September 2015 verpflichteten sich 193 Staats- und Regierungschefs am Sitz der Vereinten Nationen in New York auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Globale Nachhaltigkeitsziele). Dabei handelt es sich um eine Reihe ehrgeiziger Ziele und Vorgaben, mit denen bis 2030 drei außergewöhnliche Dinge erreicht werden sollen: Armut beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit bekämpfen und den Klimawandel in den Griff bekommen.