G2A.COM une forças com o atacante superstar Robert Lewandowski

Atacante icônico e líder no mercado de entretenimento digital anunciam parceria, conectando o mundo dos esportes online e off-line

AMSTERDÃ, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- G2A.COM, o maior mercado mundial de entretenimento digital, sente o prazer de anunciar uma parceria a longo prazo com o astro do futebol Robert Lewandowski.

O bicampeão melhor jogador da FIFA, atacante do FC Barcelona e capitão da seleção polonesa é em particular também um fã do mundo dos jogos eletrônicos, o que faz dele o perfeito embaixador da G2A.COM para conectar esportes eletrônicos e esportes físicos.

Lewandowski é um dos maiores jogadores de futebol de sua época, ganhando troféus com FC Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Respeitado pelos sucessos coletivos e individuais e pelo mais alto nível de profissionalismo dentro e fora do campo, Robert desfruta do reconhecimento de milhões de fãs em todo o mundo. Sua determinação, paixão, consistência e valores familiares estão fortemente alinhados com o espírito empresarial da G2A.COM, portanto, esta parceria pareceu um passo natural para ambas as partes.

Como o mercado mais confiável do mundo para entretenimento digital, a G2A.COM tem mais de 30 milhões de usuários de 180 países, onde os visitantes podem escolher entre mais de 75.000 ofertas digitais.



Unir forças com Lewandowski, um jogador de longa data, deixará a G2A.COM mais perto de cumprir sua missão de levar aventuras digitais melhores e mais rápidas ao alcance de todos, independentemente de local, sexo, idade e status.

"Estamos entusiasmados por iniciar uma parceria de longo prazo com Robert Lewandowski e animados com esta nova aventura. Uma pesquisa feita entre usuários da G2A.COM mostra que os jogadores online praticam esportes na vida real. Para satisfazer suas necessidades, combinamos online e off-line, e colaboramos com seus ídolos, que também jogam. Ao mesmo tempo, nossa oferta reflete tal conexão, sendo que na G2A.COM você encontra mais de 140 jogos esportivos. Ao combinar esportes off-line e online, estamos um passo mais perto de nossa meta de sinergizar o entretenimento digital, que é o objetivo da G2A.COM. Somos a "Gate 2 Adventure" para o mundo digital e os líderes em entretenimento digital democratizado" , comentou Bartosz Skwarczek, Fundador e Presidente do Conselho de Supervisão no G2A Capital Group.

"Jogos e esportes têm muito em comum: ambos são para todos, de qualquer idade ou origem. Quem poderia ser melhor embaixador desta ligação entre o mundo físico e digital do que Robert Lewandowski, um ícone do esporte e também um jogador. Robert também é um modelo internacional para as gerações mais velhas e mais jovens, o que está alinhado com os valores de nossa empresa. Tenho certeza de que nossa parceria com Robert é uma forma perfeita de alcançar novos públicos e proporcionar novas emoções a nossos usuários."

A parceria com Robert Lewandowski faz parte da estratégia de posicionamento da marca e do propósito da marca G2A.COM a longo prazo, que é abrir a "Gate 2 Adventure" ao mundo do entretenimento digital (videogames, vales-presente, assinaturas, software, e-learning e muito mais) e torná-los acessíveis a todos. Como embaixador da marca G2A.COM, Robert Lewandowski será o rosto de diversas campanhas mundiais de marketing online e offline, além de atividades da marca, como concursos com prêmios incríveis, ofertas especiais e mais recomendações ou conteúdo exclusivo aos usuários.-

"Estou feliz por ter o prazer de ser o embaixador da marca G2A.COM, que é uma plataforma líder mundial em entretenimento digital. Os jogos são um dos setores que mais crescem no mundo e estou muito impressionado com a posição que a G2A.COM conquistou a nível mundial. O entretenimento digital já é parte integrante de nossas vidas, e como atleta, mas também como jogador, estou curioso para ver o desenvolvimento do mundo dos esportes eletrônicos e dos jogos. Estou convencido de que o esporte tradicional e a atividade física podem não apenas se desenvolver em paralelo com o mundo digital, mas também se apoiar mutuamente, sendo que a atividade da G2A.COM em diferentes áreas de esportes e esportes eletrônicos é um ótimo exemplo disto. Estas duas atividades têm muito em comum: tratam de diversão, emoções e disponibilidade para todos", disse Robert Lewandowski.

Essa parceria foi formada com a participação da RL Media – uma agência de mídia criada com base na cooperação entre Robert Lewandowski e o Group One. Seu objetivo é criar as marcas polonesas mais fortes, oferecendo aos seus clientes suporte essencial em estratégia, mídia, comunicação e e-commerce, apoiados por pesquisa e tecnologia. A RL Media faz parte da Serviceplan – um gigante europeu de comunicação de marketing.



Robert se unirá ao portfólio de 1.000 parcerias e embaixadores da marca G2A.COM, representando diferentes disciplinas. A marca sempre trabalhou com influenciadores, desde um dos maiores youtubers do mundo, PewDiePie, até atletas como o piloto de F1, Dani Clos, os pilotos de drift, Ruben Balanos, Piotr Więcek, Paweł Korpuliński, e o mestre de xadrez, Michał Kanarkiewicz, que dirige a Digital Chess Academy da G2A.COM. A G2A.COM também anunciou recentemente diversas parcerias esportivas, incluindo parcerias com a série Drift Masters Grand Prix, atletas da NCAA e Aleksandra Miroslaw, campeã mundial em escalada de velocidade. A empresa tem outras parcerias interessantes em andamento, então fique ligado!

A G2A.COM é o maior e mais confiável mercado de entretenimento digital do mundo, onde mais de 30 milhões de pessoas de 180 países compraram mais de 100 milhões de itens. Os usuários podem escolher entre mais de 75.000 ofertas digitais, incluindo jogos, DLCs, itens de jogos, bem como itens não relacionados a jogos, como vales-presente, assinaturas, software ou e-learning, vendidos por vendedores de todo o mundo. A G2A.COM é líder em segurança online, premiada com o prestigiado prêmio americano CNP ao lado de empresas como Microsoft, Barclay's Bank e First Data.

A G2A.COM tem uma longa história de envolvimento em esportes eletrônicos, tendo hospedado mais de 70 times, 110 eventos e investido mais de US$ 12 milhões para apoiar esta área. Como pioneira no setor de jogos, a empresa desenvolveu mais de 1.000 parcerias com influenciadores.

