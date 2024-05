G2A.COM łączy siły z gwiazdą piłki nożnej, Robertem Lewandowskim

Legendarny napastnik oraz wiodący marketplace z cyfrową rozrywką ogłaszają współpracę, która łączy światy tradycyjnego i cyfrowego sportu.

AMSTERDAM, 22 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- G2A.COM, największy na świecie marketplace z cyfrową rozrywką z przyjemnością ogłasza nawiązanie długoterminowej współpracy z gwiazdą futbolu, Robertem Lewandowskim.

Dwukrotny zdobywca nagrody Piłkarza Roku FIFA, napastnik FC Barcelona, oraz kapitan reprezentacji Polski, prywatnie jest również fanem gamingu, co czyni go idealnym ambasadorem G2A.COM, łączącym światy sportu online i offline.

G2A.COM joins forces with superstar striker Robert Lewandowski

Lewandowski jest jednym z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia, zdobywającym tytuły z FC Barceloną, Bayernem Monachium i Borussią Dortmund. Szanowany za drużynowe i indywidualne sukcesy, jak również za najwyższy poziom profesjonalizmu na boisku i poza nim, Robert cieszy się uznaniem milionów fanów na całym świecie. Jego determinacja, pasja, konsekwencja i reprezentowane rodzinne wartości silnie współgrają z firmowym etosem kierującym G2A.COM, dlatego ta współpraca jest naturalnym partnerstwem da obu stron.

Jako najbardziej zaufany marketplace z cyfrową rozrywką, G2A.COM cieszy się 30 milionami użytkowników i użytkowniczek ze 180 krajów, mającymi dostęp do katalogu ponad 75 tysięcy cyfrowych ofert.

Współpraca z Robertem Lewandowskim, który sam jest od dawna graczem, pomoże G2A.COM w realizacji misji demokratyzacji cyfrowej rozrywki, uczynienia ją dostępną dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania, tożsamości, wieku, albo sytuacji życiowej.

„Jesteśmy podekscytowani tą nową przygodą, którą rozpoczyna nawiązanie długoterminowej współpracy z Robertem Lewandowskim. Badania przeprowadzone wśród użytkowników i użytkowniczek G2A.COM wskazują, że gracze online lubią także klasyczny sport, więc aby wyjść naprzeciw ich zainteresowaniom łączymy cyfrowy oraz fizyczny świat i współpracujemy z ich, również grającymi, idolami. Jednocześnie dbamy o to, aby nasza oferta odzwierciedlała to powiązanie, dlatego na G2A.COM można znaleźć ponad 140 gier sportowych. Poprzez łączenie sportów offline i online, zbliżamy się realizacji naszej misji – synergii i demokratyzacji cyfrowej rozrywki, otwarcia bramy do przygody, bo to właśnie oznacza Gate 2 Adventure." Mówi Bartosz Skwarczek, założyciel i Prezes Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej G2A.

„Gaming i sport mają ze sobą wiele wspólnego – są dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej. Kto byłby lepszym ambasadorem dla tej więzi cyfrowego i fizycznego świata, niż Robert Lewandowski – ikona sportu i jednocześnie zapalony gracz. Robert jest także światowym wzorem do naśladowania zarówno dla młodszego jak i starszego pokolenia, wpisując się idealnie w nasze firmowe wartości. Nie mam jakichkolwiek wątpliwości, że nasza współpraca z Robertem jest idealnym sposobem by dotrzeć do nowych publiczności i dostarczyć naszym użytkownikom i użytkowniczkom nowych emocji."

Współpraca z Robertem Lewandowskim jest częścią długoterminowej strategii pozycjonowania marki G2A.COM oraz celu firmy, jakim jest otwarcie Gate 2 Adventure do świata cyfrowej rozrywki – sprawienia, aby gry video, karty upominkowe, subskrypcje, oprogramowanie, e-edukacja i inne kategorie, stały się dostępne dla wszystkich. Jako ambasador marki G2A.COM, Robert Lewandowski będzie twarzą globalnych kampanii marketingowych, jak również działań brandingowych takich jak konkursy z imponującymi nagrodami, specjalne oferty, czy unikalne treści dla użytkowników i użytkowniczek G2A.COM.

"Cieszę się, że będę miał przyjemność być ambasadorem marki G2A.COM, wiodącego światowego marketplace'u z cyfrową rozrywką. Gaming jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rozrywki i jestem pod wrażeniem jaką pozycję wypracowało sobie G2A.COM na globalnym rynku. Cyfrowa rozrywka jest już nieodłączną częścią naszej codzienności i jako sportowiec oraz gracz z ciekowością obserwuję dalszy rozwój esportu i gamingu. Jestem przekonany, że tradycyjny sport i aktywność fizyczna mogą się nie tylko rozwijać równolegle ze światem cyfrowym, ale także, że te dziedziny mogą wspierać się wzajemnie. Aktywność G2A.COM w zakresie sportu i esportu jest tego znakomitym przykładem. Te światy mają ze sobą wiele wspólnego – chodzi w nich o dobrą zabawę, emocje, ale także dostępność dla wszystkich zainteresowanych" skomentował Robert Lewandowski.

W nawiązaniu współpracy pomiędzy stronami uczestniczyło RL Media - agencja mediowa, która powstała w wyniku współpracy Roberta Lewandowskiego i Group One. Jej celem jest budowa najsilniejszych polskich marek poprzez oferowanie Klientom kompetencji strategicznych, mediowych, komunikacyjnych, e-commerce oraz badań i technologii pod jednym dachem. RL Media jest też częścią Serviceplan – europejskiego giganta w zakresie komunikacji marketingowej.

Robert dołączy do portfolio liczącego około tysiąca współprac i ambasadorów marki G2A.COM, działających w wielu różnych dyscyplinach. G2A.COM od początku współpracowało z influencerami, poczynając od jednego z największych youtuberów na świecie, PewDiePie, po sportowców takich jak kierowca F1 Dani Clos, drifterzy tacy jak Ruben Bolanos, Piotr Więcek, czy Paweł Korpuliński, aż po szachowego mistrza, Michała Kanarkiewicza, który prowadzi cyfrową akademię szachową G2A.COM, szkoląc nie tylko w zakresie szachów, ale także strategii i myślenia biznesowego. G2A.COM niedawno ogłosiło również kilka sportowych współprac, w tym z Drift Masters Grand Prix, sportowcami NCAA, oraz Aleksandrą Mirosław, mistrzynią świata we wspinaczce na szybkość. O kolejnych partnerstwach G2A.COM będzie można dowiedzieć się śledząc stronę oraz media społecznościowe:

O G2A.COM

G2A.COM to największy na świecie i najszybciej rozwijający się marketplace z cyfrową rozrywką, na którym ponad 30 milionów ludzi ze 180 krajów kupiło już ponad 100 milionów cyfrowych przedmiotów. Użytkownicy mogą wybierać spośród ponad 75 000 ofert cyfrowych, w tym gier, DLC, przedmiotów w grach, a także tych niezwiązanych z grami, takich jak karty podarunkowe, subskrypcje, oprogramowanie, e-learning. Na platformie swoje oferty wystawiają sprzedawcy z całego świata. G2A.COM jest liderem w dziedzinie bezpieczeństwa online, nagrodzonym prestiżową amerykańską nagrodą CNP obok takich firm jak Microsoft, Barclay's Bank i First Data.

G2A.COM od dawna angażuje się w esport. Do tej pory było patronem 70 drużyn i 110 wydarzeń, oraz zainwestowało ponad 12 milionów dolarów we wspieranie tej dziedziny. Jako pionier na rynku gamingowym, firma nawiązała ponad tysiąc wpółprac z influencerami.

