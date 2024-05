G2A.COM s'associe à l'attaquant vedette Robert Lewandowski

L'attaquant emblématique et le leader du marché du divertissement numérique annoncent un partenariat, reliant le monde du sport en ligne et hors ligne

AMSTERDAM, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- G2A.COM, la plus grande place de marché de divertissement numérique au monde, est heureuse d'annoncer un partenariat à long terme avec la star du football Robert Lewandowski.

Désigné deux fois meilleur footballeur de l'année de la FIFA, l'attaquant du FC Barcelone et capitaine de l'équipe nationale polonaise est également fan de jeux vidéo, ce qui fait de lui le parfait ambassadeur de G2A.COM pour faire le lien entre l'e-sport et les sports physiques.

Lewandowski est l'un des plus grands joueurs de football de son époque, ayant remporté des trophées avec le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Respecté pour ses succès individuels et en équipe, ainsi que pour son grand professionnalisme sur et hors du terrain, Robert est reconnu par des millions de fans dans le monde entier. Sa détermination, sa passion, sa cohérence et ses valeurs axées sur la famille sont en parfaite adéquation avec les valeurs d'entreprise de G2A.COM, c'est pourquoi ce partenariat semblait être une étape naturelle pour les deux parties.

En tant que place de marché de divertissement numérique la plus fiable au monde, G2A.COM compte plus de 30 millions d'utilisateurs de 180 pays, où les visiteurs peuvent choisir parmi plus de 75 000 offres numériques.



En s'associant à Lewandowski, un gamer de longue date, G2A.COM se rapprochera de sa mission, qui consiste à offrir des aventures numériques plus rapides et de meilleure qualité à chacun, quels que soient sa situation géographique, son sexe, son âge et son statut.

« Nous sommes ravis d'entamer un partenariat à long terme avec Robert Lewandowski et nous nous réjouissons de cette nouvelle aventure. Des recherches menées auprès des utilisateurs de G2A.COM montrent que les joueurs en ligne font du sport dans la vie réelle. Pour répondre à leurs besoins, nous combinons les activités en ligne et hors ligne et nous collaborons avec leurs idoles, qui jouent également à des jeux. En même temps, notre offre reflète ce lien : sur G2A.COM , vous trouverez plus de 140 jeux de sport. En combinant les sports hors ligne et en ligne, nous nous rapprochons de notre objectif qui est de créer une synergie entre les divertissements numériques, une mission qui est au cœur de G2A.COM. Nous sommes la "Gate 2 Adventure" (porte vers l'aventure) du monde numérique et les leaders du divertissement numérique démocratisé », a déclaré Bartosz Skwarczek, fondateur et président du conseil de surveillance du groupe G2A Capital.

« Les jeux vidéo et le sport ont beaucoup de points communs : ils s'adressent à tous, quel que soit l'âge ou l'origine. Qui pourrait être un meilleur ambassadeur de cette connexion entre le monde physique et numérique que Robert Lewandowski – une icône du sport ainsi qu'un gamer. Robert est également un modèle mondial pour des générations de jeunes et de moins jeunes, ce qui correspond aux valeurs de notre entreprise. Je suis convaincu que notre partenariat avec Robert est un moyen idéal d'atteindre de nouveaux publics et d'offrir de nouvelles sensations fortes à nos utilisateurs. »

Le partenariat avec Robert Lewandowski s'inscrit dans la stratégie de positionnement et l'objectif à long terme de la marque G2A.COM, qui est d'ouvrir la porte vers l'aventure au monde du divertissement numérique — jeux vidéo, cartes-cadeaux, abonnements, logiciels, apprentissage en ligne et plus encore — et de la rendre accessible à tous. En tant qu'ambassadeur de la marque G2A.COM, Robert Lewandowski sera le visage de plusieurs campagnes mondiales de marketing en ligne et hors ligne et d'activités de la marque telles que des concours offrant des prix incroyables, des offres spéciales et davantage de recommandations ou du contenu exclusif pour les utilisateurs.

« Je me réjouis de devenir ambassadeur de la marque G2A.COM , qui est une plateforme de divertissement numérique de premier plan dans le monde. Le jeu vidéo est l'une des industries à la croissance la plus rapide au monde et je suis très impressionné par la position que G2A.COM s'est forgée à l'échelle mondiale. Le divertissement numérique fait déjà partie intégrante de notre vie, et en tant qu'athlète, mais aussi en tant que gamer, je suis impatient d'assister au développement du monde de l'e-sport et du jeu vidéo. Je suis convaincu que le sport traditionnel et l'activité physique peuvent non seulement se développer en parallèle avec le monde numérique, mais aussi se soutenir mutuellement, et l'activité de G2A.COM dans différents domaines du sport et de l'e-sport en est un excellent exemple. Ces deux activités ont de nombreux points communs : elles sont synonymes de plaisir, d'émotions et de disponibilité pour tous », a déclaré Robert Lewandowski.

Ce partenariat a été formé avec la participation de RL Media, une agence médiatique fondée sur la coopération de Robert Lewandowski et du groupe One. Son objectif est de créer les marques polonaises les plus fortes en offrant à leurs clients un soutien crucial dans la stratégie, les médias, la communication et le commerce électronique, soutenu par la recherche et la technologie. RL Media fait partie de Serviceplan, un géant européen de la communication marketing.

Robert rejoindra le portefeuille de 1 000 partenariats de marques et ambassadeurs de G2A.COM représentant différentes disciplines. La marque a toujours travaillé avec des influenceurs, comme l'un des plus grands youtubeurs au monde PewDiePie, ou encore des athlètes comme le pilote de F1 Dani Clos, les pilotes de drift Ruben Balanos, Piotr Więcek et Paweł Korpuliński et le maître des échecs Michał Kanarkiewicz, qui dirige la Digital Chess Academy de G2A.COM. G2A.COM a également annoncé récemment plusieurs partenariats sportifs, notamment des partenariats avec la série Drift Masters Grand Prix, avec des athlètes de la NCAA et avec Aleksandra Miroslaw, championne du monde d'escalade de vitesse. L'entreprise a d'autres partenariats intéressants en vue, alors restez à l'écoute !

G2A.COM est la place de marché la plus importante et la plus fiable au monde pour le divertissement numérique, où plus de 30 millions de personnes de 180 pays ont acheté plus de 100 millions de produits. Les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 75 000 offres numériques, y compris des jeux, des DLC, des objets intégrés, ainsi que des objets non liés aux jeux tels que des cartes-cadeaux, des abonnements, des logiciels ou de l'apprentissage en ligne - vendus par des vendeurs du monde entier. G2A.COM est à la pointe de la sécurité en ligne, récompensé par le prestigieux prix américain CNP aux côtés d'entreprises telles que Microsoft, Barclay's Bank et First Data.

G2A.COM a une longue histoire d'engagement dans l'e-sport, ayant accueilli plus de 70 équipes, 110 événements et investi plus de 12 millions de dollars pour soutenir ce domaine. En tant que pionnier de l'industrie du jeu vidéo, l'entreprise a développé plus de 1 000 partenariats avec des influenceurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2418448/G2A_COM_Robert_Lewandowski.jpg