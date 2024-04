GAC TECH DAY 2024 : Des innovations révolutionnaires redéfinissent l'excellence automobile

GUANGZHOU, Chine, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 12 avril, le GAC TECH DAY 2024 s'est déroulé à l'Institut de recherche GAC de Guangzhou, en Chine, sous le thème « Voir le monde avec un nouveau regard ». La conférence a été suivie par environ 260 médias étrangers et nationaux et des invités de marque, y compris les dirigeants de la province de Guangdong et de la ville de Guangzhou, Zeng Qinghong, directeur du groupe GAC, et Feng Xingya, président du groupe GAC.

GAC TECH DAY 2024: Groundbreaking Innovations Redefine Automotive Excellence

Au cours de cette journée, GAC, précurseur dans le domaine de l'automobile, a dévoilé plusieurs technologies révolutionnaires destinées à révolutionner l'expérience de la conduite.

Tout d'abord, le système de conduite intelligente Garcia, une solution pionnière de conduite intelligente basée sur la vision pure et dépourvue de cartes, promet une expérience de conduite transparente et immersive. Contrairement aux systèmes traditionnels qui s'appuient sur des cartes de haute précision et le LiDAR, Garcia utilise des capteurs visuels et des algorithmes d'intelligence artificielle pour percevoir le monde avec une précision comparable à celle d'un être humain. Avec trois capacités de pointe en matière de reconnaissance visuelle, Garcia offre une précision et une fiabilité inégalées dans des scénarios de circulation complexes.

GAC a également annoncé des avancées majeures dans sa technologie de batterie à l'état solide, établissant une nouvelle norme en matière de densité énergétique, de sécurité et de capacité. Cette batterie innovante promet une autonomie supérieure à 1 000 km et une sécurité accrue dans des conditions extrêmes.

Ces deux innovations devraient être produites et déployées en masse d'ici 2026.

Outre les avancées technologiques, GAC a présenté une série de technologies avancées et de produits centrés sur l'utilisateur, notamment la suspension électromagnétique, le châssis skateboard et GOVE, la première solution de mobilité eVTOL de l'entreprise qui a déjà effectué son vol inaugural en mars dernier.

La nouvelle division iGLCA (véhicules utilitaires légers intelligents) de GAC, MIRACO Motor, a également fait ses débuts officiels au GAC TECH DAY 2024 avec la sortie de son modèle phare « MiraLounge ». Principalement conçu pour les services de transport de passagers, le véhicule permet de séparer la cabine et le compartiment de conduite pour obtenir une dérivation multi-modèle grâce à la technologie « MiraBoard 2.0 ». Le véhicule prend en charge la conduite intelligente de niveau L2 à L4 et devrait être commercialisé au quatrième trimestre 2024.

L'événement a également marqué le lancement de l'édition Welfare de E9, le MPV PHEV de luxe de GAC. La nouvelle version du véhicule à sept places s'adresse aux utilisateurs à mobilité réduite grâce à son siège électrique amovible unique.

La quête incessante d'innovation de GAC souligne sa volonté de remodeler le paysage automobile et de favoriser une croissance durable. En mettant l'accent sur un développement axé sur la technologie, GAC entend continuer à repousser les limites de l'excellence automobile, en établissant de nouvelles références pour l'industrie.