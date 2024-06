Ganhe 10 milhões de dólares com a Sportsbet.io na Euro 2024

TALLINN, Estônia, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O incrível jackpot de 10 milhões de USDT (1 USDT = US$ 1 dólar) será dividido entre aqueles que previrem corretamente o grupo e as etapas eliminatórias da competição, onde a Inglaterra, a França e a Alemanha, país de origem, lideram atualmente as apostas para levantar o troféu em Berlim.

Para ter a chance de ganhar o jackpot de 10 milhões, você precisará apostar antes que a primeira partida comece em 14 de junho. Para mais informações, visite: https://sportsbet.io/pt/promotions/2024-06-euros-predictor

Ganhe 10.000.000!

Há prêmios a serem ganhos para quem fizer pelo menos 16 previsões corretas da fase de grupos, e eles aumentam rapidamente à medida que as rodadas progridem. Custa apenas 10 dólares para entrar e, em um bônus adicional para todos os jogadores, os prêmios são pagos na criptomoeda stablecoin USDT, o que significa que os ganhos podem ser sacados quase instantaneamente.

Alex Haig, Diretor da Sportsbet.io, disse: "Queríamos fazer algo especial para o Campeonato Europeu deste ano e a maior promoção da história da Sportsbet.io certamente consegue isso! Algumas pessoas podem nos chamar de loucos por oferecer 10 milhões de USDT a qualquer um que preveja corretamente o resultado de toda a competição, mas nunca tivemos medo de grandes vencedores aqui. Estamos ansiosos para pagar outro prêmio recorde se alguém conseguir."

Não seria a primeira vez que um jogador da Sportsbet.io ganha um prêmio de oito dígitos. Em dezembro, o maior jackpot de caça-níqueis online de todos os tempos caiu no cassino Sportsbet.io, com o usuário sortudo saindo com mais de 42 milhões de USDT para uma rodada de 50 USDT.

Sobre a Sportsbet.io

Fundada em 2016 como parte do Yolo Group, a Sportsbet.io é a principal casa de apostas esportivas de criptomoedas.

Patrocinadora principal do time de futebol inglês Southampton FC e parceira do time da Premier League Newcastle United, a Sportsbet.io oferece uma ampla gama de opções de apostas em todos os principais esportes e eSports, oferecendo aos jogadores mais de 350.000 eventos pré-jogo por ano e conteúdo completo durante o jogo.

A Sportsbet.io orgulha-se do seu serviço de apostas seguro e confiável, com tempos de saque de fundos inferiores a 90 segundos, entre os mais rápidos do setor.

Para mais informações sobre a Sportsbet.io, visite https://sportsbet.io/pt/sports.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436116/Sportsbet_io.jpg

FONTE Sportsbet.io