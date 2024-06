Gagnez 10 millions de dollars avec Sportsbet.io à l'Euro 2024

TALLINN, Estonie, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'incroyable jackpot de 10 millions d'USDT (1 USDT = 1 dollar) sera partagé entre ceux qui prédisent correctement l'équipe et les étapes exceptionnelles de la compétition, où l'Angleterre, la France et l'Allemagne, l'équipe nationale, sont actuellement à la tête des paris pour remporter le trophée à Berlin.

Win 10, 000,000!

Pour avoir une chance de gagner le jackpot de 10 millions de dollars, vous devrez participer avant que le premier match ne commence le 14 juin. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://sportsbet.io/fr/promotions/2024-06-euros-predictor

Il y a des prix à gagner pour toute personne qui fait au moins 16 bonnes prédictions, et ceux-ci évoluent rapidement au fur et à mesure que les cycles progressent. L'inscription ne coûte que 10 dollars, et dans le cadre d'un bonus supplémentaire pour tous les joueurs, les prix sont payés dans la cryptomonnaie stablecoin USDT, ce qui signifie que les gains peuvent être retirés presque instantanément.

Alex Haig, directeur de Sportsbet.io, a déclaré : « Nous voulions faire quelque chose de spécial pour les championnats européens de cette année, et la plus grande promotion de l'histoire de Sportsbet.io y parvient certainement ! « Certaines personnes pourraient nous accuser d'avoir offert 10 millions d'USDT à quiconque prédit correctement le résultat de l'ensemble de la compétition, mais nous n'avons jamais eu peur des grands gagnants ici. Nous sommes impatients de payer un autre prix record si quelqu'un peut le remporter. »

Ce ne serait pas la première fois qu'un joueur de Sportsbet.io remporte un prix à huit chiffres. En décembre, le plus grand jackpot à sous en ligne jamais enregistré a été lancé sur le casino Sportsbet.io, et l'utilisateur chanceux est reparti avec plus de 42 millions d'USDT pour une mise de 50 USDT.

À propos de Sportsbet.io

Fondé en 2016 au sein du groupe Yolo, Sportsbet.io est le premier site de paris sportifs de cryptomonnaies.

Figurant parmi les principaux sponsors de l'équipe de football anglaise, Southampton FC, et partenaire de Newcastle United, équipe de Premier League, Sportsbet.io propose une vaste gamme de paris dans tous les sports et eSports majeurs, offrant aux joueurs plus de 350 000 événements pré-match par an et des solutions pour une analyse sportive exhaustive (contenu in-play).

Sportsbet.io est fière de son service de paris sécurisé et fiable, avec des temps de retrait de moins de 90 secondes, parmi les plus rapides de l'industrie.

Pour en savoir plus sur Sportsbet.io, veuillez consulter le site ci-après : https://sportsbet.io/fr/sports.