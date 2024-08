GAS Entec e AG&P construirão um terminal estratégico de GNL no Reino da Jordânia

O terminal de GNL na cidade portuária de Aqaba é fundamental para a independência e segurança energética da Jordânia

A Jordânia, um país com uma população de 11 milhões de habitantes com um PIB de 48,6 mil milhões de dólares, tem historicamente contado com o gás de gasoduto como um combustível fundamental para as suas necessidades energéticas e industriais

O terminal será a primeira instalação permanente de terminal de GNL onshore no Reino.

O escopo do projeto abrange engenharia, aquisição, construção, instalação e comissionamento completos (EPCIC) de uma instalação de regaseificação onshore de 720 mmscfd, incluindo obras marítimas, trabalho no topside do cais e outros componentes associados.

Comissionamento previsto do terminal no 2T2026.

A Aqaba Development Corporation (ADC), a empresa estatal de infraestrutura, será o cliente da instalação.

SEUL, Coreia do Sul, 20 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A empresa líder em infraestrutura de GNL, GAS Entec, com sua empresa do grupo AG&P e os parceiros locais Issa Haddadin, juntos referidos como Consórcio, recebeu um contrato para construir o Terminal de GNL de regaseificação terrestre Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah no Porto de Aqaba, no Reino da Jordânia. A licitação foi concedida ao Consórcio pela Aqaba Development Corporation (ADC), empresa estatal de infraestrutura e cliente da instalação.

Murad Al-Sharif, CEO, IHPCO; Chong Ho Kwak, CEO, GAS Entec; Nishant Sharma, Commercial Head, GAS Entec & Senior Vice President, AG&P; His Excellency Hussein Safadi, CEO, ADC; ⁠Omar Albdour, Energy Unit Head, ADC

O escopo do projeto abrange engenharia, aquisição, construção, instalação e comissionamento completos (EPCIC) de uma instalação de regaseificação de GNL onshore de 720 mmscfd, obras marítimas, trabalho no topside do cais e outros componentes associados e deve ser concluído, comissionado e entregue dentro de 22 meses.

Amplamente considerado como o projeto de energia mais significativo na Jordânia, o terminal deve desempenhar um papel crucial na melhoria da economia nacional, do comércio e do ambiente de serviços, ao mesmo tempo que reforça a segurança energética da Jordânia.

A Jordânia depende fortemente do gás natural para as suas necessidades energéticas e industriais, mas enfrenta desafios com a fiabilidade do fornecimento. O novo terminal de GNL proporcionará à Jordânia a flexibilidade de acessar GNL de vários fornecedores globais, garantindo uma fonte de energia estável e segura.

A GAS Entec e a AG&P foram selecionadas de um grupo competitivo de empresas com base em suas credenciais robustas e uma solução econômica que aproveita a tecnologia de ponta da GAS Entec para modularizar e fabricar componentes-chave de regaseificação na Coreia e transportá-los para sites de projetos em todo o mundo.

Este prestigioso prêmio representa um marco significativo para a GAS Entec e a AG&P e ressalta sua posição global na indústria de GNL.

Chong Ho Kwak, CEO da GAS Entec, disse: "Este projeto é uma prova do nosso compromisso em fornecer soluções inovadoras e eficientes no setor de GNL e contribui para a nossa já estimada lista de credenciais."

Nishant Sharma, Chefe Comercial da GAS Entec e Vice-Presidente Sênior da AG&P, disse: "Estamos honrados por termos sido escolhidos para este projeto crítico, que contribuirá significativamente para a segurança energética e o desenvolvimento econômico da Jordânia. A confiança que a ADC depositou na GAS Entec e na AG&P ressalta nossa dedicação a soluções centradas no cliente e nossa capacidade de fornecer infraestrutura de GNL econômica e de classe mundial."

Omar Albadour, Chefe da Unidade de Energia da ADC, disse: "Temos o privilégio de ter parceiros de infraestrutura de GNL de renome, como a GAS Entec e a AG&P, para entregar este projeto estratégico, que será um marco na transição contínua do nosso país para uma energia confiável. Estamos ansiosos para o comissionamento do projeto até o segundo trimestre de 2026."

O Projeto do Terminal de GNL de regaseificação onshore do Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah aumentará o já estimado perfil da GAS Entec e da AG&P como principais desenvolvedores de terminais de GNL. Este prêmio complementa seu extenso portfólio, incluindo terminais de GNL na Indonésia e nas Filipinas, quatro conversões FSRU globalmente, duas conversões de transportadoras FSU de GNL e três navios de abastecimento de GNL na América do Norte, Japão e Cingapura, respectivamente.

Sobre a GAS Entec:

A GAS Entec, com sede na Coreia do Sul, é uma empresa de consultoria energética e infraestrutura de GNL que lidera a transição energética para combustíveis mais limpos. É especializada em soluções de infraestrutura de GNL de ponta a ponta, incluindo GNL para energia, navios-tanque de GNL, terminais flutuantes de GNL em pequena escala e conversões de GNL para FSRU. Com seus associados coreanos, Donghwa Entec (www.dh.co.kr) e Donghwa Pneutec (http://www.dhkomp.co.kr/), a GAS Entec está na vanguarda da inovação no setor de energia.

Sobre a AG&P International

A AG&P é líder global no desenvolvimento e execução de soluções de logística e distribuição de GNL e gás. A AG&P fornece a infraestrutura para acessar o gás natural com segurança e facilidade em mercados novos e em crescimento.

Sobre o ADC:

A Aqaba Development Corporation (ADC) é propriedade do Governo da Jordânia e da Autoridade da Zona Económica Especial de Aqaba (ASEZA) e foi criada para construir infraestruturas estratégicas na região de ASEZA na Jordânia e otimizar a participação do setor privado no seu desenvolvimento e gestão para estimular a economia e promover o crescimento e desenvolvimento da ASEZA na Jordânia

