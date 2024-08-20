GAS Entec 與 AG&P 將在約旦王國建造戰略性液化天然氣接收站

該碼頭被廣泛認為是約旦最重要的能源項目，將在改善國家經濟、貿易和服務環境方面發揮關鍵作用，同時提高約旦的能源安全。

約旦主要依賴天然氣來滿足其電力和工業需求，但在天然氣供應的可靠性方面卻面臨挑戰。新的液化天然氣接收站將為佐敦提供更多能源來源，能助其更靈活地接收來自全球供應商的液化天然氣，確保相關供應穩定且安全。

GAS Entec 和 AG&P 之所以從一眾具實力的公司中突圍而出，是因為其具有強大的認證和具成本效益的解決方案，並且利用 GAS Entec 的最先進技術，為由韓國製造的關鍵再化元件實現模組化，並將其運輸到全球的工地。

成功投得此個廣受關注的項目，此成功是 GAS Entec 和 AG&P 的重要里程碑，鞏固了其在液化天然氣行業的全球地位。

GAS Entec 行政總裁 Chong Ho Kwak 表示：「這個項目證明我們致力於在液化天然氣行業提供創新和高效解決方案的承諾，並為我們本已備受推崇的認證清單再添一員。」

GAS Entec 業務總監兼 AG&P 高級副總裁 Nishant Sharma 表示：「我們很榮幸在該重要項目投標中獲選，該項目將對約旦的能源安全和經濟發展有重大貢獻。ADC 對 GAS Entec 和 AG&P 所給予的信任，突出表明了我們致力實現客戶為中心的解決方案，以及我們提供具成本效益且世界一流的液化天然氣基礎設施的能力。」

ADC 能源部主管 Omar Albadour 表示：「我們很榮幸能夠讓 GAS Entec 和 AG&P 等著名的液化天然氣基礎設施合作夥伴提供此項戰略性項目，這項工程將是我國持續向可靠能源轉型的里程碑。我們期待該項目能在 2026 年第 2 季度投入運作。」

Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah 陸上再化液化天然氣接收站項目將提升 GAS Entec 和 AG&P 作為全球領先的液化天然氣接收站開發商的知名度。投得這個項目補完了其廣泛的產品組合，當中包括在印度尼西亞和菲律賓的液化天然氣接收站、全球四個改裝的浮動式天然氣接收站 (FSRU)、兩艘改裝的液化天然氣浮式氣化裝置 (FSU) 載運船，以及三艘在北美、日本和新加坡的液化天然氣供油船。

關於 GAS Entec：

GAS Entec 總部位於韓國，是一家能源諮詢和液化天然氣基礎設施公司，領導世界向更潔淨燃料的能源轉型。該公司專注於端對端液化天然氣基礎設施解決方案，包括液化天然氣到電力、液化天然氣密封船、小型液化天然氣浮動碼頭以及液化天然氣載運船到浮動式天然氣接收站的轉換和改裝工程。與其韓國合作夥伴，Donghwa Entec (www.dh.co.kr) 和 Donghwa Pneutec (http://www.dhkomp.co.kr/) GAS Entec 處於能源行業創新的前線。

https://gasentec.com/

如有查詢：[email protected]

關於 AG&P International

AG&P 是開發和運行液化天然氣和氣體物流和配送解決方案的全球領導企業。AG&P 提供基礎設施，以便在新增和成長的市場中安全輕鬆地獲得天然氣。

https://agpglobal.com/

如有查詢：[email protected]

關於 ADC：

Aqaba Development Corporation (ADC) 由約旦政府和 Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) 所擁有，其宗旨是在約旦 ASEZA 地區建立戰略性基礎設施，並改善私營部門對其發展之參與和管理，以刺激經濟並促進約旦 ASEZA 的增長和發展

https://www.adc.jo/

SOURCE GAS Entec