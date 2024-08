GAS Entec et AG&P construisent un terminal GNL stratégique au Royaume de Jordanie

Le terminal GNL de la ville portuaire d'Aqaba est essentiel pour l'indépendance et la sécurité énergétiques de la Jordanie.

• La Jordanie, un pays qui compte 11 millions d'habitants et dont le PIB s'élève à 48,6 milliards de dollars, a toujours compté sur le gazoduc pour répondre à ses besoins énergétiques et industriels.

• Le terminal sera le premier terminal GNL terrestre permanent du Royaume.

• Le projet comprend l'ingénierie, la fourniture, la construction, l'installation et la mise en service (EPCIC) d'une installation de regazéification à terre de 720 mmscfd, y compris les travaux maritimes, les travaux de surface de la jetée et d'autres composants associés.

• La mise en service du terminal est prévue pour le deuxième trimestre 2026.

• Aqaba Development Corporation (ADC), l'entreprise publique d'infrastructure, sera le client de l'installation.

SEOUL, Corée du Sud,, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- La société leader en matière d'infrastructure GNL GAS Entec avec sa société de groupe AG&P et ses partenaires locaux Issa Haddadin, ensemble désignés sous le nom de Consortium, a obtenu un contrat pour construire le terminal de regazéification GNL terrestre Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah au port d'Aqaba dans le Royaume de Jordanie. L'appel d'offres a été attribué au consortium par Aqaba Development Corporation (ADC), l'entreprise publique d'infrastructure et le client de l'installation.

(L-R): Murad Al-Sharif, CEO, IHPCO; Chong Ho Kwak, CEO, GAS Entec; Nishant Sharma, Commercial Head, GAS Entec & Senior Vice President, AG&P; His Excellency Hussein Safadi, CEO, ADC; ⁠Omar Albdour, Energy Unit Head, ADC

Le projet comprend l'ingénierie, la fourniture, la construction, l'installation et la mise en service (EPCIC) d'une installation terrestre de regazéification du GNL de 720 mmscfd, des travaux maritimes, des travaux de revêtement de la jetée et d'autres composants associés, et sera achevé, mis en service et livré dans un délai de 22 mois.

Largement considéré comme le projet énergétique le plus important en Jordanie, le terminal jouera un rôle crucial dans l'amélioration de l'économie nationale, du commerce et de l'environnement des services, tout en renforçant la sécurité énergétique de la Jordanie.

La Jordanie dépend fortement du gaz naturel pour ses besoins énergétiques et industriels, mais elle est confrontée à des problèmes de fiabilité de l'approvisionnement. Le nouveau terminal GNL offrira à la Jordanie la possibilité d'accéder au GNL de différents fournisseurs mondiaux, ce qui lui assurera une source d'énergie stable et sûre.

GAS Entec et AG&P ont été sélectionnées parmi un groupe d'entreprises concurrentes sur la base de leurs solides références et d'une solution rentable s'appuyant sur la technologie de pointe de GAS Entec, qui consiste à modulariser et à fabriquer des composants clés de regazéification en Corée et à les transporter vers des sites de projets dans le monde entier.

Ce prix prestigieux marque une étape importante pour GAS Entec et AG&P et souligne leur position mondiale dans l'industrie du GNL.

Chong Ho Kwak, directeur général de GAS Entec, a déclaré : "Ce projet témoigne de notre engagement à fournir des solutions innovantes et efficaces dans le secteur du GNL et vient s'ajouter à notre liste de références déjà prestigieuse".

Nishant Sharma, directeur commercial de GAS Entec et premier vice-président d'AG&P, a déclaré : "Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour ce projet essentiel, qui contribuera de manière significative à la sécurité énergétique et au développement économique de la Jordanie. La confiance qu'ADC a accordée à GAS Entec et à AG&P souligne notre engagement en faveur de solutions centrées sur le client et notre capacité à fournir une infrastructure GNL rentable et de classe mondiale".

Omar Albadour, chef de l'unité "Énergie" d'ADC, a déclaré : "Nous avons le privilège de pouvoir compter sur des partenaires réputés en matière d'infrastructure GNL, tels que GAS Entec et AG&P, pour mener à bien ce projet stratégique, qui constituera une étape importante dans la poursuite de la transition de notre pays vers une énergie fiable. Nous attendons avec impatience la mise en service du projet pour le deuxième trimestre 2026".

Le projet de terminal GNL de regazéification à terre de Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah renforcera le profil déjà très apprécié de GAS Entec et d'AG&P en tant que développeurs de terminaux GNL de premier plan. Ce prix vient compléter leur vaste portefeuille, qui comprend des terminaux GNL en Indonésie et aux Philippines, quatre conversions de FSRU dans le monde, deux conversions de méthaniers FSU et trois navires de soutage GNL en Amérique du Nord, au Japon et à Singapour respectivement.

À propos de GAS Entec :

GAS Entec, dont le siège se trouve en Corée du Sud, est une société de conseil en matière d'énergie et d'infrastructure GNL qui mène la transition énergétique vers des combustibles plus propres. Elle est spécialisée dans les solutions d'infrastructure GNL de bout en bout, notamment la conversion du GNL en énergie, les navires de soutage GNL, les terminaux flottants GNL à petite échelle et les conversions de GNC en FSRU. Avec ses associés coréens, Donghwa Entec (www.dh.co.kr) et Donghwa Pneutec (http://www.dhkomp.co.kr/), GAS Entec est à la pointe de l'innovation dans l'industrie de l'énergie.

https://gasentec.com/

À propos d'AG&P International

AG&P est un leader mondial dans le développement et l'exploitation de solutions logistiques et de distribution de GNL et de gaz. AG&P fournit l'infrastructure nécessaire pour accéder facilement et en toute sécurité au gaz naturel sur des marchés nouveaux et en pleine croissance ( ).

https://agpglobal.com/

À propos de l'ADC :

La société de développement d'Aqaba (ADC) est détenue par le gouvernement jordanien et l'autorité de la zone économique spéciale d'Aqaba (ASEZA). Elle a été créée pour construire des infrastructures stratégiques dans la région de l'ASEZA en Jordanie et pour optimiser la participation du secteur privé à leur développement et à leur gestion afin de stimuler l'économie et de promouvoir la croissance et le développement de l'ASEZA en Jordanie.

https://www.adc.jo/

