GATORADE DÁ AS BOAS-VINDAS A AITANA BONMATÍ À EQUIPE GATORADE PARA A NOVA TEMPORADA DE FUTEBOL

Vencedora de três Bolas de Ouro, a jogadora se junta ao time de grandes talentos do futebol da Gatorade, enquanto a marca continua a defender a preparação, a consistência e a ciência esportiva por trás do desempenho de elite.
Principais insights
Antes do início da nova temporada de futebol, a tricampeã da Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, junta-se à Equipe Gatorade, unindo uma das principais jogadoras de futebol do mundo a uma marca criada para ajudar os atletas a se prepararem, desempenharem seu melhor e se recuperarem.
Por meio da plataforma global da Gatorade , Is It In You? Bonmatí destacará a mentalidade, a preparação, a hidratação e a ciência esportiva que sustentam o sucesso de alto nível.
A parceria abrangerá conteúdo nas mídias sociais e em canais digitais ao longo da temporada, celebrando o trabalho por trás do desempenho de elite.
PURCHASE, Nova York, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Por décadas, a Gatorade tem apoiado jogadores de futebol em todos os níveis e em diferentes partes do mundo, desde campos locais até os maiores palcos do esporte. Antes da nova temporada de futebol e seguindo os passos de grandes nomes do esporte, como Vinícius Júnior, Julián Álvarez e Luis Díaz, a marca dá as boas-vindas à tricampeã da Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, à Equipe Gatorade, unindo uma das jogadoras mais consagradas do esporte a uma marca criada para ajudar os atletas a se prepararem, terem um bom desempenho e se recuperarem por meio de hidratação baseada na ciência.
Como meia do Barcelona e da seleção espanhola, Bonmatí se consolidou como uma das jogadoras mais importantes do futebol, impulsionada por um compromisso inabalável com a melhoria contínua. Embora os torcedores vejam os troféus, as atuações e os momentos que definem uma carreira, seu sucesso foi construído com base no trabalho realizado muito antes do início da partida: a preparação, a recuperação, a consistência e a disciplina necessárias para competir no mais alto nível.
Essa parceria faz parte da plataforma global Is It In You?, da Gatorade, que celebra o trabalho por trás do desempenho. Juntos, Bonmatí e Gatorade destacarão os hábitos diários que sustentam o esporte de elite e incentivarão os atletas a confiar na preparação que lhes permite ter um bom desempenho nos momentos mais importantes.
Construída sobre a preparação
A entrada para a Equipe Gatorade marca o próximo capítulo na carreira de Bonmatí, enquanto ela se prepara para mais uma temporada competindo no mais alto nível do futebol. Por meio dessa parceria, ela compartilhará a mentalidade, as rotinas e os hábitos que contribuíram para seu sucesso contínuo ao longo da carreira, além do papel que a hidratação baseada em evidências científicas desempenha no apoio ao treinamento, à recuperação e ao desempenho nos dias de jogo.
A parceria também criará oportunidades para destacar a importância de compreender as necessidades fisiológicas específicas das atletas e o papel que a ciência do esporte pode desempenhar para ajudar as atletas a se prepararem para as exigências de uma longa temporada.
"As pessoas se lembram dos noventa minutos. Eles se lembram dos troféus, dos gols e dos momentos que definem uma carreira. O que elas nem sempre se lembram é de tudo o que aconteceu antes deles. Todas as sessões de treinamento. Cada sessão de recuperação. Cada escolha que você faz tem como objetivo prepará-la para o próximo desafio. Eu chamo isso de treinamento invisível, e foi isso que me moldou como jogadora. Foi isso que me permitiu continuar evoluindo. Entrar para a Equipe Gatorade parece natural porque compartilhamos a mesma crença: não existem atalhos. Apenas preparação. Apenas consistência. Essa é a história da minha carreira." — Aitana Bonmatí, atleta da Gatorade
Apoio ao desempenho por meio da ciência do esporte
A Gatorade tem ajudado atletas a se prepararem para competições com base na experiência do Instituto de Ciências do Esporte Gatorade (GSSI). Trabalhando em parceria com atletas e equipes de elite de diferentes partes do mundo, a GSSI traduz décadas de pesquisa sobre hidratação e desempenho em informações práticas que ajudam os atletas a compreender melhor suas necessidades individuais.
No futebol feminino de elite, as jogadoras podem perder entre um e um litro e meio de líquidos pelo suor durante uma partida de 90 minutos1,2, com necessidades de hidratação que variam significativamente de uma atleta para outra. Essas informações embasam a abordagem da Gatorade para a hidratação, fundamentada cientificamente, e ajudam os atletas a se prepararem para os treinos, as competições e a recuperação por meio de estratégias comprovadas.
Como mais nova integrante da Equipe Gatorade, Bonmatí se junta a um grupo de atletas de diferentes partes do mundo que se beneficiam do compromisso de longa data da marca com a ciência do esporte e a inovação. Esta parceria reúne a busca de Bonmatí pelo desempenho máximo e a experiência da Gatorade em ciência do esporte, destacando o papel que a hidratação desempenha na preparação, no desempenho e na recuperação em todos os níveis do esporte – de profissionais a atletas amadores – e como a Gatorade aplica esse conhecimento para ajudar os atletas a alcançar seu melhor desempenho.
"Os melhores atletas fazem o extraordinário parecer fácil. O que as pessoas nem sempre veem é a disciplina, a preparação e a consistência por trás de cada atuação. Aitana estabeleceu um padrão no futebol mundial não apenas por seu talento, mas também por seu compromisso incansável em evoluir a cada dia. É por isso que ela se encaixa tão bem na Equipe Gatorade. Por meio do Gatorade Sports Science Institute, passamos décadas ajudando atletas a entender melhor como a hidratação baseada em evidências científicas pode contribuir para o desempenho, o treinamento e a recuperação. Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas a Aitana à Equipe Gatorade, enquanto continuamos a defender a preparação, a ciência do esporte e a mentalidade que ajudam os atletas a alcançarem seu melhor desempenho quando mais importa." – Eugene Willemsen, CEO de Bebidas Internacionais da PepsiCo
Sobre a Gatorade
A Gatorade, uma divisão da PepsiCo (NASDAQ: PEP) tem mais de 61 anos de experiência no estudo de atletas e da ciência do suor. A Gatorade, marca de confiança de atletas de todos os níveis, dos campos comunitários aos palcos internacionais mais prestigiados em mais de 80 países, oferece uma linha de produtos de hidratação e desempenho, formulados cientificamente para repor o que os atletas perdem e lhes fornecer a energia de que necessitam para alcançar seu melhor desempenho. Para informações adicionais, visite www.gatorade.com.
Sobre a PepsiCo
Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. Em 2025, a PepsiCo gerou quase US$ 94 bilhões em receita líquida, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos de conveniência, que inclui as marcas Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. Seu portfólio inclui uma ampla variedade de alimentos e bebidas saborosos, com muitas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão em vendas anuais estimadas no varejo.
A visão que orienta a PepsiCo é a de se tornar líder global em bebidas e alimentos práticos, com o objetivo de alcançar o PEP+ (PepsiCo Positivo). Trata-se de nossa transformação estratégica de ponta a ponta, que coloca a sustentabilidade no centro da estratégia empresarial, visando impulsionar o crescimento e construir um futuro mais robusto e resiliente para a PepsiCo e para as comunidades em que atuamos. Para informações adicionais, visite www.pepsico.com e siga no X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.
1 Barnes KA, et all. (2019). Normative Data for Sweating Rate, Sweat Sodium Concentration, and Sweat Sodium Loss in Athletes: An Update and Analysis by Sport. Journal of Sports Sciences. Gatorade Sports Science Institute.
2Tarnowski CA, Rollo I, Carter JM, Lizarraga-Dallo MA, Oliva MP, Clifford T, James LJ, Randell RK. Fluid Balance and Carbohydrate Intake of Elite Female Soccer Players during Training and Competition. Nutrients. 3 de agosto de 2022;14(15):3188. doi: 10.3390/nu14153188. PMID: 35956363; PMCID: PMC9370343.
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