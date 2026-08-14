GATORADE DÁ AS BOAS-VINDAS A AITANA BONMATÍ À EQUIPE GATORADE PARA A NOVA TEMPORADA DE FUTEBOL BRAZIL - Portuguese USA - Deutsch USA - English USA - español USA - Français MEXICO - Spanish USA - English Gatorade 14 ago, 2026, 14:00 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo Vencedora de três Bolas de Ouro, a jogadora se junta ao time de grandes talentos do futebol da Gatorade, enquanto a marca continua a defender a preparação, a consistência e a ciência esportiva por trás do desempenho de elite. Principais insights Antes do início da nova temporada de futebol, a tricampeã da Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, junta-se à Equipe Gatorade, unindo uma das principais jogadoras de futebol do mundo a uma marca criada para ajudar os atletas a se prepararem, desempenharem seu melhor e se recuperarem.

Por meio da plataforma global da Gatorade , Is It In You? Bonmatí destacará a mentalidade, a preparação, a hidratação e a ciência esportiva que sustentam o sucesso de alto nível.

Bonmatí destacará a mentalidade, a preparação, a hidratação e a ciência esportiva que sustentam o sucesso de alto nível. A parceria abrangerá conteúdo nas mídias sociais e em canais digitais ao longo da temporada, celebrando o trabalho por trás do desempenho de elite. PURCHASE, Nova York, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Por décadas, a Gatorade tem apoiado jogadores de futebol em todos os níveis e em diferentes partes do mundo, desde campos locais até os maiores palcos do esporte. Antes da nova temporada de futebol e seguindo os passos de grandes nomes do esporte, como Vinícius Júnior, Julián Álvarez e Luis Díaz, a marca dá as boas-vindas à tricampeã da Bola de Ouro, Aitana Bonmatí, à Equipe Gatorade, unindo uma das jogadoras mais consagradas do esporte a uma marca criada para ajudar os atletas a se prepararem, terem um bom desempenho e se recuperarem por meio de hidratação baseada na ciência. Continue Reading

Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatorade’s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this. Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatorade’s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this. Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatorade’s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this. Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatorade’s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this.

Como meia do Barcelona e da seleção espanhola, Bonmatí se consolidou como uma das jogadoras mais importantes do futebol, impulsionada por um compromisso inabalável com a melhoria contínua. Embora os torcedores vejam os troféus, as atuações e os momentos que definem uma carreira, seu sucesso foi construído com base no trabalho realizado muito antes do início da partida: a preparação, a recuperação, a consistência e a disciplina necessárias para competir no mais alto nível.

Essa parceria faz parte da plataforma global Is It In You?, da Gatorade, que celebra o trabalho por trás do desempenho. Juntos, Bonmatí e Gatorade destacarão os hábitos diários que sustentam o esporte de elite e incentivarão os atletas a confiar na preparação que lhes permite ter um bom desempenho nos momentos mais importantes.

Construída sobre a preparação

A entrada para a Equipe Gatorade marca o próximo capítulo na carreira de Bonmatí, enquanto ela se prepara para mais uma temporada competindo no mais alto nível do futebol. Por meio dessa parceria, ela compartilhará a mentalidade, as rotinas e os hábitos que contribuíram para seu sucesso contínuo ao longo da carreira, além do papel que a hidratação baseada em evidências científicas desempenha no apoio ao treinamento, à recuperação e ao desempenho nos dias de jogo.

A parceria também criará oportunidades para destacar a importância de compreender as necessidades fisiológicas específicas das atletas e o papel que a ciência do esporte pode desempenhar para ajudar as atletas a se prepararem para as exigências de uma longa temporada.

"As pessoas se lembram dos noventa minutos. Eles se lembram dos troféus, dos gols e dos momentos que definem uma carreira. O que elas nem sempre se lembram é de tudo o que aconteceu antes deles. Todas as sessões de treinamento. Cada sessão de recuperação. Cada escolha que você faz tem como objetivo prepará-la para o próximo desafio. Eu chamo isso de treinamento invisível, e foi isso que me moldou como jogadora. Foi isso que me permitiu continuar evoluindo. Entrar para a Equipe Gatorade parece natural porque compartilhamos a mesma crença: não existem atalhos. Apenas preparação. Apenas consistência. Essa é a história da minha carreira." — Aitana Bonmatí, atleta da Gatorade

Apoio ao desempenho por meio da ciência do esporte

A Gatorade tem ajudado atletas a se prepararem para competições com base na experiência do Instituto de Ciências do Esporte Gatorade (GSSI). Trabalhando em parceria com atletas e equipes de elite de diferentes partes do mundo, a GSSI traduz décadas de pesquisa sobre hidratação e desempenho em informações práticas que ajudam os atletas a compreender melhor suas necessidades individuais.

No futebol feminino de elite, as jogadoras podem perder entre um e um litro e meio de líquidos pelo suor durante uma partida de 90 minutos1,2, com necessidades de hidratação que variam significativamente de uma atleta para outra. Essas informações embasam a abordagem da Gatorade para a hidratação, fundamentada cientificamente, e ajudam os atletas a se prepararem para os treinos, as competições e a recuperação por meio de estratégias comprovadas.

Como mais nova integrante da Equipe Gatorade, Bonmatí se junta a um grupo de atletas de diferentes partes do mundo que se beneficiam do compromisso de longa data da marca com a ciência do esporte e a inovação. Esta parceria reúne a busca de Bonmatí pelo desempenho máximo e a experiência da Gatorade em ciência do esporte, destacando o papel que a hidratação desempenha na preparação, no desempenho e na recuperação em todos os níveis do esporte – de profissionais a atletas amadores – e como a Gatorade aplica esse conhecimento para ajudar os atletas a alcançar seu melhor desempenho.

"Os melhores atletas fazem o extraordinário parecer fácil. O que as pessoas nem sempre veem é a disciplina, a preparação e a consistência por trás de cada atuação. Aitana estabeleceu um padrão no futebol mundial não apenas por seu talento, mas também por seu compromisso incansável em evoluir a cada dia. É por isso que ela se encaixa tão bem na Equipe Gatorade. Por meio do Gatorade Sports Science Institute, passamos décadas ajudando atletas a entender melhor como a hidratação baseada em evidências científicas pode contribuir para o desempenho, o treinamento e a recuperação. Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas a Aitana à Equipe Gatorade, enquanto continuamos a defender a preparação, a ciência do esporte e a mentalidade que ajudam os atletas a alcançarem seu melhor desempenho quando mais importa." – Eugene Willemsen, CEO de Bebidas Internacionais da PepsiCo

Sobre a Gatorade

A Gatorade, uma divisão da PepsiCo (NASDAQ: PEP) tem mais de 61 anos de experiência no estudo de atletas e da ciência do suor. A Gatorade, marca de confiança de atletas de todos os níveis, dos campos comunitários aos palcos internacionais mais prestigiados em mais de 80 países, oferece uma linha de produtos de hidratação e desempenho, formulados cientificamente para repor o que os atletas perdem e lhes fornecer a energia de que necessitam para alcançar seu melhor desempenho. Para informações adicionais, visite www.gatorade.com.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. Em 2025, a PepsiCo gerou quase US$ 94 bilhões em receita líquida, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos de conveniência, que inclui as marcas Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. Seu portfólio inclui uma ampla variedade de alimentos e bebidas saborosos, com muitas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão em vendas anuais estimadas no varejo.

A visão que orienta a PepsiCo é a de se tornar líder global em bebidas e alimentos práticos, com o objetivo de alcançar o PEP+ (PepsiCo Positivo). Trata-se de nossa transformação estratégica de ponta a ponta, que coloca a sustentabilidade no centro da estratégia empresarial, visando impulsionar o crescimento e construir um futuro mais robusto e resiliente para a PepsiCo e para as comunidades em que atuamos. Para informações adicionais, visite www.pepsico.com e siga no X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

1 Barnes KA, et all. (2019). Normative Data for Sweating Rate, Sweat Sodium Concentration, and Sweat Sodium Loss in Athletes: An Update and Analysis by Sport. Journal of Sports Sciences. Gatorade Sports Science Institute.

2Tarnowski CA, Rollo I, Carter JM, Lizarraga-Dallo MA, Oliva MP, Clifford T, James LJ, Randell RK. Fluid Balance and Carbohydrate Intake of Elite Female Soccer Players during Training and Competition. Nutrients. 3 de agosto de 2022;14(15):3188. doi: 10.3390/nu14153188. PMID: 35956363; PMCID: PMC9370343.

FONTE Gatorade