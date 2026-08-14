Gatorade da la bienvenida a Aitana Bonmatí al equipo Gatorade antes de comenzar la nueva temporada de fútbol

Como internacional española y centrocampista del FC Barcelona, Bonmatí se ha consolidado como una de las jugadoras más emblemáticas del fútbol, impulsada por un compromiso inquebrantable con la superación personal. Si bien los aficionados ven los trofeos, las actuaciones y los momentos que definen una carrera, su éxito se ha construido sobre el trabajo que se realiza mucho antes del partido: la preparación, la recuperación, la constancia y la disciplina necesarias para competir al más alto nivel.

Esta alianza forma parte de la plataforma global de Gatorade "¿Lo llevas dentro?", que celebra el trabajo que hay detrás del rendimiento. Juntos, Bonmatí y Gatorade destacarán los hábitos diarios que sustentan el deporte de élite, animando a los atletas a confiar en la preparación que les permite rendir al máximo cuando más importa.

Construido sobre la preparación

Unirse al equipo Gatorade marca un nuevo capítulo en la carrera de Bonmatí, quien se prepara para otra temporada compitiendo al más alto nivel del fútbol mundial. A través de esta colaboración, compartirá la mentalidad, las rutinas y los hábitos que la han ayudado a mantener el éxito a lo largo de su trayectoria, así como el papel que desempeña la hidratación basada en la ciencia para optimizar el entrenamiento, la recuperación y el rendimiento en los partidos.

Esta colaboración también va a servir para proporcionar oportunidades de cara a destacar la importancia de comprender las necesidades fisiológicas únicas de las atletas femeninas y el papel que puede desempeñar la ciencia del deporte para ayudarlas a prepararse para las exigencias de una temporada larga.

"La gente recuerda los noventa minutos. Recuerdan los trofeos, los goles y los momentos que definen una carrera. Lo que no siempre recuerdan es todo lo que viene antes. Cada sesión de entrenamiento. Cada sesión de recuperación. Cada decisión que tomas para estar listo para el próximo desafío. Yo lo llamo entrenamiento invisible y eso es lo que me ha formado como jugadora. Eso es lo que me ha permitido seguir mejorando. Unirme al equipo Gatorade es algo natural porque compartimos la misma creencia: que no hay atajos. Solo preparación. Solo constancia. Esa es la historia de mi carrera", declaró Aitana Bonmatí, atleta de Gatorade

Apoyando el rendimiento a través de la ciencia del deporte

Gatorade ha ayudado a los atletas a prepararse para la competición gracias a la experiencia del Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade (GSSI). Trabajando junto a atletas y equipos de élite de todo el mundo, el GSSI transforma décadas de investigación sobre hidratación y rendimiento en conocimientos prácticos que ayudan a los atletas a comprender mejor sus necesidades individuales.

En el fútbol femenino de élite, las jugadoras pueden perder entre uno y un litro y medio de líquido a través del sudor durante un partido de 90 minutos¹,², y las necesidades de hidratación varían significativamente entre ellas. Estos datos sustentan el enfoque de hidratación de Gatorade, basado en la ciencia, que ayuda a las atletas a prepararse para el entrenamiento, la competición y la recuperación mediante estrategias de hidratación científicamente probadas.

Siendo un nuevo miembro del equipo Gatorade, Bonmatí se une a una lista global de atletas que se benefician del compromiso de larga duración de la marca con la ciencia e innovación deportiva. Esta alianza aúna la búsqueda del máximo rendimiento de Bonmatí con la experiencia de Gatorade en ciencia deportiva, destacando el papel fundamental de la hidratación en la preparación, el rendimiento y la recuperación en todos los niveles deportivos, desde profesionales hasta atletas aficionados, y cómo Gatorade pone esa experiencia al servicio de los atletas, ayudándolos a rendir al máximo.

"Los mejores atletas hacen que lo extraordinario parezca fácil. Lo que la gente no siempre ve es la disciplina, la preparación y la constancia que hay detrás de cada actuación. Aitana ha marcado la pauta en el fútbol mundial no solo por su talento, sino también por su incansable compromiso con la mejora continua. Por eso encaja a la perfección con el equipo Gatorade. A través del Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade, llevamos décadas ayudando a los atletas a comprender mejor cómo la hidratación basada en la ciencia puede favorecer el rendimiento, el entrenamiento y la recuperación. Nos enorgullece dar la bienvenida a Aitana al equipo Gatorade, mientras seguimos impulsando la preparación, la ciencia del deporte y la mentalidad que sirven para ayudar a los atletas a rendir al máximo cuando más importa", comentó Eugene Willemsen, consejero delegado de Bebidas Internacionales de PepsiCo.

Acerca de Gatorade

Gatorade, una división de PepsiCo (NASDAQ: PEP), se ha consolidado gracias a más de 61 años de estudio sobre atletas y la ciencia del sudor. Con la confianza de atletas de todos los niveles, desde competiciones locales hasta los escenarios internacionales más prestigiosos del mundo, en más de 80 países, la gama de productos de hidratación y rendimiento de Gatorade, formulada científicamente, está diseñada para reponer lo que los atletas pierden y proporcionarles la energía que necesitan para rendir al máximo. Para más información, visite www.gatorade.com.

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son consumidos por más de 1.000 millones de personas al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. En 2025, PepsiCo generó casi 94.000 millones de dólares en ingresos netos, gracias a una cartera complementaria de bebidas y alimentos prácticos que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo abarca una amplia gama de alimentos y bebidas, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de 1.000 millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

La visión que guía a PepsiCo es ser el líder mundial en bebidas y alimentos prácticos, triunfando con pep+ (PepsiCo Positivo). pep+ es nuestra transformación estratégica integral que sitúa la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia empresarial, buscando impulsar el crecimiento y construir un futuro más sólido y resiliente para PepsiCo y las comunidades donde operamos. Para más información, visite www.pepsico.com y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn como @PepsiCo.

1 Barnes KA, et al. (2019). Normative Data for Sweating Rate, Sweat Sodium Concentration, and Sweat Sodium Loss in Athletes: An Update and Analysis by Sport. Journal of Sports Sciences. Gatorade Sports Science Institute.

2Tarnowski CA, Rollo I, Carter JM, Lizarraga-Dallo MA, Oliva MP, Clifford T, James LJ, Randell RK. Fluid Balance and Carbohydrate Intake of Elite Female Soccer Players during Training and Competition. Nutrients. 2022 Aug 3;14(15):3188. doi: 10.3390/nu14153188. PMID: 35956363; PMCID: PMC9370343.