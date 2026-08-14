GATORADE ACCUEILLE AITANA BONMATÍ AU SEIN DE L'ÉQUIPE GATORADE À L'APPROCHE DE LA NOUVELLE SAISON DE FOOTBALL

En tant qu'internationale espagnole et milieu de terrain du FC Barcelone, Bonmatí s'est imposée comme l'une des figures incontournables du football, animée par une volonté inébranlable de progresser. Si ses supporters ne retiennent que les trophées, les performances et les moments marquants d'une carrière, son succès repose en réalité sur le travail accompli bien avant le coup d'envoi : la préparation, la récupération, la régularité et la discipline indispensables pour évoluer au plus haut niveau.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale de Gatorade intitulée Is It In You?, qui met à l'honneur le travail qui se cache derrière la performance. Ensemble, Bonmatí et Gatorade mettront en lumière les habitudes quotidiennes qui sont la base du sport de haut niveau, en encourageant les athlètes à faire confiance à la préparation qui leur permet de donner le meilleur d'eux-mêmes au moment où cela compte le plus.

La clé, c'est la préparation

Son arrivée au sein de l'équipe Gatorade marque un nouveau chapitre dans la carrière de Bonmatí, alors qu'elle se prépare à disputer une nouvelle saison au plus haut niveau du football mondial. Dans le cadre de ce partenariat, elle partagera l'état d'esprit, les routines et les habitudes qui l'ont aidée à connaître un succès durable tout au long de sa carrière, ainsi que le rôle que joue une hydratation fondée sur des données scientifiques dans l'entraînement, la récupération et les performances le jour du match.

Ce partenariat permettra également de mettre en avant l'importance de comprendre les besoins physiologiques spécifiques des sportives et le rôle que la science du sport peut jouer pour aider les athlètes à se préparer aux exigences d'une longue saison.

« Les gens se souviennent des quatre-vingt-dix minutes. Ils se souviennent des trophées, des buts et des moments qui marquent une carrière. Ce dont ils ne se souviennent pas toujours, c'est tout vient avant. Chaque séance d'entraînement. Chaque séance de récupération. Chaque choix que tu fais pour te préparer au prochain défi. J'appelle ça l'entraînement invisible, et c'est ce qui m'a forgée en tant que joueuse. C'est ce qui m'a permis de continuer à m'améliorer. Rejoindre l'équipe Gatorade me semble tout naturel, car nous partageons la même conviction : il n'y a pas de raccourcis. Tout est dans la préparation. Tout est dans la régularité. C'est l'histoire de ma carrière. » — Aitana Bonmatí, athlète Gatorade

Soutenir les performances grâce à la science du sport

Gatorade aide les sportifs à se préparer aux compétitions grâce à l'expertise du Gatorade Sports Science Institute (GSSI). En collaboration avec des athlètes et des équipes de haut niveau du monde entier, le GSSI met à profit des décennies de recherche sur l'hydratation et la performance pour proposer des conseils concrets qui aident les athlètes à mieux cerner leurs besoins individuels.

Dans le football féminin de haut niveau, les joueuses peuvent perdre entre un et un litre et demi d'eau par la transpiration au cours d'un match de 90 minutes1,2, les besoins en hydratation variant considérablement d'une personne à l'autre. Ces conclusions étayent l'approche scientifique de Gatorade en matière d'hydratation, qui aide les sportives à se préparer à l'entraînement, à la compétition et à la récupération grâce à des stratégies d'hydratation fondées sur la science.

En tant que nouvelle recrue de l'équipe Gatorade, Bonmatí rejoint un groupe international d'athlètes qui bénéficient de l'engagement de longue date de la marque en faveur de la science du sport et de l'innovation. Ce partenariat allie la quête de la performance maximale de Bonmatí à l'expertise de Gatorade en sciences du sport, mettant en avant le rôle que joue l'hydratation dans la préparation, la performance et la récupération à tous les niveaux – des professionnels aux amateurs – et la manière dont Gatorade met cette expertise au service des athlètes pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes.

« Les meilleurs sportifs donnent l'impression que les performances exceptionnelles ne demandent aucun effort. Ce que les gens ne voient pas toujours, c'est la discipline, la préparation et la constance qui se cachent derrière chaque match. Aitana s'est imposée comme une référence dans le monde du football, non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à sa volonté inébranlable de s'améliorer jour après jour. C'est pour ça qu'elle s'intègre si bien dans l'équipe Gatorade. Par l'intermédiaire du Gatorade Sports Science Institute, nous aidons depuis des décennies les sportifs à mieux comprendre comment une hydratation fondée sur des données scientifiques peut favoriser la performance, l'entraînement et la récupération. Nous sommes fiers d'accueillir Aitana au sein de l'équipe Gatorade, alors que nous continuons à promouvoir la préparation, la science du sport et l'état d'esprit qui aident les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque cela compte le plus. » – Eugene Willemsen, chef de la direction, International Beverages, PepsiCo

À propos de Gatorade

Gatorade, une filiale de PepsiCo (NASDAQ : PEP) s'appuie sur plus de 61 ans d'études menées auprès d'athlètes et sur des recherches scientifiques consacrées à la transpiration. Reconnue par les sportifs de tous niveaux, des terrains de quartier aux stades les plus prestigieux, dans plus de 80 pays à travers le monde, la gamme de produits d'hydratation et de performance de Gatorade, élaborée scientifiquement, est conçue pour compenser la déshydratation des sportifs et leur apporter l'énergie nécessaire pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gatorade.com.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo a généré près de 94 milliards de dollars de recettes nettes en 2025, grâce à une gamme complémentaire de boissons et d'aliments pratiques comprenant les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Proposant une large gamme de boissons et d'aliments agréables et conviviaux, le portefeuille de produits de PepsiCo se compose de nombreuses marques emblématiques, dont les ventes au détail annuelles sont estimées pour chacune à plus d'un milliard de dollars.

L'ambition de PepsiCo est d'être le leader mondial des boissons et des aliments pratiques grâce à pep+ (PepsiCo Positive), notre transformation stratégique de bout en bout, qui place la durabilité au centre de notre stratégie d'entreprise en cherchant à stimuler la croissance et à construire un avenir plus fort et plus résilient pour PepsiCo et nos marchés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com et suivez-nous sur X (Twitter), Instagram, Facebook et LinkedIn (@PepsiCo).

1 Barnes KA, et al. (2019). Normative Data for Sweating Rate, Sweat Sodium Concentration, and Sweat Sodium Loss in Athletes: An Update and Analysis by Sport. Journal of Sports Sciences. Gatorade Sports Science Institute.

2Tarnowski CA, Rollo I, Carter JM, Lizarraga-Dallo MA, Oliva MP, Clifford T, James LJ, Randell RK. Fluid Balance and Carbohydrate Intake of Elite Female Soccer Players during Training and Competition. Nutrients. 2022 Aug 3;14(15):3188. doi: 10.3390/nu14153188. PMID: 35956363; PMCID: PMC9370343.