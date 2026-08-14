GATORADE DA LA BIENVENIDA A AITANA BONMATÍ AL EQUIPO GATORADE CON VISTAS A LA NUEVA TEMPORADA DE FÚTBOL MEXICO - Spanish USA - English BRAZIL - Portuguese USA - English USA - español USA - Français USA - Deutsch Gatorade 14 ago, 2026, 14:00 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo La tres veces ganadora del Balón de Oro se une a la lista de grandes talentos del fútbol de Gatorade, mientras la marca sigue promoviendo la preparación, la constancia y la ciencia del deporte que hay detrás del rendimiento de élite. Puntos clave Con vistas a la nueva temporada de fútbol, Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, se suma al Equipo Gatorade, lo que supone la unión de una de las mejores futbolistas del mundo con una marca dedicada a ayudar a los deportistas a prepararse, rendir al máximo y recuperarse.

A través de la plataforma global de Gatorade Is It In You? (¿Lo llevas dentro?), Bonmatí pondrá de relieve la mentalidad, la preparación, la hidratación y la ciencia del deporte que hay detrás de un éxito sostenido en el tiempo.

(¿Lo llevas dentro?), Bonmatí pondrá de relieve la mentalidad, la preparación, la hidratación y la ciencia del deporte que hay detrás de un éxito sostenido en el tiempo. La colaboración abarcará contenidos en medios de comunicación, digitales y redes sociales a lo largo de toda la temporada, con el fin de rendir homenaje al trabajo que hay detrás de las actuaciones de élite. PURCHASE, Nueva York, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Durante décadas, Gatorade ha apoyado a futbolistas de todos los niveles en todo el mundo, desde las canchas locales hasta los escenarios más importantes del mundo. Con vistas a la nueva temporada de fútbol y siguiendo los pasos de grandes figuras del fútbol como Vinícius Júnior, Julián Álvarez y Luis Díaz, la marca da la bienvenida a la tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, al Equipo Gatorade, sumando así a una de las jugadoras más destacadas de este deporte con una marca que tiene como lema ayudar a los deportistas a prepararse, rendir y recuperarse mediante una hidratación con base científica. Continue Reading

Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatorade’s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this. Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatorade’s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this. Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatorade’s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this. Aitana Bonmati, Three-time Ballon d'Or winner joins Gatorade’s roster of top football talent to champion the preparation and consistency needed to become your best version and show how the right hydration and sports science can help you achieve this.

Como internacional española y centrocampista del FC Barcelona, Bonmatí se ha consolidado como una de las jugadoras más destacadas del fútbol, impulsada por un compromiso inquebrantable con la superación. Aunque los aficionados solo ven los trofeos, las actuaciones y los momentos que marcan una carrera, su éxito se ha forjado gracias al trabajo que se realiza mucho antes del puntapié inicial: la preparación, la recuperación, la constancia y la disciplina necesarias para competir al más alto nivel.

Esta colaboración forma parte de la plataforma global de Gatorade Is It In You?, que rinde homenaje al esfuerzo que hay detrás del rendimiento. Juntos, Bonmatí y Gatorade pondrán de relieve los hábitos diarios que sustentan el deporte de élite, animando a los deportistas a confiar en la preparación que les permite rendir al máximo cuando más importa.

Basado en la preparación

Su incorporación al Equipo Gatorade marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Bonmatí, que se prepara para afrontar otra temporada compitiendo al más alto nivel del fútbol mundial. A través de esta colaboración, compartirá la mentalidad, las rutinas y los hábitos que le han ayudado a mantener el éxito a lo largo de su carrera, además del papel que desempeña la hidratación basada en la ciencia a la hora de favorecer el entrenamiento, la recuperación y el rendimiento en los partidos.

Esta colaboración también brindará oportunidades para resaltar la importancia de comprender las necesidades fisiológicas específicas de las deportistas y el papel que puede desempeñar la ciencia del deporte a la hora de ayudarlas a prepararse para las exigencias de una temporada larga.

"La gente recuerda los noventa minutos. Recuerdan los trofeos, los goles y los momentos que marcan una carrera. Lo que no siempre recuerdan es todo lo que les precede. En cada sesión de entrenamiento. En cada sesión de recuperación. Cada decisión que tomas te prepara para el próximo reto. Yo lo llamo el "entrenamiento invisible" y eso es lo que me ha forjado como jugadora. Es lo que me ha permitido seguir mejorando. Para mí, unirme al Equipo Gatorade es algo natural porque compartimos la misma convicción: que no hay atajos. La preparación lo es todo. Solo cuenta la constancia. Esa es la historia de mi carrera". — Aitana Bonmatí, deportista de Gatorade

Fomentar el rendimiento a través de la ciencia del deporte

Gatorade ha ayudado a los deportistas a prepararse para la competición gracias a los conocimientos especializados del Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade (GSSI). En colaboración con deportistas y equipos de élite de todo el mundo, GSSI aplica décadas de investigación sobre hidratación y rendimiento para ofrecer conocimientos prácticos que ayudan a los deportistas a comprender mejor sus necesidades individuales.

En el fútbol femenino de élite, las jugadoras pueden perder entre un litro y un litro y medio de líquido a través del sudor durante un partido de 90 minutos1,2, aunque las necesidades de hidratación varían considerablemente de una persona a otra. Estas conclusiones sustentan el enfoque de Gatorade en materia de hidratación, respaldado por la ciencia, que ayuda a los deportistas a prepararse para el entrenamiento, la competición y la recuperación mediante estrategias de hidratación basadas en la ciencia.

Como flamante miembro del Equipo Gatorade, Bonmatí se une a una plantilla internacional de deportistas que se benefician del compromiso de larga data de la marca con la ciencia del deporte y la innovación. Esta colaboración aúna la búsqueda del máximo rendimiento por parte de Bonmatí y la experiencia de Gatorade en ciencia del deporte, poniendo de relieve el papel que desempeña la hidratación en la preparación, el rendimiento y la recuperación en todos los niveles deportivos, ya sean profesionales como deportistas aficionados, y cómo Gatorade pone esa experiencia al servicio de los deportistas, ayudándoles a rendir al máximo.

"Los mejores deportistas hacen que lo extraordinario parezca fácil. Lo que la gente no siempre ve es la disciplina, la preparación y la constancia que hay detrás de cada actuación. Aitana ha marcado la pauta en el fútbol mundial no solo por su talento, sino también por su incansable compromiso con la superación diaria. Por eso encaja tan bien en el Equipo Gatorade. A través del Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade, llevamos décadas ayudando a deportistas a comprender mejor cómo una hidratación basada en la ciencia puede contribuir al rendimiento, el entrenamiento y la recuperación. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Aitana al Equipo Gatorade, mientras seguimos promoviendo la preparación, la ciencia del deporte y la mentalidad que ayudan a los deportistas a rendir al máximo cuando más importa". — Eugene Willemsen, director ejecutivo de Bebidas Internacionales de PepsiCo

Acerca de Gatorade

Gatorade, una división de PepsiCo (NASDAQ: PEP), lleva más de 61 años investigando sobre los deportistas y la ciencia del sudor. Con la confianza de deportistas de todos los niveles, desde las canchas de barrio hasta los escenarios internacionales más prestigiosos del mundo, en más de 80 países, la gama de productos de hidratación y rendimiento de Gatorade, formulada científicamente, está diseñada para reponer lo que los deportistas pierden y aportarles la energía que necesitan para rendir al máximo. Para obtener más información, visite , www.gatorade.com.

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó casi 94 000 millones de dólares en ingresos netos en 2025, gracias a una cartera complementaria de bebidas y alimentos preparados que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas apetecibles, entre las que se encuentran numerosas marcas emblemáticas que generan, cada una de ellas, más de 1000 millones de dólares en ventas minoristas anuales estimadas.

Lo que guía a PepsiCo es nuestra visión de ser líderes mundiales en bebidas y alimentos preparados, triunfando gracias a pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación metódica integral que sitúa la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia empresarial, con el objetivo de impulsar el crecimiento y construir un futuro más sólido y resiliente para PepsiCo y las comunidades en las que operamos. Para obtener más información, visite www.pepsico.com y síganos en X (Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

1 Barnes KA, et al. (2019). Normative Data for Sweating Rate, Sweat Sodium Concentration, and Sweat Sodium Loss in Athletes: An Update and Analysis by Sport. Journal of Sports Sciences. Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade.

2Tarnowski CA, Rollo I, Carter JM, Lizarraga-Dallo MA, Oliva MP, Clifford T, James LJ, Randell RK. Fluid Balance and Carbohydrate Intake of Elite Female Soccer Players during Training and Competition. Nutrients. 3 de agosto de 2022; 14(15):3188. doi: 10.3390/nu14153188. PMID: 35956363; PMCID: PMC9370343.

FUENTE Gatorade