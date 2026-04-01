Geekplus atinge marco de lucratividade com crescimento de 31,6% na receita anual, impulsionado por inovação em inteligência incorporada

HONG KONG, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Geekplus (Código na Bolsa: 2590.HK), líder global em robôs móveis autônomos (AMR) e soluções de armazéns inteligentes, anunciou hoje seus resultados financeiros consolidados e auditados para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025. Impulsionada pela integração estratégica de inteligência incorporada e tecnologias de IA, a empresa entregou um desempenho histórico, caracterizado pela rápida expansão da receita e por uma transição inédita para o lucro líquido.

Destaques financeiros

A companhia relatou um robusto aumento de 31,6% na receita em relação ao ano anterior, atingindo 3,171 bilhões de RMB. O lucro bruto chegou a 1,125 bilhão de RMB, alta de 34,4%, com a margem bruta subindo para 35,5%. O lucro líquido ajustado tornou-se positivo em 43,8 milhões de RMB, e o fluxo de caixa operacional atingiu 85,7 milhões de RMB – ambos marcos históricos para a empresa. Os novos pedidos somaram 4,137 bilhões de RMB, um crescimento de 31,7% na comparação anual, demonstrando um forte fôlego para o futuro.

Os mercados fora da China continental contribuíram com 2,387 bilhões de RMB, representando mais de 75% da receita total e mantendo uma margem bruta elevada de 46,6%. Essa diversificação geográfica reforça o sucesso da estratégia de globalização da Geekplus e sua capacidade de capturar valor em mercados de alta maturidade.

Tecnologia como motor de lucratividade

Enquanto muitos players do setor de robótica continuam a enfrentar o desafio do "crescimento da receita sem crescimento do lucro", a Geekplus rompeu essa barreira ao alavancar suas tecnologias proprietárias. A inteligência incorporada melhora significativamente a robustez do sistema, reduz os custos de implementação e operação, e viabiliza a venda em larga escala de soluções robóticas globalmente. A IA potencializa ainda mais a eficiência operacional de ponta a ponta, otimizando desde o agendamento de robôs até a previsão de estoque.

Juntas, essas tecnologias tornaram a lucratividade positiva e geraram um forte fluxo de caixa operacional. A qualidade operacional da empresa melhorou visivelmente, proporcionando uma base financeira sólida para a continuidade de P&D e para a expansão em mercados globais.

Aceleração nos pedidos globais

O crescimento de pedidos da Geekplus acelerou significativamente em 2025. Novos pedidos fora da China continental saltaram quase 40% em relação ao ano anterior, liderados por um crescimento superior a 50% na região das Américas. Os pedidos de serviços por assinatura deram um salto de mais de 90%, tornando-se um destaque importante na estrutura de vendas.

Os principais motores desse impulso incluem:

Eficiência impulsionada por IA: A IA aprimora o agendamento de robôs (RMS) e a previsão de pedidos (WES), criando competitividade diferenciada e impulsionando o aumento nos pedidos de serviços por assinatura.

A IA aprimora o agendamento de robôs (RMS) e a previsão de pedidos (WES), criando competitividade diferenciada e impulsionando o aumento nos pedidos de serviços por assinatura. Soluções de inteligência incorporada: O lançamento de estações de coleta com braços robóticos e do robô humanoide de uso geral Gino 1 viabiliza armazéns totalmente automatizados, atraindo grandes pedidos e recompras em escala.

O lançamento de estações de coleta com braços robóticos e do robô humanoide de uso geral Gino 1 viabiliza armazéns totalmente automatizados, atraindo grandes pedidos e recompras em escala. Expansão estratégica para mercados emergentes: A Geekplus entrou com sucesso na América Latina e no Leste Europeu, garantindo diversos pedidos de referência de bilhões de RMB, além de alcançar avanços em novos segmentos, como o de alimentos e bebidas, complementando sua força tradicional em e-commerce, bens de consumo (FMCG) e logística terceirizada (3PL).

Liderança de mercado e presença global

Até o final de 2025, a Geekplus entregou mais de 72.000 robôs para mais de 40 países e regiões em todo o mundo, atendendo a cerca de 950 clientes finais, incluindo mais de 80 empresas da Fortune Global 500. A taxa de recompra de grandes clientes mantém-se em 78%. Durante o ano, a empresa adicionou mais de 90 novos parceiros de canal e opera mais de 64 estações de serviço e locais de parceiros, 12 centros globais de peças de reposição e centenas de engenheiros profissionais distribuídos globalmente.

De acordo com o Relatório de Mercado de Robôs Móveis de 2025 da Interact Analysis, a Geekplus ocupa agora o primeiro lugar global em participação de mercado de AMRs por sete anos consecutivos. A empresa continua a dominar o mercado global de atendimento de pedidos em armazéns e o segmento de soluções "shelf-to-person". Também mantém posições de liderança em regiões estratégicas no exterior, incluindo EMEA, APAC e os EUA.

Perspectivas para 2026: escalonando a inteligência incorporada

A Geekplus é a primeira empresa do mundo a possuir tecnologia de categoria completa e capacidades de produtos que abrangem robôs móveis, estações de coleta dedicadas com braços robóticos e robôs humanoides de uso geral. Em 2026, a empresa estabelecerá a comercialização da inteligência incorporada como seu núcleo estratégico. A companhia pretende focar na aplicação em larga escala de robôs humanoides para armazenamento e em IA avançada para promover a implementação global de armazéns totalmente automatizados e sem intervenção humana.

Impulsionada por esses motores tecnológicos duplos e beneficiando-se da onda global de transformação inteligente, a Geekplus está posicionada para liderar o mercado de automação de armazéns em sua próxima fase de crescimento qualificado, sustentada por práticas de ESG de alto padrão e pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável de longo prazo.

FONTE Geekplus