具身加持 AI制勝！極智嘉2025年營收利潤全面突破

香港2026年4月1日 /美通社/ -- 全球智能機器人引領者極智嘉（股份代號：2590.HK）公佈截至2025年12月31日止年度（「報告期」）的經審計綜合業績。在具身智能與AI 技術賦能的雙重驅動下，交出營收高增、盈利突破、經營現金流大幅轉正的亮眼成績單。

報告顯示，公司收入同比增長31.6%至人民幣31.71億元，毛利同比增長34.4%至人民幣11.25億元，毛利率提升至35.5%。經調整淨利潤和經營活動現金流量淨額全面轉正，盈利能力實現歷史性躍升。業務訂單爆發，總訂單同比增長31.7%至人民幣41.37億元。在全球倉儲智能化浪潮下，極智嘉以盈利兌現、全球擴張、技術領跑的三重突破，邁入高質量增長新階段。

營收利潤全面突破，具身智能與AI牢築盈利根基

報告期內，公司收入同比增長31.6%至人民幣31.71億元，來自中國大陸以外地區的收入高達人民幣23.87億元，占總收入的75.3%，毛利率達46.6%。收入高增的核心動力來源於具身智能技術與AI的雙重賦能。

具身技術顯著提升系統魯棒性，讓產品與解決方案的穩定性、適配性實現行業領先，大幅降低了部署與運維成本，推動機器人解決方案實現全球化規模化銷售，為收入增長提供了堅實的技術底座。AI技術全面優化倉儲智能化系統運營效率，實現全鏈路運營效能提升，推動公司標準化服務能力持續升級。二者相輔相成，疊加技術帶來的全球市場競爭力提升、客戶復購率穩步走高，共同推動公司收入實現高質量增長。

在收入高速增長的同時，公司盈利能力也實現歷史性突破。經調整的淨利潤成功轉正為人民幣4382萬元，主要是由於具身智能與AI技術驅動下的收入規模擴張，帶動毛利顯著提升。

此外，公司經營活動現金流量淨額也突破性轉正，為人民幣8566萬元，充沛穩健的正向現金流，為全球業務擴張與研發創新加碼提供了堅實的資金保障，持續夯實長期發展根基。

在行業普遍面臨「增收不增利」的挑戰下，極智嘉依托技術創新及其落地成效，成功實現營收、利潤、現金流三重向好，其經營質量與商業模式可持續性顯著增強，成為全球To B智能機器人行業的商業化落地標桿。

訂單規模再創新高，未來增長動能強勁

2025年，極智嘉訂單增長動能全面爆發，規模再創新高。報告期內，公司新簽訂單額41.37億元，較上年同期增長31.7%，增長勢頭迅猛。來自中國大陸以外地區的訂單占比近80%，較上年同期增長近40%，其中美洲大區較同期增長超50%。此外，訂閱式服務訂單增速超90%，成為訂單結構優化的重要亮點。

全球訂單的高速增長，源於具身智能與AI技術的全方位驅動，技術優勢直接轉化為市場訂單與客戶粘性：

AI 賦能系統效率躍升，提升競爭力 ：AI技術廣泛應用於「貨到人」系統，顯著提升了RMS機器人調度能力與WES訂單預測及庫存優化策略，實現了差異化競爭力，幫助客戶實現更高效率的倉儲運營，從而更好地贏得客戶訂單。同時，依托AI輔助的IOP數據智慧服務平台，幫助客戶實現數字化運營與AI輔助決策，顯著提升倉儲供應鏈的運營效率與客戶黏性，帶動訂閱式服務訂單激增。

：AI技術廣泛應用於「貨到人」系統，顯著提升了RMS機器人調度能力與WES訂單預測及庫存優化策略，實現了差異化競爭力，幫助客戶實現更高效率的倉儲運營，從而更好地贏得客戶訂單。同時，依托AI輔助的IOP數據智慧服務平台，幫助客戶實現數字化運營與AI輔助決策，顯著提升倉儲供應鏈的運營效率與客戶黏性，帶動訂閱式服務訂單激增。 具身技術打造差異化優勢，打開持續增長空間 ：依托自研具身智能技術，公司推出機械臂無人揀選工作站與Gino 1通用人形機器人，不僅打造出更完整的全流程無人倉方案，實現技術品牌力躍升，更催生多元聯合創新的潛在機會，因此獲得客戶更多青睞，客戶認可度和客戶黏性持續增強，助力斬獲更多大客戶訂單，實現規模化復購，為持續增長打開新空間。

：依托自研具身智能技術，公司推出機械臂無人揀選工作站與Gino 1通用人形機器人，不僅打造出更完整的全流程無人倉方案，實現技術品牌力躍升，更催生多元聯合創新的潛在機會，因此獲得客戶更多青睞，客戶認可度和客戶黏性持續增強，助力斬獲更多大客戶訂單，實現規模化復購，為持續增長打開新空間。 新興市場與新賽道擴容，全球業務新增長極：戰略佈局拉丁美洲、東歐等新興市場，成功斬獲多項億元級重磅訂單，為訂單持續高增注入新動能；同時，依托核心產品解決方案的快速迭代升級，在電商、快消品及3PL等優勢行業外，食品飲料等新興細分賽道實現重大突破，為訂單高速增長帶來更全面的支撐。

極智嘉全球化戰略持續推進，競爭壁壘進一步深化。截至2025年底，極智嘉已向全球40多個國家和地區運送超72,000台機器人，服務約950家終端客戶，其中全球福布斯500強客戶超80家，大客戶復購率約78%。全年新增渠道合作夥伴超90家。全球服務網路進一步夯實，佈局超64個服務站及合作夥伴網點、12個全球備件中心，配備數百名專業工程師，以高效服務體系強化全球市場競爭力。

根據全球市場研究機構Interact Analysis《2025年移動機器人市場報告》，極智嘉已連續7年蟬聯全球自主移動機器人（AMR）市占率第一，在全球倉儲履約市場及「貨架到人」細分方案領域市占率均位列第一。同時，公司在EMEA、APAC、US等核心海外區域均穩居領軍地位。

具身智能戰略主線，全面開啟新增長

2025年極智嘉業績的全方位突破，得益於具身智能與AI技術的持續研發和快高效技術成果轉化，成功助推營收訂單高增和客戶粘性提升。當前，公司具身智能業務高速發展，第二增長曲線已然成型，將為未來長效增長提供強勁勢能。

作為全球首家同時擁有移動機器人、專用機械臂無人揀選工作站、通用人形機器人全品類技術和產品能力的企業，極智嘉將在2026年以具身智能技術研發及商業化落地為戰略主線，持續拓寬技術護城河，聚焦倉儲通用人形機器人與AI技術規模化應用，全力推動全流程無人倉全球落地；持續鞏固全球市場佈局、深化客戶基礎與品牌形象；以高標準ESG推動可持續發展；並積極吸引與培育全球頂尖人才，為實現長遠戰略目標注入不竭動力。

未來，隨著全球智能化浪潮的持續深化與政策紅利的持續釋放，極智嘉將充分受益於行業高景氣週期，在更廣闊的藍海市場中持續領跑。在具身智能與AI的雙輪驅動下，2026年將開啟新一輪高質量增長的征程。

SOURCE Geekplus