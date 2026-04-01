Geekplus alcanza un hito de rentabilidad con un crecimiento interanual de sus ingresos del 31,6 %, impulsado por la innovación tecnológica basada en la inteligencia física

HONG KONG, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Geekplus (código bursátil: 2590.HK), líder mundial en robots móviles autónomos (AMR, por sus siglas en inglés) y soluciones de almacenamiento inteligente, anunció hoy sus resultados financieros consolidados auditados para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2025. Impulsada por la integración estratégica de la inteligencia física y las tecnologías de IA, la empresa logró un desempeño histórico que se caracterizó por la rápida expansión de sus ingresos y una transición sin precedentes hacia la rentabilidad neta.

Aspectos financieros destacados

La empresa informó un sólido aumento interanual de sus ingresos del 31,6 %, que alcanzó los 3.171 millones de renminbi. La utilidad bruta alcanzó los 1.125 millones de renminbi, lo que representa un incremento del 34,4 %, con un margen bruto que mejoró hasta el 35,5 %. La utilidad neta ajustada pasó a ser positiva con 43,8 millones de renminbi y el flujo de caja neto de las actividades operativas alcanzó los 85,7 millones de renminbi, ambos hitos históricos para la empresa. Los nuevos pedidos alcanzaron los 4.137 millones de renminbi, un incremento interanual del 31,7 %, lo que demuestra un fuerte impulso hacia adelante.

Los mercados fuera de China continental aportaron 2.387 millones de renminbi, lo que representó más del 75 % de los ingresos totales y mantuvo un margen bruto elevado del 46,6 %. Esta diversificación geográfica destaca el éxito de la estrategia de globalización de Geekplus y su capacidad para captar valor en mercados de alta madurez.

La tecnología como motor de rentabilidad

Mientras que muchos actores del sector de la robótica continúan con dificultades frente a un "crecimiento en los ingresos sin crecimiento en las utilidades", Geekplus logró un avance al aprovechar sus tecnologías principales. La inteligencia física mejora significativamente la solidez del sistema, reduce los costos de implementación y operación, y permite las ventas mundiales a gran escala de soluciones robóticas. La IA mejora aún más la eficiencia operativa de extremo a extremo al optimizar desde la programación de robots hasta el pronóstico de inventario.

En conjunto, estas tecnologías permitieron que la rentabilidad fuera positiva y generaron un sólido flujo de caja operativo. La calidad operativa de la empresa mejoró notablemente, lo que proporciona una base financiera sólida para la investigación y el desarrollo (I+D) continuos y la expansión del mercado mundial.

Aumento acelerado en los pedidos mundiales

El crecimiento de los pedidos de Geekplus se aceleró significativamente en 2025. Los nuevos pedidos fuera de China continental aumentaron casi un 40 % interanual, liderados por un crecimiento superior al 50 % en la región de las Américas. Los pedidos de servicios por suscripción aumentaron más del 90 %, lo que se convirtió en un aspecto destacado de la estructura de pedidos.

Entre los principales impulsores de este aumento se encuentran:

Eficiencia impulsada por IA: la IA mejora la programación de sistemas de control robots (RMS, por sus siglas en inglés) y la previsión de pedidos mediante sistemas de ejecución inventario (WES, por sus siglas en inglés) lo que genera una competitividad diferenciada e impulsa un aumento en los pedidos de servicios por suscripción.

la IA mejora la programación de sistemas de control robots (RMS, por sus siglas en inglés) y la previsión de pedidos mediante sistemas de ejecución inventario (WES, por sus siglas en inglés) lo que genera una competitividad diferenciada e impulsa un aumento en los pedidos de servicios por suscripción. Soluciones de inteligencia física: el lanzamiento de estaciones de recolección con brazos robóticos y el robot humanoide de propósito general Gino 1 permite establecer almacenes no tripulados de extremo a extremo, lo que atrae grandes pedidos de clientes y recompras a escala.

el lanzamiento de estaciones de recolección con brazos robóticos y el robot humanoide de propósito general Gino 1 permite establecer almacenes no tripulados de extremo a extremo, lo que atrae grandes pedidos de clientes y recompras a escala. Expansión estratégica en mercados emergentes: Geekplus ingresó con éxito en Latinoamérica y Europa del Este, al asegurar múltiples pedidos históricos de miles de millones de renminbi, y logró avances en nuevos segmentos como Alimentos y Bebidas, lo que complementa sus fortalezas tradicionales en comercio electrónico, bienes de consumo masivo y logística de terceros.

Liderazgo en el mercado y presencia mundial

Al cierre de 2025, Geekplus entregó más de 72.000 robots en más de 40 países y regiones de todo el mundo, al prestar servicio a aproximadamente 950 clientes finales, entre los que se encuentran más de 80 empresas de la lista Fortune Global 500. La tasa de recompra de los grandes clientes se sitúa en el 78 %. Durante el año, la empresa sumó más de 90 nuevos socios de canal y opera más de 64 estaciones de servicio y sitios de socios, 12 centros globales de repuestos y cientos de ingenieros profesionales desplegados en todo el mundo.

Según el Informe del mercado de robots móviles 2025 de Interact Analysis, Geekplus ha ocupado el primer lugar mundial en participación de mercado de AMR durante siete años consecutivos. La empresa continúa dominando el mercado mundial de cumplimiento y el segmento de soluciones "del estante a la persona". También mantiene posiciones de liderazgo en regiones clave del extranjero, incluidas Europa, Oriente Medio y África, Asia-Pacífico y Estados Unidos.

Perspectivas para 2026: escalar la inteligencia física

Geekplus es la primera empresa del mundo en poseer tecnología de categoría completa y capacidades de productos que abarcan robots móviles, estaciones de recolección dedicadas con brazos robóticos y robots humanoides de propósito general. En 2026, la empresa establecerá la comercialización de la inteligencia física como su núcleo estratégico. Tiene la intención de centrarse en la aplicación a gran escala de robots humanoides para el almacenamiento y la IA avanzada para promover el despliegue a nivel mundial de almacenes no tripulados y totalmente automatizados.

Impulsada por estos motores tecnológicos duales, y al beneficiarse de la ola global de transformación inteligente, Geekplus está preparada para liderar el mercado de automatización de almacenes hacia su próxima fase de crecimiento de alta calidad, respaldada por prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de alto nivel y un compromiso con el desarrollo sostenible a largo plazo.

FUENTE Geekplus