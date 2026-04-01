Geekplus 、 具現化知能主導の 技術革新を 追い風に、 前年同期比 31.6％ の 増収で 黒字化 の 節目を 達成

香港、2026年4月1日 /PRNewswire/ -- Geekplus（証券コード：2590.HK）は本日、2025年12月31日を期末とする会計年度の監査済み連結業績を発表しました。具現化知能とAI技術の戦略的統合を推進した結果、同社は急速な増収と歴史的な黒字化への転換を特徴とする画期的な業績を達成しました。

財務ハイライト

売上高は前年同期比31.6％増の31億7,100万人民元となりました。売上総利益は34.4％増の11億2,500万人民元となり、売上総利益率は35.5％に改善しました。調整後純利益は4,380万人民元の黒字に転じ、営業活動による純キャッシュフローは8,570万人民元に達しました。いずれも同社として初めてです。新規受注は前年同期比31.7％増の41億3,700万人民元となり、力強い成長モメンタムを示しました。

中国本土以外の市場の売上高は23億8,700万人民元に達し、総売上高の75％超を占めるとともに、46.6％という高い売上総利益率を維持しました。この地域的な分散は、Geekplusのグローバル化戦略の成功と、成熟度の高い市場で価値を獲得する能力を裏付けるものです。

収益原動力としてのテクノロジー

ロボット業界の多くの企業が「利益成長を伴わない増収」に苦しむ中、 Geekplusは中核技術を活用してその壁を打ち破りました。具現化知能はシステム性能を大幅に高め、導入・運用コストを削減し、ロボットソリューションの世界的な大規模展開を可能にします。AIは、ロボットのスケジューリングから在庫予測に至るまで、あらゆる業務を最適化し、エンドツーエンドの業務効率をさらに高めます。

これらの技術が相まって、黒字化を実現し、力強い営業キャッシュフローを生み出しました。同社の事業運営の質は大きく向上し、継続的な研究開発とグローバル市場拡大を支える強固な財務基盤が整いました。

世界的な受注の勢いが加速

Geekplusの受注成長は2025年に大きく加速しました。中国本土以外からの新規受注は前年同期比で40％近く急増し、その主因は米州地域での50％超の成長でした。サブスクリプション型サービスの受注は90％超増加し、受注構成における重要な特徴となりました。

この勢いの主な要因は以下の通りです。

AIによる効率化： AIはRMSのロボットスケジューリングとWESの受注予測を改善し、差別化された競争力を生み出すことで、サブスクリプション型サービス受注の急増を後押ししています。

AIはRMSのロボットスケジューリングとWESの受注予測を改善し、差別化された競争力を生み出すことで、サブスクリプション型サービス受注の急増を後押ししています。 具現化知能ソリューション： ロボットアームによるピッキングステーションと汎用ヒューマノイドロボットGino 1の投入により、エンドツーエンドの無人倉庫が可能となり、大口顧客からの受注や大規模な再発注を呼び込んでいます。

ロボットアームによるピッキングステーションと汎用ヒューマノイドロボットGino 1の投入により、エンドツーエンドの無人倉庫が可能となり、大口顧客からの受注や大規模な再発注を呼び込んでいます。 新興市場への戦略的拡大：Geekplusはラテンアメリカと東欧への進出に成功し、数十億元規模の画期的な受注を複数獲得するとともに、食品・飲料などの新たな分野でも突破口を開き、Eコマース、FMCG、3PLにおける従来の強みを補完しました。

市場リーダーシップとグローバル展開

2025年末時点で、Geekplusは世界40以上の国と地域に72,000台超のロボットを納入し、Fortune Global 500企業80社超を含む約950社のエンドカスタマーにサービスを提供しています。大口顧客の再購入率は 78％に達しています。同社はこの1年間で90社超の新規チャネルパートナーを追加し、64か所超のサービス拠点およびパートナー拠点、12カ所のグローバル・スペアパーツセンターを運営するとともに、数百人の専門エンジニアを世界各地に配置しています。

Interact Analysisの「2025 Mobile Robot Market Report」によると、GeekplusはAMR市場シェアで7年連続世界首位となりました。同社は引き続き、世界の倉庫フルフィルメント市場および「棚から人へ」ソリューション分野をリードしています。また、EMEA、APAC、米国を含む主要な海外地域でも主導的な地位を維持しています。

2026年の展望：具現化知能の拡大

Geekplusは、移動ロボット、ロボットアーム専用ピッキングステーション、汎用ヒューマノイドロボットを網羅するフルカテゴリーの技術力と製品力を備えた世界初の企業です。2026年、同社は具現化知能の商業化を戦略の中核に据えます。同社は、完全自動化・無人化倉庫の世界展開を推進するため、倉庫向けヒューマノイドロボットと高度なAIの大規模導入に注力していく方針です。

この2つの技術エンジンに支えられ、世界的なインテリジェント化の波を追い風に、Geekplusは高水準のESG実践と長期的で持続可能な発展への取り組みを基盤として、倉庫自動化市場を次の高品質成長段階へと導く態勢を整えています。

SOURCE Geekplus