GERDAU S.A. - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Destaques do 2º trimestre de 2026:

EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 3,4 bilhões no 2T26, 16% superior ao 1T26, com crescimento sequencial em todos os segmentos reportáveis da Companhia. Destaque para o EBITDA da América do Norte, que representou 74% do EBITDA Consolidado da Companhia no segundo trimestre de 2026.





(lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 3,4 bilhões no 2T26, 16% superior ao 1T26, com da Companhia. Destaque para o EBITDA da América do Norte, que representou da Companhia no segundo trimestre de 2026. Lucro líquido ajustado de R$ 1,5 bilhão no 2T26 , 45% e 70% superior ao 1T26 e 2T25, respectivamente, em função das dinâmicas dos resultados operacionais e financeiros da Companhia.





, 45% e 70% superior ao 1T26 e 2T25, respectivamente, em função das dinâmicas dos resultados operacionais e financeiros da Companhia. Investimentos (CAPEX) de R$ 1,0 bilhão no 2T26, atingindo, no acumulado de 6M26, 45% do guidance de R$ 4,7 bilhões para 2026.





de R$ 1,0 bilhão no 2T26, atingindo, no acumulado de 6M26, 45% do de R$ 4,7 bilhões para 2026. Retorno aos acionistas: a Companhia aprovou a distribuição de dividendos de R$ 0,23 por ação , totalizando R$ 451,3 milhões, a serem pagos em 11 de setembro de 2026. Além disso, avançou com o Programa de Recompra 2026 , com aquisição 31% das ações autorizadas na Gerdau S.A.





a Companhia aprovou a , totalizando R$ 451,3 milhões, a serem pagos em 11 de setembro de 2026. Além disso, avançou com o , com aquisição 31% das ações autorizadas na Gerdau S.A. Gerdau avançou na aquisição na Dona Francisca Energética (DFESA), com acordos que podem resultar em 100% de controle do ativo e elevar a autoprodução para mais de 50% do consumo de energia da Companhia no Brasil.

Informações adicionais

A Gerdau S.A. comunica que está arquivando hoje o documento contendo os Resultados do 2T26 na Securities and Exchange Commission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra disponível em nosso site. Para acessar o referido documento clique em: https://ri.gerdau.com/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados/.

O Guia de Modelagem referente ao 2T26 também se encontra disponível no site da Gerdau. https://ri.gerdau.com/informacoes-financeiras/guia-de-modelagem/

FONTE Gerdau S.A.