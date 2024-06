Getac Anuncia o Primeiro Laptop Rugerizado do Mundo Pronto para IA

O novo S510 combina tecnologia pronta para IA com uma construção rugerizada e uma tela de 15.6 polegadas para uma produtividade ótima em uma ampla gama de cenários

Notícias em resumo:

O S510 é o primeiro laptop rugerizado do mundo pronto para IA 1 , direcionado a profissionais das indústrias de serviços públicos, segurança pública, manufatura e automotiva

, direcionado a profissionais das indústrias de serviços públicos, segurança pública, manufatura e automotiva Sua combinação de desempenho potente e confiabilidade rugerizada permite utilizar aplicativos baseados em IA com confiança

Alinhado ao mandato de design sustentável da Getac, o chassi do S510 é composto parcialmente por materiais reciclados pós-consumo (PCR)

TAIPEI, 5 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Getac anunciou hoje o lançamento de seu novo laptop rugerizado S510 pronto para IA, permitindo que organizações de indústrias como serviços públicos, segurança pública, manufatura e automotiva utilizem o poder da IA na borda diariamente.

Um dispositivo pronto para IA projetado para maior produtividade

O novo S510 permite que os trabalhadores capitalizem os significativos benefícios de produtividade dos aplicativos baseados em IA. Um processador Intel® CoreTM Ultra 5/7 com Intel® AI Boost e Gráficos Intel® oferecem um desempenho poderoso ao alcance dos usuários, enquanto uma tecla dedicada ao Microsoft Copilot ativa rapidamente as capacidades de IA quando necessárias.

O S510 combina este conjunto inovador de características com certificações MIL-STD-810H e IP53, juntamente com resistência a quedas e vibrações de 3 pés (0.9m), proporcionando aos usuários a tranquilidade necessária para trabalhar com confiança. O S510 também possui uma tela de 15.6 polegadas com 1.000 nits de brilho e tecnologia Getac de legibilidade à luz do sol para uma versatilidade ótima em uma variedade de condições de luz. Além disso, o dispositivo oferece opções de conectividade robustas, incluindo WiFi 6E e Bluetooth 5.3 de série, com capacidades opcionais de 4G-LTE e 5G Sub-6 para manter os usuários conectados.

Apesar de sua grande tela e credenciais rugerizadas, o S510 pesa apenas 2.35kg (5.18lbs) para facilitar o transporte, enquanto sua capacidade de bateria intercambiável a quente suporta uma operação de turno completo. Seu design sustentável também encarna o compromisso da Getac com a responsabilidade ambiental, com uma proporção significativa de seu chassi composto por materiais reciclados pós-consumo (PCR).

O S510 pode ser configurado de acordo com as necessidades individuais do cliente, com opções que incluem duas portas Thunderbolt 4 para uma transferência de dados mais rápida, até 64GB de DDR5 (8GB de série) e até 2TB de armazenamento PCIe NVMe SSD (256GB de série). Outras opções incluem um leitor de códigos de barras a laser, unidade de DVD super multi, segunda unidade de armazenamento e/ou GPU NVIDIA.

Impulsionando a próxima geração de aplicativos baseados em IA

A potente especificação e credenciais robustas do S510 fazem dela a plataforma de hardware ideal para uma ampla gama de aplicações baseadas em IA. Por exemplo, profissionais de segurança pública podem minimizar o ruído de fundo ambiental ao realizar entrevistas e tomar depoimentos de testemunhas, melhorando a clareza das gravações. Profissionais de manutenção automotiva podem acelerar o processo de diagnóstico através de algoritmos em tempo real. Organizações de manufatura continuam a adotar capacidades inteligentes e autônomas e melhorando sua cadeia de suprimentos. Enquanto isso, profissionais de serviços públicos podem usar aplicações baseadas em IA para analisar rapidamente dados de campo e identificar problemas críticos de infraestrutura antes que resultem em um tempo de inatividade não planejado e custoso.

"Os PCs com IA representam uma nova geração de computadores pessoais com capacidades dedicadas de aceleração de IA distribuídas na Unidade Central de Processamento (CPU), Unidade de Processamento Gráfico (GPU) e Unidade de Processamento Neural (NPU). Liderando o caminho nesse espaço estão os PCs impulsionados por Intel Core Ultra, que oferecem aceleração de IA eficiente em termos de energia e capacidades de inferência local no PC. Estamos encantados em ver que o novo S510 da Getac traz isso para uma plataforma robusta e adiciona à escolha de PCs com IA impulsionados por Intel Core Ultra no mercado", diz Grace Wang, Vice-presidente de Vendas e Marketing, Gerente Geral da Intel Taiwan.

"Apenas começamos a arranhar a superfície do que é possível quando se trata de aplicações baseadas em IA e os benefícios que podem trazer para organizações em diferentes indústrias", diz James Hwang, Presidente da Getac Technology Corporation. "O novo S510 reúne um desempenho a prova de futuro e uma confiabilidade robusta em um pacote compacto e leve, permitindo aos usuários implementar as últimas inovações baseadas em IA com total confiança."

O novo S510 já está disponível. Para obter mais informações, visite www.getac.com

1. Estado atualizado em 28 de maio de 2024; segundo nosso melhor conhecimento, este produto é o primeiro laptop robusto que apresenta o mais recente processador Intel Core Ultra e tecla Microsoft Copilot.

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é um líder global em tecnologia móvel robusta e soluções de vídeo inteligente, que inclui laptops, tablets, software, câmeras corporais, sistemas de vídeo no carro, gestão de evidências digitais e soluções de análise de vídeo empresarial. As soluções e serviços da Getac são projetados para permitir experiências extraordinárias para os trabalhadores de linha de frente em ambientes desafiadores. Hoje em dia, a Getac atende clientes em mais de 100 países que abrangem defesa, segurança pública, ambulância, bombeiros e resgate, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, manufatura, transporte e logística. Para mais informações, visite: http://www.getac.com. Participe no blog da indústria da Getac ou siga a empresa no LinkedIn e YouTube.

Getac e o logo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou suas afiliadas. Outras marcas ou marcas registradas são propriedade de seus respectivos donos. ©2024 Getac Technology Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2422782/Getac_S510_Scenario_240513.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2378441/Getac_Logo.jpg

FONTE Getac