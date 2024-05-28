Getac, Dünyanın İlk Yapay Zekaya Hazır Dayanıklı Dizüstü Bilgisayarını Duyurdu

Yepyeni S510, yapay zekaya hazır teknolojiyi sağlam yapı kalitesi ve 15,6 inç ekranla bir araya getirerek çok çeşitli senaryolarda optimum üretkenlik sağlıyor

Ana başlıklar:

S510, dünyanın ilk yapay zekaya hazır dayanıklı dizüstü bilgisayarıdır 1, kamu hizmetleri, kamu güvenliği, imalat ve otomotiv sektörlerindeki profesyonellere yöneliktir

kamu hizmetleri, kamu güvenliği, imalat ve otomotiv sektörlerindeki profesyonellere yöneliktir Güçlü performans ve sağlam güvenilirlik kombinasyonu, yapay zeka tabanlı uygulamaların güvenle kullanılmasına olanak tanır

Getac'ın sürdürülebilir tasarım ilkesine uygun olarak, S510'un kasası kısmen tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemelerden oluşuyor

TAIPEI, 29 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Getac bugün, kamu hizmetleri, kamu güvenliği, üretim ve otomotiv gibi sektörlerdeki kuruluşların günlük olarak uç yapay zekanın gücünden yararlanmasını sağlayan yepyeni yapay zekaya hazır S510 dayanıklı dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Gelişmiş üretkenlik için tasarlanmış yapay zekaya hazır bir cihaz

The new S510 enables workers to capitalise on the significant productivity benefits of AI-based applications.

Yeni S510, çalışanların yapay zeka tabanlı uygulamaların önemli üretkenlik avantajlarından yararlanmasını sağlıyor. Intel® AI Boost ve Intel® Graphics özellikli Intel® CoreTM Ultra 5/7 işlemci, güçlü performansı kullanıcıların parmaklarının ucuna getirirken, özel bir Microsoft Copilot anahtarı ihtiyaç duyulduğunda yapay zeka özelliklerini hızla harekete geçirir.

S510, bu yenilikçi özellik setini MIL-STD-810H ve IP53 sertifikalarının yanı sıra 3 ft (0,9 m) düşme ve titreşim direnciyle birleştirerek kullanıcılara güvenle çalışmak için ihtiyaç duydukları iç huzuru sağlar. S510 ayrıca çeşitli ışık koşullarında optimum çok yönlülük için 1.000 nit parlaklığa ve Getac güneş ışığında okunabilir teknolojiye sahip 15,6 inç ekrana sahiptir. Buna ek olarak cihaz, kullanıcıların bağlantıda kalmasını sağlamak için isteğe bağlı 4G-LTE ve 5G Sub-6 özellikleriyle birlikte standart olarak WiFi 6E ve Bluetooth 5.3 dahil olmak üzere sağlam bağlantı seçenekleri sunar.

Geniş ekranına ve dayanıklı özelliklerine rağmen S510, kolay taşıma için yalnızca 2,35 kg (5,18 lb) ağırlığındadır ve çalışırken değiştirilebilir pil özelliği tam vardiya çalışmayı destekler. Sürdürülebilir tasarımı, Getac'ın çevresel sorumluluk taahhüdünü de somutlaştırıyor ve şasisinin önemli bir kısmı tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemelerden oluşuyor.

S510, daha hızlı veri aktarımı için çift Thunderbolt 4 bağlantı noktası, 64 GB'a kadar DDR5 (standart olarak 8 GB) ve 2 TB'a kadar PCIe NVMe SSD depolama alanı (standart olarak 256GB) gibi seçeneklerle bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilir. Diğer seçenekler arasında lazer barkod okuyucu, DVD süper çoklu sürücü, ikinci depolama sürücüsü ve/veya NVIDIA GPU yer almaktadır.

Yeni nesil yapay zeka tabanlı uygulamalara güç veriyor

S510'un güçlü özellikleri ve sağlam kimliği, onu çok çeşitli yapay zeka tabanlı uygulamalar için ideal donanım platformu haline getiriyor. Örneğin, kamu güvenliği uzmanları görüşmeler gerçekleştirirken ve tanık ifadelerini alırken ortamdaki arka plan gürültüsünü en aza indirerek kayıt netliğini artırabilir. Otomotiv bakım uzmanları, gerçek zamanlı algoritmalar sayesinde arıza tespit sürecini hızlandırabilir. Üretim kuruluşları akıllı ve otonom yetenekleri benimsemeye ve tedarik zincirlerini geliştirmeye devam ediyor. Bu arada, kamu hizmetleri uzmanları saha verilerini hızla analiz etmek ve kritik altyapı sorunlarını maliyetli plansız kesintilere yol açmadan önce belirlemek için yapay zeka tabanlı uygulamaları kullanabilir.

"Yapay Zeka Bilgisayarları, Merkezi İşlem Birimi (CPU), Grafik İşlem Birimi (GPU) ve Sinirsel İşlem Birimine (NPU) yayılmış özel yapay zeka hızlandırma özelliklerine sahip yeni nesil kişisel bilgisayarları temsil etmektedir. Bu alanda başı, bilgisayarda güç tasarruflu yapay zeka hızlandırma ve yerel çıkarım özellikleri sunan Intel Core Ultra tarafından desteklenen bilgisayarlar çekiyor. Getac'ın yeni S510 modelinin bunu dayanıklı bir platforma taşıdığını ve piyasadaki Intel Core Ultra destekli yapay zeka bilgisayarlarına bir yenisini eklediğini görmekten mutluluk duyuyoruz," diyor Intel Tayvan Genel Müdürü, Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Grace Wang

"Yapay zeka tabanlı uygulamalar ve bunların farklı sektörlerdeki kuruluşlara sağlayabileceği faydalar söz konusu olduğunda nelerin mümkün olduğunu daha yeni yeni görmeye başlıyoruz," diyor Getac Technology Corporation Başkanı James Hwang. "Yeni S510, kompakt ve hafif bir pakette geleceğe dönük performans ve sağlam güvenilirliği bir araya getirerek kullanıcıların en son yapay zeka tabanlı yenilikleri tam bir güvenle uygulamalarını sağlıyor."

Yeni S510 şimdi satışa sunuldu. Daha fazla bilgi için www.getac.com adresini ziyaret edin

1. Durum 28 Mayıs 2024 itibarıyla güncellenmiştir; Bildiğimiz kadarıyla bu ürün, en yeni Intel Core Ultra işlemciye ve Microsoft Copilot anahtarına sahip ilk dayanıklı dizüstü bilgisayardır.

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücuda takılan kameralar, araç içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analiz çözümleri dahil olmak üzere dayanıklı mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde dünya lideridir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlayıcı ortamlardaki ön saflardaki çalışanlar için olağanüstü deneyimlere olanak tanımak için tasarlanmıştır. Bugün Getac, 100'den fazla ülkede savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, üretim, nakliye ve lojistik alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: http://www.getac.com. Getac Industry bloguna katılın veya şirketi LinkedIn ve YouTube'da takip edin .

Getac ve Getac logosu, Getac Holdings Corporation veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Diğer markalar ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2024 Getac Technology Corporation.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2421387/Getac_S510_Scenario_240513.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2378441/Getac_Logo.jpg