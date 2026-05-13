GIGABYTE anuncia que o AERO X16 já está disponível, trazendo desempenho de IA de última geração para um Copilot+ PC ultrafino

Notícias fornecidas por

GIGABYTE

13 mai, 2026, 16:00 GMT

TAIPEI, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anunciou a disponibilidade do GIGABYTE AERO X16, um Copilot+ PC ultrafino que combina mobilidade, desempenho de IA e recursos voltados para criadores em um design versátil. Apresentando o sistema de refrigeração WINDFORCE Infinity e o agente de IA exclusivo GiMATE da GIGABYTE, o AERO X16 garante produtividade contínua, criação de conteúdo e uma experiência de entretenimento.

Continue Reading
GIGABYTE anuncia que o AERO X16 já está disponível, trazendo desempenho de IA de última geração para um Copilot+ PC ultrafino
GIGABYTE anuncia que o AERO X16 já está disponível, trazendo desempenho de IA de última geração para um Copilot+ PC ultrafino

Projetado para cargas de trabalho de IA de última geração, o AERO X16 vem equipado com até um processador AMD Ryzen™ AI 9 465 e pode ser configurado com uma GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 para notebooks, com 85 W de TGP máximo, oferecendo desempenho robusto de IA local para profissionais, usuários orientados a projetos, criadores e gamers casuais. Com 12 GB de VRAM, ele aprimora as experiências com DLSS 4.5 para maior qualidade de imagem em jogos AAA, possibilitando a execução local de cargas de trabalho maiores de LLM.

Além dos recursos do Copilot+, como o Cocreator, criação de  imagenscom IA, reformulação de imagens e legendas em tempo real com tradução operando na NPU, a GIGABYTE apresenta seu próprio agente de IA GiMATE para controle avançado de hardware e software. O GiMATE expande seus recursos com o GiMATE Creator, para fluxos de trabalho locais simplificados de geração de imagens, e o GiMATE Coder, para geração e otimização de código em linguagem natural, integração diretaao Visual Studio Code para depuração e iteração mais rápidas.

O AERO X16 combina um perfil ultrafino de 16,75 mm com um design leve de 1,9 kg, oferecendo desempenho poderoso. Para sustentar um desempenho consistente em um chassi fino, o sistema de resfriamentoWINDFORCE Infinity oferece capacidade térmica de 100 W, impulsionado pelo canal de ar 3D VortX, duas ventoinhas finas e quatro heat pipes, enquanto possibilita operação silenciosa (0 dB) em cargas leves  e uma zona fria Icy Touch WASD. A tela IPS 16:10 2.5K de 165 Hz apresenta 100% de sRGB e precisão de cores validada pela Pantone®. O laptop também vem com uma proporção tela-corpo de 92%, certificação de conforto visual TÜV Rheinland® e áudio imersivo Dolby Atmos®, proporcionando uma experiência aprimorada de visualização e audição.

O AERO X16 oferece até 14 horas de autonomia de bateria com carregamento rápido, complementado por um teclado Golden Curve com iluminação dinâmica RGB. Está disponível nas cores Lunar White e Space Gray, ambas com uma placa de identificação iridescente produzida por NIL e uma textura anodizada com jateamento de areia para um acabamento refinado. Para mais informações, acesse o site oficial. As configurações finais e o cronograma de vendas podem variar de acordo com a região e com os varejistas locais ou lojas online.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951929/GIGABTYE_AERO_X16_Available_1920x1080.jpg

FONTE GIGABYTE

Da mesma fonte

GIGABYTE conquista o prêmio Red Dot Design em sua linha de produtos desenvolvidos para IA

GIGABYTE conquista o prêmio Red Dot Design em sua linha de produtos desenvolvidos para IA

A GIGABYTE, uma das principais marcas mundiais de computadores, anunciou que sua linha de produtos de IA conquistou o prêmio Red Dot Design nas...
GIGABYTE colabora com a NVIDIA para aumentar a qualidade dos jogos por meio da GeForce RTX™ série 50 e do Pacote PRAGMATA™

GIGABYTE colabora com a NVIDIA para aumentar a qualidade dos jogos por meio da GeForce RTX™ série 50 e do Pacote PRAGMATA™

A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anuncia a colaboração com a NVIDIA para o pacote do jogo PRAGMATA™ em placas de vídeo, desktops e...
More Releases From This Source

Explorar

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics