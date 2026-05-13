TAIPEI, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anunciou a disponibilidade do GIGABYTE AERO X16, um Copilot+ PC ultrafino que combina mobilidade, desempenho de IA e recursos voltados para criadores em um design versátil. Apresentando o sistema de refrigeração WINDFORCE Infinity e o agente de IA exclusivo GiMATE da GIGABYTE, o AERO X16 garante produtividade contínua, criação de conteúdo e uma experiência de entretenimento.

GIGABYTE anuncia que o AERO X16 já está disponível, trazendo desempenho de IA de última geração para um Copilot+ PC ultrafino

Projetado para cargas de trabalho de IA de última geração, o AERO X16 vem equipado com até um processador AMD Ryzen™ AI 9 465 e pode ser configurado com uma GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 para notebooks, com 85 W de TGP máximo, oferecendo desempenho robusto de IA local para profissionais, usuários orientados a projetos, criadores e gamers casuais. Com 12 GB de VRAM, ele aprimora as experiências com DLSS 4.5 para maior qualidade de imagem em jogos AAA, possibilitando a execução local de cargas de trabalho maiores de LLM.

Além dos recursos do Copilot+, como o Cocreator, criação de imagenscom IA, reformulação de imagens e legendas em tempo real com tradução operando na NPU, a GIGABYTE apresenta seu próprio agente de IA GiMATE para controle avançado de hardware e software. O GiMATE expande seus recursos com o GiMATE Creator, para fluxos de trabalho locais simplificados de geração de imagens, e o GiMATE Coder, para geração e otimização de código em linguagem natural, integração diretaao Visual Studio Code para depuração e iteração mais rápidas.

O AERO X16 combina um perfil ultrafino de 16,75 mm com um design leve de 1,9 kg, oferecendo desempenho poderoso. Para sustentar um desempenho consistente em um chassi fino, o sistema de resfriamentoWINDFORCE Infinity oferece capacidade térmica de 100 W, impulsionado pelo canal de ar 3D VortX, duas ventoinhas finas e quatro heat pipes, enquanto possibilita operação silenciosa (0 dB) em cargas leves e uma zona fria Icy Touch WASD. A tela IPS 16:10 2.5K de 165 Hz apresenta 100% de sRGB e precisão de cores validada pela Pantone®. O laptop também vem com uma proporção tela-corpo de 92%, certificação de conforto visual TÜV Rheinland® e áudio imersivo Dolby Atmos®, proporcionando uma experiência aprimorada de visualização e audição.

O AERO X16 oferece até 14 horas de autonomia de bateria com carregamento rápido, complementado por um teclado Golden Curve com iluminação dinâmica RGB. Está disponível nas cores Lunar White e Space Gray, ambas com uma placa de identificação iridescente produzida por NIL e uma textura anodizada com jateamento de areia para um acabamento refinado. Para mais informações, acesse o site oficial. As configurações finais e o cronograma de vendas podem variar de acordo com a região e com os varejistas locais ou lojas online.

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FONTE GIGABYTE