TAIPEI, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anuncia a colaboração com a NVIDIA para o pacote do jogo PRAGMATA™ em placas de vídeo, desktops e laptops elegíveis equipados com GPUs NVIDIA GeForce RTX™ 5070 ou superiores, incluindo versões para notebooks. Impulsionadas pela arquitetura NVIDIA Blackwell, as GPUs da GeForce RTX™ série 50 oferecem recursos revolucionários para os jogadores. Equipada com um nível altíssimo de potência de IA, a placa de vídeo RTX™ série 50 proporciona novas experiências e fidelidade gráfica de nível superior. Aliado aos avançados sistemas de refrigeração da GIGABYTE, o pacote visa proporcionar uma jogabilidade mais fluida e uma experiência ainda mais imersiva do jogo PRAGMATA™.

GIGABYTE colabora com a NVIDIA para aumentar a qualidade dos jogos por meio da GeForce RTX™ série 50 e do Pacote PRAGMATA™

As GPUs GeForce RTX™ série 50 utilizam um trio de tecnologias essenciais para elevar a jogabilidade a um novo patamar. O Path Tracing simula o comportamento físico da luz para gerar gráficos 3D fotorrealistas e em tempo real. Juntamente com o conjunto de tecnologias de renderização neural da NVIDIA, o DLSS 4 aproveita as tecnologias de IA para aumentar o FPS, reduzir a latência e melhorar a qualidade da imagem, enquanto o NVIDIA Reflex reduz ainda mais a latência do sistema para um controle mais responsivo.

Para placas de vídeo elegíveis, a GIGABYTE aprimora o desempenho nos jogos com suas inovações avançadas em refrigeração. A AORUS RTX 5090 AI BOX conta com o sistema de refrigeração integrado WATERFORCE, que garante dissipação eficiente de calor em um formato compacto. Enquanto as placas de vídeo RTX série 50 vêm equipadas com o sistema de refrigeração WINDFORCE, que utiliza o design Hawk Fan e o gel térmico de nível servidor para garantir operação estável sob cargas de trabalho intensas.

O pacote também engloba sistemas de jogos elegíveis, incluindo notebooks e desktops com IA. O MASTER 16, AERO X16 e GAMING A16 PRO são equipados com GPUs GeForce RTX™ 5070 ou superiores para notebooks e integram o sistema de refrigeração WINDFORCE Infinity, juntamente com o agente exclusivo de IA, GiMATE, para otimizar o desempenho e o controle do sistema. Os desktops gamer AORUS PRIME 5 e alguns modelos PRIME 3 foram projetados com uma solução completa de refrigeração do sistema e conectividade completa, oferecendo uma experiência de jogo plug-and-play.

Para aqueles que adquirirem uma placa de vídeo, laptop ou desktop elegível da GIGABYTE entre 14 de abril e 12 de maio, será possível obter o código de resgate da edição padrão de PRAGMATA™ para ativação do jogo até 9 de junho. Acesse a página da campanha para mais informações.

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FONTE GIGABYTE