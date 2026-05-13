GIGABYTE conquista o prêmio Red Dot Design em sua linha de produtos desenvolvidos para IA

TAIPEI, 13 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, uma das principais marcas mundiais de computadores, anunciou que sua linha de produtos de IA conquistou o prêmio Red Dot Design nas categorias placas de vídeo, placas-mãe e laptops, em destaque a uma abordagem integrada sobre como a IA local é desenvolvida e vivenciada. Os produtos premiados atendem tanto a jogos quanto a aplicações de produtividade, compondo o ecossistema de IA da GIGABYTE com foco em acessibilidade, desempenho e facilidade de uso.

GIGABYTE conquista o prêmio Red Dot Design em sua linha de produtos de IA (PRNewsfoto/GIGABYTE)

A AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY traz o novo sistema de resfriamento WINDFORCE Hyperburst, baseado em uma estrutura inovadora de fluxo duplo que permite a circulação de ar pelos dois lados da placa traseira para aumentar a eficiência térmica. O destaque é a ventoinha Overdrive, com curva independente, que é acionada sob cargas intensas para ampliar o fluxo de ar e permitir que a placa de vídeo sustente o desempenho da RTX 5090 em tarefas exigentes de IA e jogos AAA. Ao mesmo tempo, a AORUS RTX 5060 Ti AI BOX oferece desempenho de nível desktop em um formato compacto e portátil, ampliando a capacidade computacional de notebooks para cargas de trabalho de IA, design criativo e jogos, além de funcionar como porta de entrada para as soluções de computação AI TOP da GIGABYTE.

As placas-mãe premiadas refletem a estratégia da GIGABYTE de reduzir a complexidade em sistemas de alto desempenho, ao otimizar em tempo real desempenho, consumo de energia e controle térmico, sem necessidade de configuração manual. Na X870 AORUS STEALTH ICE, o recurso exclusivo D5 Bionic Corsa permite acelerar memórias DDR5 com um clique, simplificando o desempenho em alta velocidade e reduzindo a complexidade dos ajustes avançados. A X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, a X870E AORUS MASTER X3D ICE e a X870E AERO X3D WOOD incorporam o X3D Turbo Mode 2.0, que usa um modelo dinâmico de overclocking por IA, treinado com grandes volumes de dados, para realizar ajustes automáticos e em tempo real em cada processador.

O ecossistema de IA também vai além do hardware, aproximando a IA local do uso cotidiano por meio de um design integrado e discreto. No GIGABYTE AERO X16, Copilot+ PC, e no GIGABYTE GAMING A16 PRO, o GiMATE, agente de IA exclusivo da GIGABYTE, reúne múltiplos recursos de inteligência artificial em um sistema unificado, que se adapta aos fluxos de trabalho do usuário e reduz a necessidade de controle manual. Com o GiMATE Creator e o GiMATE Coder, a experiência passa a dar suporte também a aplicações criativas e profissionais, tornando a IA local mais acessível e mais integrada de forma natural ao trabalho cotidiano. Para mais informações, acesse a página GIGABYTE AWARDS e confira os detalhes de todos os produtos premiados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970838/GIGABYTE_Wins_Red_Dot_Design_Award_Across_Its_AI_Product.jpg

FONTE GIGABYTE