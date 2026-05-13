GIGABYTE anuncia que la AERO X16 ya está disponible con rendimiento de IA de última generación en una PC Copilot+ ultradelgada

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GIGABYTE

13 may, 2026, 16:00 GMT

TAIPÉI, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, anunció que ya está disponible la GIGABYTE AERO X16, una PC Copilot+ ultradelgada que combina movilidad, rendimiento de IA y funciones pensadas para creadores en un diseño versátil. Gracias al sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity y al agente de IA GiMATE exclusivo de GIGABYTE, la AERO X16 garantiza una experiencia fluida en materia de productividad, creación de contenido y entretenimiento.

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GIGABYTE anuncia que la AERO X16 ya está disponible con rendimiento de IA de última generación en una PC Copilot+ ultradelgada
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Diseñada para cargas de trabajo de IA de última generación, la AERO X16 cuenta con un procesador AMD Ryzen™ AI 9 465 y es compatible hasta con una GPU para portátiles NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 con un TGP máximo de 85 W, lo que proporciona un sólido rendimiento de IA integrado en el dispositivo para profesionales, usuarios que trabajan en proyectos, creadores y jugadores ocasionales. Con 12 GB de VRAM, mejora la experiencia con DLSS 4.5 para obtener una mayor calidad de imagen en los juegos AAA, a la vez que permite ejecutar a nivel local cargas de trabajo más grandes de modelos de lenguaje a gran escala (LLM).

Además de las funciones de Copilot+, como Cocreator, la creación de fotos con IA, el rediseño de imágenes y los subtítulos en directo con traducción en tiempo real que se ejecutan en la NPU, GIGABYTE presenta su propio agente de IA GiMATE para un control avanzado del hardware y el software. GiMATE aumenta sus capacidades con GiMATE Creator, que agiliza los flujos de trabajo de generación de imágenes a nivel local, y con GiMATE Coder, que permite generar y optimizar código en lenguaje natural, todo ello perfectamente integrado con Visual Studio Code para acelerar la depuración y la iteración.

La AERO X16 combina un perfil ultra delgado de 16,75 mm con un diseño ligero de 1,9 kg, a la vez que ofrece un rendimiento potente. Para garantizar un rendimiento constante en una carcasa delgada, el sistema de refrigeración WINDFORCE Infinity proporciona una capacidad térmica de 100 W, gracias a la tecnología de canalización de aire 3D VortX, dos ventiladores delgados y cuatro tubos de calor, a la vez que permite un funcionamiento ambiental de 0 dB y cuenta con un área de refrigeración Icy Touch WASD. La pantalla IPS de 16:10, 2,5 K y 165 Hz ofrece una cobertura del 100 % del espacio de color sRGB y una precisión de color validada por Pantone®. La computadora portátil también cuenta con una relación pantalla-cuerpo del 92 %, certificación de confort ocular TÜV Rheinland® y audio inmersivo Dolby Atmos®, lo que mejora la experiencia visual y auditiva.

La AERO X16 ofrece hasta 14 horas de autonomía con carga rápida, y cuenta además con un teclado Golden Curve con iluminación RGB dinámica. Está disponible en Lunar White y Space Gray, ambos modelos con una placa identificativa iridiscente fabricada por NIL y una textura anodizada con acabado arenado que le aporta un aspecto refinado. Para más información, visite el sitio web oficial. Las configuraciones finales y las fechas de ventas pueden variar según la región y las tiendas en línea o minoristas locales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2951930/GIGABTYE_AERO_X16_Available_1920x1080.jpg

FUENTE GIGABYTE

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