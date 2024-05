TAIPEI, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, está preparada para cativar o público na COMPUTEX deste ano com suas ofertas mais recentes. Desde designs fáceis de usar até avanços inovadores em IA, os visitantes podem esperar uma experiência verdadeiramente envolvente nas linhas de produtos GIGABYTE e AORUS, como placas-mãe, placas gráficas, monitores de jogos e laptops para jogos. À medida que o mundo entra em uma nova era da IA, a presença da GIGABYTE na COMPUTEX sugere um desenvolvimento emocionante no domínio da IA, prometendo aos visitantes uma visão geral do futuro da computação.

GIGABYTE apresenta IA e tecnologia inovadora e fácil de usar na& COMPUTEX 2024

A GIGABYTE apresentará recursos de ponta em sua linha de produtos na COMPUTEX 2024. Os laptops com IA, incluindo o AORUS 17X e o AORUS 16X, roubam a atenção com o exclusivo GIGABYTE AI Nexus, apresentando três funções, incluindo o AI Boost, que melhora o desempenho de acordo com cenários específicos, o AI Generator para inicializações rápidas com utilitários de IA generativa e o AI Power Gear, que conserva a vida útil da bateria de forma inteligente, otimizando o consumo de energia. Além disso, as placas gráficas da série GIGABYTE GeForce RTX 40 SUPER são projetadas para fornecer jogos intensos e poder de computação com IA confiável em uma ampla gama de aplicações. Complementando esses avanços, a série de monitores OLED, como o AORUS CO49DQ, integra algoritmos de IA para apresentar o OLED CARE, que inclui seis recursos principais projetados para minimizar os riscos de burn-in em telas OLED e prolongar a vida útil da tela.

Em termos de designs fáceis de usar, a GIGABYTE apresenta inovações como o EZ-Latch e o Stealth Design nas placas-mãe, agilizando a montagem do PC com instalações rápidas e convenientes, garantindo ao mesmo tempo uma aparência limpa através de um gerenciamento eficiente dos cabos. O LCD Edge View em vários componentes, como AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER, permite monitoramento em tempo real do desempenho do PC e opções de exibição personalizáveis. Além disso, os monitores dos jogos GIGABYTE Arm Edition são equipados com suportes ergonômicos, projetados para atender a vários ambientes de uso, desde jogos de PC e jogos de console até streaming de mídia, proporcionando o verdadeiro entretenimento 4K. Na série GIGABYTE OLED Gaming Monitor, o recurso Tactical Switch otimiza os jogos ao mudar instantaneamente para um tamanho de 24 polegadas, resolução de 1080 p com um único clique, projetado especificamente para jogos de tiro em primeira pessoa.

Além disso, a GIGABYTE tem o orgulho de apresentar vários produtos premiados com o Red Dot 2024, incluindo as placas-mãe Z790 AORUS XTREME X, Z790 AORUS MASTER X, Z790 AORUS PRO X, X670E AORUS PRO X, AORUS FO32U2P, monitores de jogos GIGABYTE MO34WQC2 e chassi para jogos AORUS C400 GLASS. Para mais informações, acesse o site oficial da GIGABYTE em: https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX_2024

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415946/GIGABYTE_Showcases_AI_and_User_Friendly_Innovative_Technology_at_COMPUTEX_2024.jpg

FONTE GIGABYTE