GIGABYTE stellt auf der COMPUTEX 2024 KI und benutzerfreundliche innovative Technologien vor

TAIPEI, 22. Mai 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit führenden Computermarken, wird das Messepublikum auf der diesjährigen COMPUTEX mit seinen aktuellen Angeboten in den Bann ziehen. Von anwenderfreundlichen Designs bis hin zu wegweisenden Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) erwartet die Besucher ein wahrhaft beeindruckendes Angebot an GIGABYTE- und AORUS-Produktlinien wie Motherboards, Grafikkarten, Gaming-Monitore und Gaming-Laptops. Mit dem Eintritt in eine neue Ära der KI kündigt GIGABYTEs Präsenz auf der COMPUTEX spannende Entwicklungen in diesem Bereich an und verspricht den Besuchern einen Blick in die Zukunft des Computing.

GIGABYTE präsentiert auf der COMPUTEX 2024 innovative Funktionen für sein gesamtes Produktsortiment. In den Mittelpunkt des Interesses rücken die AI Laptops AORUS 17X und AORUS 16X mit dem exklusiven GIGABYTE AI Nexus, welches drei Funktionen bietet: AI Boost zur Leistungssteigerung in verschiedenen Szenarien, AI Generator für rasche Nutzung von generativen AI-Utilities und AI Power Gear, welches die Batterielebensdauer durch Optimierung des Stromverbrauchs auf intelligente Weise verbessert. Darüber hinaus sind die Grafikkarten der GIGABYTE GeForce RTX 40 SUPER Serie darauf ausgelegt, anspruchsvolles Gaming und zuverlässige KI-Rechenleistung für eine Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus beinhaltet die OLED-Monitor-Serie, wie z. B. AORUS CO49DQ, KI-Algorithmen zur Integration von OLED CARE, mit sechs wesentlichen Features zur Minimierung des Einbrennrisikos auf OLED-Bildschirmen und so zur Verlängerung der Lebensdauer des Bildschirms.

In Bezug auf benutzerfreundliches Design präsentiert GIGABYTE Innovationen wie EZ-Latch und Stealth Design auf Mainboards, welche die PC-Montage durch schnelle und bequeme Installationsvorgänge erleichtern und gleichzeitig ein aufgeräumtes Erscheinungsbild durch ein effizientes Kabelmanagement gewährleisten. Der LCD Edge View auf diversen Produkten wie der AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER ermöglicht eine Echtzeit-Überwachung der PC-Leistung und individuell anpassbare Anzeigeoptionen. Die Arm Edition Gaming-Monitore von GIGABYTE sind mit ergonomischen Monitorhalterungen ausgestattet, die für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche entwickelt wurden, von PC-Gaming über Konsolenspiele bis hin zum Medien-Streaming, wodurch echtes 4K-Entertainment realisiert wird. Innerhalb der GIGABYTE OLED-Gaming-Monitor Serie sorgt die Tactical Switch-Funktion für optimale Darstellung von Games durch sofortiges Umschalten auf 24 Zoll Größe und 1080p-Auflösung mit nur einem Tastendruck, die speziell für First-Person-Shooter-Spiele entwickelt wurde.

Darüber hinaus ist GIGABYTE stolz, mehrere mit dem Red Dot Award 2024 ausgezeichnete Produkte präsentieren zu können, unter anderen die Mainboards Z790 AORUS XTREME X, Z790 AORUS MASTER X, Z790 AORUS PRO X, X670E AORUS PRO X, sowie die Gaming-Monitore AORUS FO32U2P, GIGABYTE MO34WQC2 und das Gaming-Gehäuse AORUS C400 GLASS. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle GIGABYTE Website: https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX_2024

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415827/GIGABYTE_Showcases_AI_and_User_Friendly_Innovative_Technology_at_COMPUTEX_2024.jpg