技嘉COMPUTEX 2024前瞻未來，盛大展出AI科技與友善設計產品

技嘉在 COMPUTEX 2024 將展示其全產品線的頂尖功能。AI 筆電包含 AORUS 17X 和 AORUS 16X 皆搭載獨家 GIGABYTE AI Nexus 技術提升運算效能和生產力，功能包含能自動切換超頻效能模式的 AI Boost，依據消費者使用情境自動調配處理器及顯示卡工作負載和風扇設定；AI Generator 能提供消費者以更簡單、容易上手的方式來體驗生成式 AI 工具的樂趣 ，AI Power Gear 自動偵測輸入電源，動態切換顯示卡以延長電池續航力。此外，技嘉 GeForce RTX 40 SUPER 系列顯示卡藉由增加核心數、擴充 VRAM，以及提高記憶體速度，提供更出色的效能，更使用硬體 AI 核心創建額外的幀數並提升圖像品質，為重視遊戲效能的電競玩家帶來更快、更流暢的遊戲體驗。除此之外，技嘉 OLED 電競螢幕引入 OLED CARE，提供基於 AI 演算法的六項功能，旨在降低長時間使用 OLED 面板導致影像烙印的風險，並延長螢幕的壽命，參觀者還能享受 AORUS CO49DQ 超寬 49 吋電競螢幕的極致遊戲沉浸感和多工處理的無縫體驗。

在使用者友善設計方面，技嘉展出包含主機板上的 EZ-Latch 和 Stealth Design 的創新設計，透過快速便捷的安裝方式來簡化 PC 組裝，同時透過高效率的管線管理確保整潔的外觀。而橫跨各種零組件的 LCD Edge View 設計，如 AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 16G，可實時監控 PC 效能並提供客製化的顯示選項。此外，技嘉 Arm Edition 電競螢幕配備了符合人體工學的螢幕腳架，適用於從 PC 遊戲到主機遊戲，甚至是串流媒體的環境，實現真正的 4K 娛樂。在技嘉 OLED 電競螢幕系列中，Tactical Switch 功能令人耳目一新，其可一鍵將畫面切換至 24 吋、1080p 影像解析度，專為第一人稱射擊遊戲而設計，大幅優化遊戲體驗。

此外，技嘉展示了多款 2024 年紅點設計獎獲獎產品，包括 Z790 AORUS XTREME X、Z790 AORUS MASTER X、Z790 AORUS PRO X、X670E AORUS PRO X 主機板，AORUS FO32U2P、GIGABYTE MO34WQC2 電競螢幕和 AORUS C400 GLASS 電競機殼。更多資訊歡迎造訪技嘉官網： https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX_2024

SOURCE GIGABYTE