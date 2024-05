GIGABYTE fait la démonstration de sa technologie innovante et intuitive basée sur l'IA au salon COMPUTEX 2024

TAIPEI, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque d'ordinateurs au monde, est prête à captiver son public lors du salon COMPUTEX de cette année grâce à ses dernières offres. Entre ses designs intuitifs et ses avancées révolutionnaires en matière d'IA, les visiteurs peuvent s'attendre à une expérience véritablement immersive face aux différentes gammes de produits GIGABYTE et AORUS comprenant des cartes mères, des cartes graphiques, des écrans gaming et autres ordinateurs portables estampillés « gaming ». Alors que le monde entre dans l'ère de l'IA, la présence de GIGABYTE au salon COMPUTEX laisse entrevoir des développements passionnants dans ce domaine, promettant aux visiteurs un aperçu de l'avenir qui attend le secteur de l'informatique.

GIGABYTE Showcases AI and User-Friendly Innovative Technology at COMPUTEX 2024

GIGABYTE présentera des fonctionnalités de pointe par le biais de ses gammes de produits lors du salon COMPUTEX 2024. Les ordinateurs portables IA, dont les modèles AORUS 17X et AORUS 16X, seront les clous du spectacle grâce à la technologie exclusive GIGABYTE AI Nexus dotée de trois fonctions : l'AI Boost, qui améliore les performances suivant des scénarios spécifiques, l'AI Generator pour les démarrages rapides avec des utilitaires d'IA générative, et l'AI Power Gear, qui préserve intelligemment la durée de vie de la batterie en optimisant la consommation d'énergie. En outre, les cartes graphiques de la série GIGABYTE GeForce RTX 40 SUPER sont conçues pour fournir une expérience de jeu intense et une puissance de calcul IA fiable dans un large éventail d'applications. En complément de ces avancées, la gamme d'écran OLED, comme l'AORUS CO49DQ, intègre des algorithmes d'IA pour introduire la technologie OLED CARE, qui comprend six fonctionnalités clés conçues pour minimiser les risques de brûlure d'écran sur les dalles OLED et prolonger leur durée de vie.

En termes de conceptions intuitives, GIGABYTE présentera des innovations telles que EZ-Latch et Stealth Design pour les cartes mères, qui rationalisent l'assemblage des PC grâce à des installations rapides et pratiques tout en garantissant une finition propre grâce à une gestion efficace des câbles. Le LCD Edge View installé sur divers composants, comme l'AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER, permet de surveiller en temps réel les performances du PC et offre des options d'affichage personnalisables. De plus, les écrans gamins GIGABYTE Arm Edition sont équipés de supports ergonomiques conçus pour répondre aux différents scénarios d'utilisation, qu'il s'agisse de jeux sur PC, de jeux sur consoles ou même de médias en streaming, proposant ainsi un véritable divertissement en 4K. Dans la série des moniteurs de jeu GIGABYTE OLED, la fonction Tactical Switch optimise le jeu en permettant de passer en un seul clic et de manière instantanée à une résolution 1080p, taille 24 pouces, spécialement conçue pour les jeux de tir à la première personne.

En outre, GIGABYTE sera fièr de présenter plusieurs produits récompensés par le prix Red Dot 2024, notamment les cartes mères Z790 AORUS XTREME X, Z790 AORUS MASTER X, Z790 AORUS PRO X, X670E AORUS PRO X, les écrans gaming AORUS FO32U2P et GIGABYTE MO34WQC2, ainsi que le boîtier de jeu AORUS C400 GLASS. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de GIGABYTE à l'adresse suivante : https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX_2024