GIGABYTE revela dois monitores QD-OLED inovadores na CES 2025: estabelecendo novos padrões em velocidade e nitidez

TAIPEI, 6 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, a principal marca mundial de computadores, anunciou dois monitores QD-OLED inovadores, marcando uma nova era na tecnologia de telas. O AORUS FO27Q5P estabelece um novo marco com sua impressionante taxa de atualização de 500 Hz, a mais rápida no segmento QD-OLED, além de compatibilidade com largura de banda DP2.1 UHBR20. Já o GIGABYTE MO27U2 redefine nitidez e precisão como o primeiro monitor QD-OLED 4K de 27 polegadas com taxa de atualização de 240 Hz e resolução ultradetalhada de 166 PPI. Ambos os monitores são equipados com a exclusiva tecnologia OLED Care da GIGABYTE e Recursos Táticos aprimorados, garantindo aos gamers uma experiência superior em velocidade, nitidez e confiabilidade.

O AORUS FO27Q5P revoluciona os jogos competitivos com sua taxa de atualização líder do setor, de 500 Hz, oferecendo uma clareza de movimento e nitidez de imagem sem precedentes. Ele supera o limite do VESA ClearMR (CMR 13000) e está preparado para atingir o próximo padrão ClearMR 21000, demonstrando um design visionário. Essa inovação garantiu à GIGABYTE um convite da VESA para promover o ClearMR 21000, consolidando ainda mais sua liderança em tecnologia de telas. Além disso, prestes a ser certificado com o VESA DisplayHDR™ True Black 500, ele oferece detalhes precisos nas sombras e pretos intensos e profundos. Com o DP2.1 UHBR20 oferecendo uma largura de banda massiva de 80 Gbps — 2,5 vezes maior que o DP 1.4 — o FO27Q5P garante compatibilidade perfeita com GPUs de nova geração, pronto para jogos a 500 Hz. Feito sob medida para profissionais de e-sports e entusiastas de FPS, este monitor transforma a experiência, oferecendo excelência em desempenho e fidelidade visual.

O GIGABYTE MO27U2, com resolução 4K e 240 Hz em 27 polegadas, redefine o formato de 27 polegadas. Sua alta densidade de pixels de 166 PPI garante visuais mais nítidos, complementados pela precisão de cores delta E≤2 e certificação Pantone Validated®, tornando-o ideal para gamers híbridos avançados. Seja para jogos AAA, streaming, trabalho ou tarefas criativas leves, este monitor atende a todas as necessidades com desempenho incomparável.

Ambos os modelos apresentam o GIGABYTE OLED Care, um sistema de proteção de painel baseado em IA projetado para evitar a deterioração e aumentar a longevidade da tela, garantindo uma experiência de visualização consistente e vibrante. Os Recursos Táticos aprimorados elevam ainda mais a experiência de jogo, uma vez que o Tactical Switch 2.0 permite alternar resoluções e ajustar para uma proporção de tela 4:3, otimizando as configurações de exibição. O Night Vision abrange toda a tela, ajudando os jogadores de FPS a localizar inimigos em áreas pouco iluminadas de forma mais eficaz. Já o Black Equalizer 2.0 continua a oferecer aos gamers maior visibilidade e precisão aprimorada de experiência de jogo. Fique por dentro de mais atualizações de produtos inovadores no site oficial da GIGABYTE: https://bit.ly/GIGABYTE_CES_2025

