技嘉於 CES 2025 推出雙款 QD-OLED 電競螢幕 集結速度與清晰度制霸視界

AORUS FO27Q5P 以業界領先的 500Hz 更新率與動態清晰度，改寫電競視覺體驗。其效能不僅超越 VESA ClearMR（CMR 13000）的門檻，更將達到 ClearMR 21000 標準，充分展現前瞻性的設計思維。這項創新也讓技嘉獲得 VESA 青睞，受邀共同推廣 ClearMR 21000，進一步鞏固技嘉在顯示技術的領導地位。同時，AORUS FO27Q5P 也將通過 VESA DisplayHDR™ True Black 500 認證，能夠精準呈現陰影細節及深邃的黑色。且搭載 DP2.1 UHBR20 接口，頻寬高達 80 Gbps，為 DP 1.4 的 2.5 倍，可完美支援次世代顯示卡，為 500Hz 的更新率做好萬全準備，是專為職業等級與第一人稱射擊（FPS）遊戲玩家量身打造，為兼顧效能與畫質的遊戲制霸者。

GIGABYTE MO27U2 以 4K 解析度和 240Hz 更新率，重新定義 27 吋的螢幕規格。其高達 166 PPI 的精細度可為玩家帶來更細緻的視覺體驗。此外，它也具備 delta E ≤ 2 的高色準，並通過 Pantone Validated® 認證，以滿足高效能與多工處理需求。不論是暢玩 3A 大作、進行串流、辦公或進行微創作，這款螢幕皆能提供出色的全方位表現。

兩款機型皆搭載了 GIGABYTE OLED Care，這是一套利用 AI 演算法預防烙印並延長面板壽命的保護系統，確保使用者能長期享受高亮度與精細色彩的視覺體驗。升級版戰術型功能更為遊戲帶來多種優勢，其中 Tactical Switch 2.0 的 Resolution Switch（解析度切換）可將顯示比例快速調整為 4:3 的設定；夜視（Night Vision）功能則能覆蓋整個畫面，幫助 FPS 玩家在昏暗場景輕鬆辨識敵人；黑平衡 2.0（Black Equalizer 2.0）則持續提供更好的視野和精準度，進一步提升玩家的遊戲表現。更多CES 2025 新品資訊，請密切關注技嘉官網： https://bit.ly/GIGABYTE_CES__2025

SOURCE GIGABYTE