Global AI Summit (GAIN) anuncia os principais palestrantes

O Global AI Summit (GAIN) reunirá mais de 300 líderes de IA em Riad para discutir o 'Agora, o Próximo e o Nunca' para a IA.

Entre os principais palestrantes estão Cristiano Amon (presidente e CEO da Qualcomm Incorporated), Julie Sweet (CEO da Accenture), Nick Studer (presidente e CEO do Oliver Wyman Group) e Dr. Marc Raibert (fundador da Boston Dynamics).

O GAIN será realizado de 10 a 12 de setembro de 2024 no Centro Internacional de Convenções King Abdulaziz , em Riad, na Arábia Saudita.

RIAD, Arábia Saudita, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Global AI Summit 2024 (GAIN), organizado pela Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), será um dos encontros mais importantes sobre Inteligência Artificial este ano e anunciou hoje sua lista de principais palestrantes. A cúpula, que se alinha à Visão 2030 da Arábia Saudita para diversificar a economia, foi projetada para promover a colaboração global e explorar o potencial transformador da IA em todos os setores.

As deliberações de mais de 300 palestrantes, incluindo inovadores, acadêmicos, executivos, reguladores e tomadores de decisão de 100 países em todo o mundo, serão centradas em torno do tema da cúpula: "Now, Next, Never" (Agora, Próximo, Nunca). As sessões discutirão o impacto transformador da tecnologia sobre as pessoas e as comunidades, os benefícios da IA no mundo real, a trajetória futura da tecnologia e as considerações éticas necessárias para garantir o desenvolvimento responsável da IA em todos os setores.

Entre outros palestrantes ilustres, o Brasil será representado por líderes na vanguarda da inovação e implementação da IA. Um participante notável é Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm Incorporated, nascido no Brasil. Sua participação, juntamente com a crescente influência do Brasil no setor de IA, ressalta o papel emergente do país na inovação global de IA, particularmente em áreas como telecomunicações, agtech, fintech e cidades inteligentes. O envolvimento do Brasil destaca a importância da colaboração internacional diversificada para moldar o futuro da IA.

A cúpula também contará com uma linha impressionante de palestrantes globais, incluindo Nick Studer (presidente e CEO do Oliver Wyman Group), dr. Marc Raibert (presidente, Boston Dynamics), Marcelo Claure (fundador e CEO, Claure Group), Julie Sweet (CEO, Accenture), Amandeep Gill (enviado do secretário-geral de tecnologia, Nações Unidas), Kathleen Kennedy (diretora executiva, MIT Center for Collective Intelligence), Alex Smola (CEO, Boson AI), Andrew Feldman (fundador e CEO, Cerebras Systems), Dr. Chris Miller (diretor, Greenmantle), Caroline Yap (diretora administrativa global, Google Cloud), Jonathan Ross (fundador e CEO, Groq) e Dr. Deepak Chopra (fundador, Chopra Foundation).

O porta-voz oficial da SDAIA, Eng. Majed Al-Shehri, destaca:

"O Global AI Summit será um evento marcante na formação do futuro da IA. O tema 'Now, Next, Never' é especialmente pertinente, pois nos desafia a considerar as implicações imediatas, as inovações futuras e as responsabilidades éticas que acompanham o rápido avanço das tecnologias de IA. Essa é uma tecnologia extremamente promissora, mas, à medida que inovamos, também não podemos nos dar ao luxo de errar. É essencial que a integração da IA seja sustentável e para a melhoria da sociedade.

A forte presença de líderes globais, especialmente do setor de consultoria, destaca o papel fundamental da IA na transformação dos negócios e na inovação global, e seu compromisso com a colaboração enquanto buscamos resolver as muitas questões que essa tecnologia levanta."

Para obter mais informações sobre o GAIN Summit, acesse: https://globalaisummit.org/en/default.aspx

Outros palestrantes incluem:

Nick Studer , Presidente e CEO, Oliver Wyman Group

, Presidente e CEO, Oliver Wyman Group Marcelo Claure , Fundador e CEO, Claure Group

, Fundador e CEO, Claure Group Julie Sweet , Presidente e CEO, Accenture

, Presidente e CEO, Accenture Dr. Marc Raibert , Fundador e ex-CEO da Boston Dynamics e Diretor Executivo, The AI Institute

, Fundador e ex-CEO da Boston Dynamics e Diretor Executivo, The AI Institute Cristiano Amon , Presidente e CEO, Qualcomm Incorporated

, Presidente e CEO, Qualcomm Incorporated Alex Smola , CEO, Boson AI

, CEO, Boson AI Dr. Chris Miller, Diretor, Greenmantle

Lord Sarfraz de Kensington , Câmara dos Lordes, Parlamento do Reino Unido

, Câmara dos Lordes, Parlamento do Reino Unido Professor Simon See, Professor, Coventry University e Chefe Global Nvidia AI Technology Centre NVIDIA

Charles-Edouard Bouée, Cofundador e Sócio-gerente, Adagia Partners

Kathleen Kennedy , Diretora Executiva, MIT Center for Collective Intelligence

, Diretora Executiva, MIT Center for Collective Intelligence Antony Cook , Conselheiro Geral Adjunto, Microsoft

, Conselheiro Geral Adjunto, Microsoft Tanuj Bhojwani , Chefe, People+AI

, Chefe, People+AI Stefan Schnorr , Secretário de Estado, Ministério Federal Alemão para Digital e Transporte

, Secretário de Estado, Ministério Federal Alemão para Digital e Transporte Dr. Fang Xu, AI Líder, Deutsche Telekom

Dr. Amandeep Singh-Gill , Enviado do Secretário-Geral para Tecnologia, Nações Unidas

, Enviado do Secretário-Geral para Tecnologia, Nações Unidas Andrew Feldman , Cofundador e CEO, Cerebras Systems

, Cofundador e CEO, Cerebras Systems Dr. Jake P. Taylor-King , Cofundador, Relation

, Cofundador, Relation Dr. Seth Dobrin, CEO, Qantm AI

Dra. Eva-Marie Muller-Stuler , Líder de Dados e IA, EY

, Líder de Dados e IA, EY Jason Pontin , Sócio Geral, DCVC

, Sócio Geral, DCVC Dr. Samer Al Moubayed, Cofundador e CEO, Furhat Robotics

Dr. Daniel Hulme , Diretor de IA, WPP

, Diretor de IA, WPP Alain Le Couédic, Sócio Sênior, Artificial Intelligence Quartermaster (AIQ)

Kok-Chin Tay , Presidente, Smart Cities Network

, Presidente, Smart Cities Network Omar Christidis , CEO e Fundador, Arabnet

, CEO e Fundador, Arabnet Paul Bloch , Presidente e Cofundador, DDN Storage

, Presidente e Cofundador, DDN Storage Prof. Abdulmotaleb El Saddik, Universidade de Ottawa

Prof. James Doty , Fundador e Diretor, Stanford University Center for Compassion and Altruism Research and Education

, Fundador e Diretor, Center for Compassion and Altruism Research and Education Prof. Nick Jennings , Vice-Chanceler e Presidente, Loughborough University

, Vice-Chanceler e Presidente, Martin Kon , Presidente e COO, Cohere

, Presidente e COO, Cohere Hassan Sawaf , Fundador e CEO, aiXplain

, Fundador e CEO, aiXplain Dr. Michael May , Chefe de Análise de Dados e IA, Siemens AG

, Chefe de Análise de Dados e IA, Siemens AG Dr. Kevin Knight , Cientista Chefe, Threeven Labs

, Cientista Chefe, Threeven Labs Dr. Jean Nehme , Cofundador, Digital Surgery

, Cofundador, Digital Surgery Dr. David Leslie , Professor e Diretor de Ética e Pesquisa de Inovação Responsável, The Alan Turing Institute

, Professor e Diretor de Ética e Pesquisa de Inovação Responsável, The Alan Turing Institute Caroline Yap , Diretora Geral Global, Google Cloud

, Diretora Geral Global, Google Cloud Antoine Blondeau , Cofundador e Sócio-Gerente, Alpha Intelligence Capital

, Cofundador e Sócio-Gerente, Alpha Intelligence Capital Dra. Joanna Soroka , Diretora, Hitachi Ventures

, Diretora, Hitachi Ventures Dr. Richard Benjamins, Co-CEO, RAIght.ai

Fahad Khan , Vice-Presidente de Departamento, MBZUAI

, Vice-Presidente de Departamento, MBZUAI Gordon Gould , Co-CEO, NewAtlantis

, Co-CEO, NewAtlantis Kate Kallot, CFO e Fundadora, Amini

Krishna Kumar , Fundadora e CEO, Cropin Technology

, Fundadora e CEO, Cropin Technology Laetitia Cailleteau , Diretora Geral e Líder Responsável de IA da EAMA, Accenture

, Diretora Geral e Líder Responsável de IA da EAMA, Accenture Lorena Puica , Fundadora e CEO, syd.life

, Fundadora e CEO, syd.life Priya Nagpurkar , Vice-Presidente, IBM Research

, Vice-Presidente, IBM Research Prof. Graham Ball , PhD FRSB, CSO, Intelligent Omics Ltd

, PhD FRSB, CSO, Intelligent Omics Ltd Prof. Jiebo Luo , Professor, University of Rochester

, Professor, Prof. Mohan Kankanhalli, Diretor, NUS AI Institute

Prof. Rajesh Balan , Professor, Singapore Management University

, Professor, Prof. Yuan Qi, Fundador, INF

Ramzi Rizk , Fundador e Investidor Anjo, Rizky Ventures

, Fundador e Investidor Anjo, Rizky Ventures Saad Toma , Gerente Geral, IBM Oriente Médio e África

, Gerente Geral, IBM Oriente Médio e África Prof. Alan Smeaton , Professor, Dublin City University

Para a lista de outros palestrantes confirmados, visite: https://globalaisummit.org/en/Pages/Speakers.aspx

FONTE Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)