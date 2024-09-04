世界人工智能峰會（GAIN）宣佈主要演講嘉賓陣容

在世界人工智能峰會（ GAIN ）期間， 300 多位人工智能領袖將齊聚利雅得，從「現在、未來和永遠」的視角討論人工智能發展前景。

香港理工大學視覺計算講座教授陳長汶代表香港出席峰會。

其他演講嘉賓包括高通公司總裁兼首席執行官安蒙（ Cristiano Amon ）、埃森哲首席執行官沈居麗（ Julie Sweet ）、奧緯諮詢總裁及首席執行官 Nick Studer 和波士頓動力公司創始人 Marc Raibert 博士。

本屆峰會將於2024年9月10日至12日在沙特阿拉伯利雅得阿卜杜勒•阿齊茲國王國際會議中心舉行 。

香港2024年9月4日 /美通社/ -- 2024世界人工智能峰會（GAIN）由沙特數據和人工智能管理局（SDAIA） 主辦，將成為今年人工智能領域最重要的會議之一。峰會於今日宣佈主要演講嘉賓陣容。本屆峰會體現沙特 「2030願景」的核心理念，即實現經濟多元化，促進全球合作，探索人工智能在各行業的變革潛力。

來自全球100個國家的300多位演講嘉賓，包括創新領袖、學術專家、企業高管、監管機構代表和政策決策者，將圍繞本屆峰會的主題「現在、未來、永遠」展開討論。本屆峰會將舉辦一系列研討會，深入探討科技對人類和社區的變革性影響、人工智能為現實世界帶來的積極效應、科技的未來軌跡，以及為確保人工智能在各領域的負責任發展，所需考量的倫理問題。

香港理工大學視覺計算講座教授陳長汶將代表香港出席峰會。陳教授是人工智能領域的領軍人物，2017 年至 2020 年擔任香港中文大學（深圳）理工學院院長，之前於美國擔任紐約州立大學布法羅分校Empire Innovation 冠名教授（2008 年至 2021 年）和佛羅里達理工學院Allen Henry 傑出講座教授（2003 年至 2007 年）。

其他演講嘉賓包括高通公司總裁兼首席執行官安蒙（Cristiano Amon）、奧偉諮詢總裁及首席執行官Nick Studer、波士頓動力公司董事長Marc Raibert博士、Claure集團創始人兼首席執行官Marcelo Claure、埃森哲首席執行官沈居麗（Julie Sweet）、聯合國秘書長技術事務特使Amandeep Gill、麻省理工學院集體智慧研究中心執行董事Kathleen Kennedy、Boson AI首席執行官Alex Smola、Cerebras Systems創始人兼首席執行官Andrew Feldman、Greenmantle董事Chris Miller博士、谷歌雲全球董事總經理Caroline Yap、Groq創始人兼首席執行官Jonathan Ross和Chopra基金會創始人Deepak Chopra博士。

沙特數據和人工智能管理局的官方發言人Eng.Majed Al-Shehri表示：

「世界人工智能峰會將成為人工智能未來發展的重要里程碑。峰會主題『現在、未來、永遠』精準地引導我們思考人工智能技術快速發展帶來的直接影響、未來創新前景以及隨之而來的倫理責任。人工智能技術具有巨大的潛力，但在我們不斷創新的同時，也要確保方向正確。人工智能的整合必須是可持續，並且應該為社會帶來積極的影響，這一點至關重要。

全球行業領袖的強大影響力，特別是諮詢行業領袖的積極參與，凸顯人工智能在業務轉型和全球創新中的關鍵作用，以及他們對共同解決人工智能技術發展過程中所引發的眾多問題的承諾。」

有關世界人工智能峰會（ GAIN ）的更多訊息，請瀏覽： https://globalaisummit.org/en/default.aspx

其他演講嘉賓包括：

奧緯諮詢總裁及首席執行官Nick Studer

Claure集團創始人兼首席執行官Marcelo Claure

埃森哲董事長兼首席執行官Julie Sweet

波士頓動力公司創始人及前首席執行官，The AI Institute執行董事Marc Raibert博士

高通公司總裁兼首席執行官Cristiano Amon

Boson AI首席執行官Alex Smola

Greenmantle董事Chris Miller博士

英國議會上議院肯辛頓薩夫拉茲勳爵

考文垂大學教授，英偉達人工智能技術中心全球主管Simon See教授

Adagia Partners聯合創始人兼管理合夥人Charles-Edouard Bouée

麻省理工學院集體智慧研究中心執行董事Kathleen Kennedy

微軟副總法律顧問Antony Cook

People+AI負責人Tanuj Bhojwani

德國聯邦數字化和交通部國務秘書Stefan Schnorr

德國電信人工智能部主管Fang Xu博士

聯合國秘書長技術事務特使Amandeep Singh-Gill博士

Cerebras Systems聯合創始人兼首席執行官Andrew Feldman

Relation聯合創始人Jake P. Taylor-King博士

Qantm AI首席執行官Jake P. Taylor-King博士

安永會計師事務所數據和人工智能主管Eva-Marie Muller-Stuler博士

DCVC普通合夥人Jason Pontin

Furhat Robotics聯合創始人兼首席執行官Samer Al Moubayed

WPP首席人工智能官Daniel Hulme博士

Artificial Intelligence Quartermaster（AIQ）高級合夥人Alain Le Couédic

智慧城市網絡（Smart Cities Network）主席Kok-Chin Tay

Arabnet首席執行官兼創始人Omar Christidis

DDN Storage總裁兼聯合創始人Paul Bloch

渥太華大學Abdulmotaleb El Saddik教授

史丹佛大同情心與利他主義研究教育中心創始人兼董事James Doty教授

拉夫堡大學校長Nick Jennings教授

Cohere總裁兼首席運營官Martin Kon

aiXplain創始人兼首席執行官Martin Kon

西門子公司數據分析與人工智能全球負責人Michael May博士

Threeven Labs首席科學家Kevin Knight博士

Digital Surgery聯合創始人Jean Nehme博士

艾倫•圖靈研究所倫理與負責任創新研究部教授兼主任David Leslie博士

谷歌雲全球董事總經理Caroline Yap

Alpha Intelligence Capital聯合創始人兼管理合夥人Antoine Blondeau

Hitachi Ventures負責人Joanna Soroka博士

RAIght.ai聯席首席執行官Richard Benjamins博士

穆罕默德•本•紮耶德人工智能大學（MBZUAI）系副主任Fahad Khan

NewAtlantis聯席首席執行官Gordon Gould

Amini首席財務官兼創始人Kate Kallot

Cropin Technology創始人兼首席執行官Krishna Kumar

埃森哲董事總經理兼EAMA負責任人工智能部主管Laetitia Cailleteau

syd.life創始人兼首席執行官Laetitia Cailleteau

IBM研究院副總裁Priya Nagpurkar

英國皇家生物學會會士 (FRSB)， Intelligent Omics Ltd首席戰略官Graham Ball教授

羅徹斯特大學教授Jiebo Luo

新加坡國立大學人工智能院院長Mohan Kankanhalli教授

新加坡管理大學教授Rajesh Balan

無限光年創始人漆遠教授

Rizky Ventures創始人兼天使投資人Ramzi Rizk

IBM中東和非洲地區總經理Saad Toma

都柏林城市大學教授Alan Smeaton

SOURCE Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)