GAIN Summitが主な講演者を発表

ヤドで開催される Global AI Summit ( GAIN )では、 300 人以上の AI リーダーが AI の「 Now, Next, Never 」について議論します

クリスティアーノ・アモン氏(クアルコム社長兼 CEO )、ジュリー・スウィート氏(アクセンチュア CEO )、ニック・スチューダー氏(オリバー・ワイマン・グループ社長兼 CEO )、マーク・レイバート博士(ボストン・ダイナミクス創業者)らが主要スピーカーとして登壇します

GAINは、9月10~12日にサウジアラビア・リヤドのKing Abdulaziz International Convention Centreで開催されます

サウジアラビア・リヤド, 2024年9月4日 /PRNewswire/ -- サウジ・データAI庁(Saudi Data & Artificial Intelligence Authority; SDAIA)が主催するGlobal AI Summit(GAIN)2024は、今年のAI界で最も重要な会合のひとつに数えられるカンファレンスです。本日、サミットに参加する主要スピーカーのラインアップが発表になりました。本サミットは、経済の多様化を目指すサウジアラビアの「VISION 2030」の理念に基づき開催されるイベントで、グローバルな協力関係を促進し、業界をまたぐAIの変革の可能性を探ることを目的としています。

世界100カ国から集まるイノベーター、学者、経営者、規制当局者、意思決定者など300人以上の講演者が、サミットのテーマ「Now, Next, Never」を中心に議論を展開します。セッションでは、テクノロジーが人々や地域社会に与える変革的な影響、現実世界にもたらされるAIの恩恵、テクノロジーが描く未来の軌道、そしてあらゆるセクターにおいて責任あるAI開発を担保するために必要な倫理的配慮について話し合われる予定です。

サミットでは、各国から豪華な顔ぶれのスピーカーをお迎えします:

クリスティアーノ・アモン氏(クアルコム社長兼CEO)、ニック・スチューダー氏(オリバー・ワイマン・グループ社長兼CEO)、マーク・レイバート博士(ボストン・ダイナミクス創業者)、マルセロ・クラウレ氏(クラウレ・グループ創業者/CEO)、ジュリー・スウィート氏(アクセンチュアCEO)、アマンディープ・ギル氏(国連事務総長技術特使)、キャサリン・ケネディ氏(MIT Center for Collective Intelligenceエグゼクティブ・ディレクター)、アレックス・スモーラ氏(ボストンAI CEO)、アンドリュー・フェルドマン氏(セレブラス・システムズ創業者/CEO)、クリス・ミラー博士(グリーン・マントル ディレクター)、キャロライン・ヤップ氏(Google Cloudグローバル・マネージング・ディレクター)、ステファン・シュノール氏(ドイツ連邦デジタル交通省事務次官)、シャルル・エドゥアール・ブエ氏(アダジア・パートナーズ共同創設者/マネージング・パートナー)、ジョナサン・ロス氏(グロッグ創業者/CEO)、ディーパック・チョプラ博士(チョプラ財団創設者)

SDAIA広報担当マジェド・アル・シェリ氏のコメント:

「Global AI SummitはAIの未来を形作る画期的なイベントです。『Now, Next, Never』は、AI技術の急速な進歩によってもたらされる直接的な影響、将来のイノベーション、倫理的責任に関する議論を促す、今の時代にふさわしいテーマです。AIは非常に有望なテクノロジーではありますが、技術革新が間違った方向に進むことは許されません。AIの統合を、持続可能な形で、よりよい社会を実現するために推進することが不可欠です。コンサルティング業界を中心としたグローバルリーダーたちの強い存在感は、ビジネスの変革とグローバルイノベーションにおけるAIの極めて重要な役割と、このテクノロジーが提起する多くの問題を解決するためのコラボレーションへのコミットメントを浮き彫りにしています」

編集者注記:

GAIN Summit の詳細は こちら をご覧ください。

上記以外の講演者:

• Nick Studer, President & Chief Executive Officer, Oliver Wyman Group

• Marcelo Claure, Founder & CEO, Claure Group

• Julie Sweet, Chair and Chief Executive Officer, Accenture

• Dr Marc Raibert, Founder and former CEO of Boston Dynamics and Executive Director, The AI Institute

• Cristiano Amon, President & CEO, Qualcomm Incorporated

• Alex Smola, CEO, Boson AI

• Dr. Chris Miller, Director, Greenmantle

• Lord Sarfraz of Kensington, House of Lords, UK Parliament

• Professor Simon See, Professor, Coventry University and Global Head Nvidia AI Technology Centre NVIDIA

• Charles-Edouard Bouée, Co-founder & Managing Partner, Adagia Partners

• Kathleen Kennedy, Executive Director, MIT Center for Collective Intelligence

• Antony Cook, Deputy General Counsel, Microsoft

• Tanuj Bhojwani, Head, People+AI

• Stefan Schnorr, State Secretary, German Federal Ministry for Digital and Transport

• Dr. Fang Xu, AI Lead, Deutsche Telekom

• Dr. Amandeep Singh-Gill, Secretary-General's Envoy for Technology, United Nations

• Andrew Feldman, Co-founder & CEO, Cerebras Systems

• Dr. Jake P. Taylor-King, Co-founder, Relation

• Dr. Seth Dobrin, CEO, Qantm AI

• Dr. Eva-Marie Muller-Stuler, Data & AI Leader, EY

• Jason Pontin, General Partner, DCVC

• Dr. Samer Al Moubayed, Co-founder & CEO, Furhat Robotics

• Dr. Daniel Hulme, Chief AI Officer, WPP

• Alain Le Couédic, Senior Partner, Artificial Intelligence Quartermaster (AIQ)

• Kok-Chin Tay, Chairman, Smart Cities Network

• Omar Christidis, CEO & Founder, Arabnet

• Paul Bloch, President & Co-founder, DDN Storage

• Prof. Abdulmotaleb El Saddik, University of Ottawa

• Prof. James Doty, Founder & Director, Stanford University Center for Compassion and Altruism Research and Education

• Prof. Nick Jennings, Vice-Chancellor & President, Loughborough University

• Martin Kon, President & COO, Cohere

• Hassan Sawaf, Founder & CEO, aiXplain

• Dr. Michael May, Head of Data Analytics & AI, Siemens AG

• Dr. Kevin Knight, Chief Scientist, Threeven Labs

• Dr. Jean Nehme, Co-founder, Digital Surgery

• Dr. David Leslie, Professor & Director of Ethics & Responsible Innovation Research, The Alan Turing Institute

• Caroline Yap, Global Managing Director, Google Cloud

• Antoine Blondeau, Co-founder & Managing Partner, Alpha Intelligence Capital

• Dr. Joanna Soroka, Principal, Hitachi Ventures

• Dr. Richard Benjamins, Co-CEO, RAIght.ai

• Fahad Khan, Deputy Department Chair, MBZUAI

• Gordon Gould, Co-CEO, NewAtlantis

• Kate Kallot, CFO & Founder, Amini

• Krishna Kumar, Founder & CEO, Cropin Technology

• Laetitia Cailleteau, Managing Director & EAMA Responsible AI Lead, Accenture

• Lorena Puica, Founder & CEO, syd.life

• Priya Nagpurkar, Vice President, IBM Research

• Prof. Graham Ball, PhD FRSB, CSO, Intelligent Omics Ltd

• Prof. Jiebo Luo, Professor, University of Rochester

• Prof. Mohan Kankanhalli, Director, NUS AI Institute

• Prof. Rajesh Balan, Professor, Singapore Management University

• Prof. Yuan Qi, Founder, INF

• Ramzi Rizk, Founder & Angel Investor, Rizky Ventures

• Saad Toma, General Manager, IBM Middle East & Africa

• Prof. Alan Smeaton, Professor, Dublin City University

講演者一覧は こちら をご覧ください:

SOURCE Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)