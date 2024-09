글로벌 AI 서밋(GAIN), 기조 연설자 발표

글로벌 AI 서밋 (GAIN), 300 여명의 AI 리더가 한 자리에 모여 AI 의 ' 지금 , 다음 , 결코 (Now, Next, and Never)' 에 대한 논의의 장 마련

황종성 한국지능정보사회진흥원장 , 서울시 김인숙 디지털정책과장 , 고려대학교 유혁 교수 , 최준영 서울연구원 미래공간연구본부장 등 한국 연사들도 발표 예정

이밖에도 크리스티아노 아몬 ( Christiano Amon ) 퀄컴 사장 겸 CEO, 줄리 스위트 ( Julie Sweet ) 액센츄어 CEO, 닉 스터더 ( Nick Studer ) 올리버 와이먼 그룹 사장 겸 CEO, 보스턴 다이내믹스 창업자 마크 레이버트 ( Marc Raibert ) 등도 연사로 참여

글로벌 AI 서밋, 9월 10일 부터 12일까지 사우디아라비아 리야드, 킹압둘아지즈 국제 컨벤션센터에서 개최

사우디아라비아 리야드, 2024년 9월 4일 /PRNewswire/ -- 올 한해 AI 분야의 가장 중요한 행사가 될 사우디데이터인공지능청(SDAIA) 주최의 글로벌 AI 서밋 2024(GAIN)이 기조연설자 명단을 발표했다. 경제 다변화를 위한 사우디아라비아의 비전 2030에 발맞추어 개최되는 이번 서밋은 국제 협력을 도모하고 산업 전반에 걸쳐 AI의 혁신적 잠재력을 모색하기 위해 마련되었다.

전 세계 100여개 국에서 참여한 300여명 이상의 혁신가, 학자, 경영진, 당국 규제 관계자, 의사 결정권자 등이 "지금, 다음, 결코(Now, Next, Never)" 주제 하에 토론을 펼칠 예정이다. 각 세션에서는 기술이 인간과 사회에 미치는 혁신적 영향, AI의 실리, 미래 기술의 궤도와 함께 모든 분야의 책임감 있는 AI 개발에 필요한 윤리적 고려사항 등에 대해 논의하게 된다.

여러 저명한 연사들 가운데, 한국에서는 황종성 한국지능정보사회진흥원장, 서울시 김인숙 디지털정책과장, 고려대학교 유혁 교수, 최준영 서울연구원 미래공간연구본부장 등 AI 혁신과 구현의 최전선에 있는 전문가들도 포함됐다. 이들은 국가 AI 전략과 스마트 시티 이니셔티브 부터 최첨단 학술 연구 및 도시 개발에 이르기까지 글로벌 AI 환경에 있어 한국의 혁혁한 기여를 강조하며 AI의 미래를 준비하는데 있어 국제적 협력의 중요성을 조명할 예정이다.

이번 서밋에서는 닉 스터더 (Nick Studer) 올리버 와이먼 그룹 사장 겸 CEO, 보스턴 다이내믹스 마크 레이버트(Marc Raibert) 회장, 마르셀로 클라우어(Marcelo Claure) 클라우어 그룹(Claure Group) 설립자 겸 CEO, 줄리 스위트(Julie Sweet) 액센츄어 CEO, 아만딥 싱 길(Amandeep Singh Gill) UN 기술특사, 캐슬린 케네디(Kathleen Kennedy) MIT 집단지성센터(MIT Center for Collective Intelligence) 이사, 알렉스 스몰라(Alex Smola) Boson AI CEO, 앤드류 펠드먼 (Andrew Feldman) 세레브라스 시스템즈(Cerebras Systems) 설립자 겸 CEO, 그린맨틀(Greenmantle) 디렉터 크리스 밀러 박사 (Dr. Chris Miller), 캐롤라인 얍 (Caroline Yap) 구글 클라우드 글로벌 매니징 디렉터, 조나단 로스 (Jonathan Ross) 그로크(Groq) 설립자 겸 CEO , 그리고 초프라 재단(Chopra Foundation) 설립자 디팍 초프라 박사 (Dr. Deepak Chopra) 등 저명한 인사들이 자리할 예정이다.

사우디데이터인공지능청(SDAIA) 공식 대변인 겸 엔지니어 마제드 알셰흐리(Majed Al-Shehri)는 "글로벌 AI 서밋은 AI의 미래를 준비하는데 중요한 이정표가 될 것이며, '지금, 다음, 결코' (Now, Next, Never) 라는 주제를 통해 인공지능 기술의 급속한 발전에 따른 급격한 영향, 미래의 혁신, 그리고 윤리적 책임을 고찰하는 장이 될 것이다. AI는 상당한 가능성을 가지고 있지만, 혁신의 과정에서 잘못이 있어서는 안된다. AI 통합은 지속가능하고 보다 나은 사회를 위해 필수적이다"며, "특히 이번 서밋에는 컨설팅 업계의 글로벌 리더들이 대거 참여해 비즈니스와 글로벌 혁신에서의 AI의 핵심적인 역할을 강조함과 동시에, AI기술이 제기하는 수많은 도전과제의 해결을 위한 공동의 의지를 보여줄 것이다" 라고 밝혔다.

글로벌 AI 서밋에 대한 더 자세한 정보는 https://globalaisummit.org/en/default.aspx 를 확인하시기 바랍니다.

닉 스터더 ( Nick Studer ) 올리버 와이먼 그룹(Oliver Wyman Group) 사장 겸 CEO

) 올리버 와이먼 그룹(Oliver Wyman Group) 사장 겸 CEO 마르셀로 클라우어( Marcelo Claure ) 클라우어 그룹(Claure Group) 설립자 겸 CEO

) 클라우어 그룹(Claure Group) 설립자 겸 CEO 줄리 스위트( Julie Sweet ) 액센츄어 CEO

) 액센츄어 CEO 마크 레이버트(Marc Raibert) AI 연구소 실행이사 겸 보스톤 다이내믹스 설립자

크리스티아노 아몬( Christiano Amon ) 퀄컴 사장 겸 CEO

) 퀄컴 사장 겸 CEO 알렉스 스몰라( Alex Smola ) 보손 AI(Boson AI) CEO

) 보손 AI(Boson AI) CEO 크리스 밀러( Chris Miller ) 그린맨틀(Greenmantle) 디렉터

) 그린맨틀(Greenmantle) 디렉터 켄싱턴 사프라즈 (Lord Sarfraz of Kensington ), 영국 의회 하원의원

), 영국 의회 하원의원 코벤트리대 교수 겸 엔비디아 AI 기술센터 글로벌 총괄 사이먼 씨( Simon See ) 교수

) 교수 샤를-에두아르 부에, 아다지아 파트너스(Adagia Partners) 공동설립자 겸 사장

캐슬린 케네디 MIT 집단지성센터(MIT Center for Collective Intelligence) 이사

안토니 쿡, 마이크로소프트 부수석 법률 고문

타누지 보주아니( Tanuj Bhojwani ) 피플+AI 총괄

) 피플+AI 총괄 스테판 슈노르 ( Stefan Schnorr ) 독일 연방 디지털교통부 사무차관

) 독일 연방 디지털교통부 사무차관 팡 쉬(Fang Xu) 도이치텔레콤 AI 리드

아만딥 싱 길(Dr. Amandeep Singh-Gill) UN 기술 특사

앤드류 펠드만( Andrew Feldman ) 세레브라스 공동설립자 겸 CEO

) 세레브라스 공동설립자 겸 CEO 릴레이션 공동설립자 제이크 P. 테일러 킹( Jake P. Taylor-King ) 박사

) 박사 세스 도브린( Seth Dobrin ) 퀀텀 AI CEO

) 퀀텀 AI CEO 에바-마리 뮬러-스툴러 박사(Dr. Eva-Marie Muller-Stuler ) EY 데이터 및 AI 리더

) EY 데이터 및 AI 리더 제이슨 폰틴( Jason Pontin ) DCVC 총괄 파트너

) DCVC 총괄 파트너 사메르 알 모바예드( Samer Al Moubayed ) 퍼햇 로봇틱스(Furhat Robotics) 공동설립자 겸 CEO

) 퍼햇 로봇틱스(Furhat Robotics) 공동설립자 겸 CEO 다니엘 훌( Daniel Hulme ) WPP 최고 AI 책임자

) WPP 최고 AI 책임자 알랭 르 쿠에딕, AIQ (Artificial Intelligence Quartermaster) 수석 파트너

콕-친 테이( Kok-Chin Tay ) 스마트시티 네트워크 회장

) 스마트시티 네트워크 회장 오마르 크리스디스 아랍넷(Arabnet) CEO 겸 설립자

폴 블로흐 DDN 스토리지 사장 겸 공동설립자

압둘모탈렙 엘 사디크(Abdulmotaleb El Saddik) 오타와 대학 교수

제임스 도티( James Doty ) 교수, 스탠포드 연민과 이타주의 연구 및 교육 센터 설립자 겸 디렉터

) 교수, 스탠포드 연민과 이타주의 연구 및 교육 센터 설립자 겸 디렉터 닉 제닝스( Nick Jennings ) 러프버러대 부총장

) 러프버러대 부총장 마틴 콘( Martin Kon ) 코히어(Cohere) 사장 겸 COO

) 코히어(Cohere) 사장 겸 COO 하싼 사와프( Hassan Sawaf ) AI엑스플레인(aiXplain) 설립자 겸 CEO

) AI엑스플레인(aiXplain) 설립자 겸 CEO 마이클 메이( Michael May ) 데이터 지멘스 AD 데이터 애널리틱스 및 AI 총괄

) 데이터 지멘스 AD 데이터 애널리틱스 및 AI 총괄 케빈 나이트( Kevin Knigh ) 쓰리븐 랩스(Threeven Labs) 수석 과학자

) 쓰리븐 랩스(Threeven Labs) 수석 과학자 진 넴( Jean Nehme ) 디지털 서저리(Digital Surgery) 공동설립자

) 디지털 서저리(Digital Surgery) 공동설립자 데이비드 레슬리( David Leslie ) 앨런 튜링 연구소 교수 겸 윤리 및 책임있는 혁신 연구 디렉터

) 앨런 튜링 연구소 교수 겸 윤리 및 책임있는 혁신 연구 디렉터 캐롤린 얍( Caroline Yap ) 구글 클라우드 글로벌 매니징 디렉터

) 구글 클라우드 글로벌 매니징 디렉터 안토니 블론도( Antoine Blondeau ) 알파인텔리전스 공동창립자 겸 대표

) 알파인텔리전스 공동창립자 겸 대표 조안나 소로카( Joanna Soroka ) 히타치 벤처스 사장

) 히타치 벤처스 사장 리차드 벤자민스 (Richard Benjamins) RAIght.ai 공동대표

파하드 카아안( Fahad Khan ) 무함마드 빈 자예드 인공지능 대학교(MBZUAI) 컴퓨터비전 사업부 부사장

) 무함마드 빈 자예드 인공지능 대학교(MBZUAI) 컴퓨터비전 사업부 부사장 고든 굴드( Gordon Gould ), 공동창립자, 뉴 아틀란티스 랩스

), 공동창립자, 뉴 아틀란티스 랩스 케이트 캘럿(Kate Kallot) 아미니(Amini) CFO 겸 설립자

크리슈나 쿠마르 ( Krishna Kumar ) 설립자 겸 CEO, 크롭인

) 설립자 겸 CEO, 크롭인 라에티티아 카일레토( Laetitia Cailleteau ) 액센츄어 매니징 디렉터 겸 EAMA 책임 AI리더

) 액센츄어 매니징 디렉터 겸 EAMA 책임 AI리더 로레나 푸이카( Lorena Puica ), syd.life 설립자 겸 CEO

), syd.life 설립자 겸 CEO 프리야 나그푸르카르 ( Priya Nagpurkar ), IBM 리서치 부사장

), IBM 리서치 부사장 그레이엄 볼( Graham Ball ), 인텔리전트 오믹스 FRSB (Fellow of the Royal Society of Biology) 박사, CSO

), 인텔리전트 오믹스 FRSB (Fellow of the Royal Society of Biology) 박사, CSO 뤄제보( Jiebo Luo ), 로체스터 대학교 교수

), 로체스터 대학교 교수 모한 칸칸할리 (Mohan Kankanhalli), 싱가포르 국립대학 인공지능 연구소 교수 겸 디렉터

라제쉬 발란 ( Rajesh Balan ), 싱가포르 경영대학교 교수

), 싱가포르 경영대학교 교수 유안 치 (Yuan Qi) 교수, INF 설립자

람지 리즈크 ( Ramzi Rizk ), 리즈키 벤처스 설립자 겸 엔젤 투자자

), 리즈키 벤처스 설립자 겸 엔젤 투자자 사아드 토마 ( Saad Toma ) IBM 중동 & 아프리카 총괄매니저

) IBM 중동 & 아프리카 총괄매니저 알란 스메튼 ( Alan Smeaton ), 더블린 시티 대학 교수

주요 연사에 대한 정보는 https://globalaisummit.org/en/Pages/Speakers.aspx 에서 확인할 수 있습니다.