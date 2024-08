GLOBAL LOGISTICS FORUM 2024 A SER REALIZADO EM RIADE SOB O PATROCÍNIO DO REI SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD

RIADE, Arábia Saudita, 19 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O Ministério dos Transportes e Serviços Logísticos anunciou o Fórum Global de Logística 2024, agendado de 12 a 14 de outubro no distrito financeiro de King Abdullah. Sob o estimado patrocínio do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, este evento histórico visa promover a colaboração internacional e remodelar o panorama global do comércio e da cadeia de abastecimento.

Espera-se que o fórum atraia mais de 10.000 participantes, incluindo chefes de Estado, ministros, líderes da indústria, especialistas e inovadores de todo o mundo. O evento se concentrará no aprimoramento da infraestrutura do setor e na otimização das operações logísticas para impulsionar o crescimento e maximizar o impacto. Um tema-chave desta edição é a necessidade do setor de adaptabilidade diante das mudanças climáticas globais, com o fórum fornecendo uma plataforma colaborativa para as partes interessadas promoverem mudanças significativas.

Os participantes podem esperar uma série de sessões de discussão dinâmicas, workshops interativos e exposições destinadas a incentivar a cooperação internacional e estimular a inovação em soluções logísticas sustentáveis. O fórum também destacará os avanços significativos da Arábia Saudita no setor, incluindo seu impressionante aumento de 17 lugares no Índice de Desempenho Logístico e o progresso em direção aos objetivos da Estratégia Nacional de Transporte e Logística.

Além disso, o fórum apresentará o Plano Diretor para Centros Logísticos, anunciado por Sua Alteza Real, o Príncipe Crown, em meados de 2023. Esta ambiciosa iniciativa para estabelecer mais de 100 milhões de metros quadrados visa melhorar a infraestrutura, diversificar a economia e cimentar a posição da Arábia Saudita como um centro logístico global.

Situado em Riade, uma cidade estrategicamente posicionada no cruzamento dos três maiores continentes do mundo e lar de uma das economias mais dinâmicas do mundo, o fórum oferece uma oportunidade única para os participantes influenciarem futuras tendências logísticas, estabelecerem relacionamentos com líderes globais e explorarem colaborações inovadoras. A infraestrutura moderna e a rica herança cultural de Riade melhoram ainda mais o cenário deste prestigiado evento.

Sobre o Global Logistics Forum (GLF):

O Fórum Global de Logística (GLF) é uma plataforma inovadora dedicada a moldar o futuro da liderança logística, reunindo líderes globais, investidores e principais partes interessadas para promover a colaboração e impulsionar o setor de logística.

Ao apresentar avanços de ponta e promover soluções inovadoras, a GLF lidera iniciativas que impulsionam a conectividade global e impulsionam o crescimento do setor. O evento inaugural, organizado pelo Ministério dos Transportes e Serviços Logísticos, visa remodelar o comércio global e as cadeias de suprimentos, unindo parceiros do ecossistema para aumentar a eficiência, resiliência, sustentabilidade e lucratividade em um mundo globalizado.

Para mais informações ou para se inscrever no evento, visite https://glforum.org/

