LE FORUM MONDIAL DE LA LOGISTIQUE 2024 SE TIENDRA À RIYAD SOUS LE PATRONAGE DU ROI SALMAN BIN ABDULAZIZ AL SAUD

RIYAD, Arabie saoudite, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Le ministère des Transports et des Services logistiques a annoncé la tenue du Forum mondial de la logistique 2024, prévu du 12 au 14 octobre dans le district financier du roi Abdallah. Placé sous le haut patronage du Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, cet événement historique vise à favoriser la collaboration internationale et à remodeler le commerce et la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

Le forum devrait attirer plus de 10 000 participants, dont des chefs d'État, des ministres, des chefs d'entreprise, des experts et des innovateurs du monde entier. L'événement se concentrera sur l'amélioration de l'infrastructure du secteur et l'optimisation des opérations logistiques afin de stimuler la croissance et de maximiser l'impact. L'un des thèmes clés de cette édition est le besoin d'adaptabilité du secteur face au changement climatique mondial, le forum fournissant une plateforme de collaboration pour les parties prenantes afin de conduire des changements pertinents.

Les participants peuvent s'attendre à une série de discussions dynamiques, d'ateliers interactifs et d'expositions conçus pour encourager la coopération internationale et stimuler l'innovation en matière de solutions logistiques durables. Le forum mettra également en lumière les avancées significatives de l'Arabie saoudite dans le secteur, notamment sa progression impressionnante de 17 places dans l'indice de performance logistique et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie nationale en matière de transport et de logistique.

En outre, le forum dévoilera le plan directeur pour les centres logistiques, annoncé par S.A.R. le prince héritier à la mi-2023. Cette initiative ambitieuse, qui prévoit la création de plus de 100 millions de mètres carrés, vise à améliorer les infrastructures, à diversifier l'économie et à consolider la position de l'Arabie saoudite en tant que centre logistique mondial.

Situé à Riyad, une ville stratégiquement positionnée au carrefour des trois plus grands continents du monde et abritant l'une des économies les plus dynamiques au monde, le forum offre aux participants une occasion unique d'influencer les futures tendances en matière de logistique, de forger des relations avec des leaders mondiaux et d'explorer des collaborations pionnières. Les infrastructures modernes et le riche patrimoine culturel de Riyad renforcent encore le cadre de cet événement prestigieux.

Dossier de presse :

En plus d'un communiqué de presse, nous avons créé un kit média spécifique avec des images, des FAQ , et une fiche d'information qui peut être téléchargée ici.

À propos du Forum mondial de la logistique (FML) :

Le Forum mondial de la logistique (FML) est une plateforme innovante qui vise à façonner l'avenir du leadership logistique, en réunissant des dirigeants mondiaux, des investisseurs et des parties prenantes clés pour promouvoir la collaboration et faire progresser l'industrie de la logistique.

En présentant des avancées de pointe et en promouvant des solutions innovantes, le FML mène des initiatives qui stimulent la connectivité mondiale et la croissance du secteur. L'événement inaugural, organisé par le ministère des transports et des services logistiques, vise à remodeler le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement en réunissant les partenaires de l'écosystème afin d'améliorer l'efficacité, la résilience, la durabilité et la rentabilité dans un monde globalisé.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à l'événement, visitez le site https://glforum.org/