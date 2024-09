Global Service Tour 2024 da XCMG Crane: uma prova de qualidade e compromisso com o cliente

XUZHOU, China, 20 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A XCMG Crane embarcou em seu ambicioso Global Service Tour 2024, demonstrando um compromisso inabalável com a satisfação e a qualidade do cliente. Com equipes de especialistas implantadas em todo o mundo, a XCMG enfrenta os elementos de frente, navegando pelo calor extremo, exposição intensa ao sol e até tufões para fornecer suporte essencial no local. Essas equipes dedicadas trazem o conhecimento técnico de ponta e os recursos de assistência técnica da XCMG diretamente aos clientes, garantindo inspeções detalhadas dos produtos, resolução de problemas e coleta de feedback inestimável.

Ao longo das visitas de assistência técnica, os especialistas técnicos da XCMG trabalham junto com os operadores, recebendo informações sobre suas experiências e abordando quaisquer desafios operacionais que eles possam encontrar. Equipados com habilidades avançadas, esses engenheiros de manutenção diagnosticam e resolvem rapidamente problemas encontrados nos equipamentos, reforçando o compromisso da XCMG em garantir que os clientes possam "comprar com confiança e usar com tranquilidade".

As equipes de manutenção priorizam o intercâmbio de informações significativas com os clientes, compartilhando conhecimentos essenciais de manutenção e operação de segurança, reforçando assim a filosofia da XCMG de "Guarding Hoisting Safety." Essa abordagem proativa não apenas ajuda na solução imediata de problemas, mas também promove um canal de comunicação bidirecional que fornece conhecimentos do cliente para os departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Esse ciclo de feedback contínuo é crucial para impulsionar a inovação de produtos e melhorias de qualidade, promovendo relacionamentos mais fortes entre a XCMG e sua clientela.

Em abril, a XCMG Crane deixou uma marca significativa no setor ao lançar sua série premium G2 globalmente. Esta nova linha inclui a opção de personalização G-Star, com pinturas exclusivas e o inovador modelo de manutenção G-Star. Este modelo oferece aos clientes serviços de gerenciamento digital, garantia de três anos e suporte especializado de ciclo completo. A recepção foi extremamente positiva, destacando a eficácia da abordagem centrada no cliente da XCMG.

A turnê já causou impacto na América Latina, com a chegada do primeiro guindaste XCA750SA dotado de pintura especial em um porto chileno. Uma equipe da XCMG estava de plantão para montagem e testes, mostrando a prontidão da empresa para oferecer suporte a seus produtos. No Brasil, várias unidades dos guindastes XCT40BR personalizados da série G2 foram entregues com sucesso a clientes locais, recebendo elogios por seu desempenho e design.

À medida que a XCMG continua seu Global Service Tour, o foco permanece na qualidade e na promoção da confiança do cliente, garantindo que cada interação reforce seu compromisso final com a excelência no setor de elevação.

FONTE XCMG Crane