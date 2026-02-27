XCMG impulsiona padrão nacional para símbolos gráficos de guindastes, fortalecendo a liderança na padronização do setor

XUZHOU, China, 27 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Administração Estatal de Regulamentação de Mercado e a Administração Nacional de Padronização da China lançaram oficialmente o padrão nacional GB/T 25195.2-2025, Guindastes — Símbolos Gráficos — Parte 2: Guindastes Móveis. Desenvolvido com contribuições substanciais da XCMG, o novo padrão unifica e regulamenta os símbolos gráficos usados nos sistemas de controle de guindastes móveis, aumentando a segurança operacional e apoiando o desenvolvimento internacional do setor.

Os símbolos gráficos funcionam como uma "linguagem universal" entre equipamentos e operadores. Ao converter comandos operacionais complexos em sinais visuais intuitivos, o GB/T 25195.2-2025 ajuda a minimizar desde o início o risco de erros de operação, melhorando a eficiência no local e a supervisão de segurança, oferecendo aos operadores da linha de frente uma proteção invisível.

O novo padrão lançado não apenas fortalece o sistema de padronização de guindastes da China, como também se alinha tecnicamente ao padrão internacional ISO 7296-2, estabelecendo uma base sólida para a expansão global dos guindastes móveis chineses.

Como uma empresa de referência no setor, a XCMG continua a liderar a inovação em padrões técnicos. Em 2025 apenas, a XCMG liderou ou participou do desenvolvimento e da revisão de oito padrões nacionais e industriais que abrangem tanto guindastes sobre rodas quanto sobre esteiras. Até o momento, a empresa já contribuiu para 64 padrões, incluindo três padrões internacionais.

Ao passar da exportação de produtos para a exportação de padrões, a XCMG acelera a transformação de suas vantagens tecnológicas em influência regulatória, consolidando ainda mais seu papel como líder e referência na definição de normas do setor. A empresa declarou que continuará a promover o desenvolvimento do setor por meio da padronização, promovendo um setor de guindastes mais regulamentado, seguro, eficiente e integrado globalmente.

FONTE XCMG Crane