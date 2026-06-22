GROUPAUTO International assume controle integral da Softeca e acelera a transformação digital no mercado de reposição automotiva

LEVALLOIS-PERRET, França, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GROUPAUTO International (GAI) anunciou hoje a aquisição das ações remanescentes da Softeca, desenvolvedora de software sediada em Burgos, na Espanha, marcando a integração total da empresa ao grupo. Esse movimento estratégico dá continuidade à entrada inicial da GAI na Softeca, com uma participação de 33% adquirida em 2022, e reforça o compromisso do grupo de liderar a transformação digital do mercado de reposição automotiva.

President & CEO, GROUPAUTO International, & Ignacio Cantera, Founder & CEO, Softeca

Ao mesmo tempo, o investimento dá à Softeca uma base financeira sólida para impulsionar a inovação contínua, diversificar seu portfólio de produtos para clientes atuais e novos em diversos setores, e sustentar sua expansão internacional de longo prazo.

Desde 2022, a GAI e a Softeca trabalham em conjunto no GNM Systems, plataforma modular voltada a distribuidores de peças e oficinas, e no GPS, ferramenta baseada em dados para previsão de demanda e gestão de descontos. Ambas as soluções são centrais para a transformação digital da GAI. A aquisição integral da Softeca permitirá à GAI ampliar seu ecossistema digital com novas ferramentas para seus membros em todo o mundo.

Günter Weber, presidente e CEO da GAI, afirmou: "Em resposta às mudanças na dinâmica do mercado, a aquisição de 100% da Softeca traz estabilidade e independência em relação a terceiros, ao mesmo tempo em que acelera o desenvolvimento dos sistemas da GROUPAUTO. A operação está alinhada à nossa estratégia de impulsionar a transformação no mercado de reposição independente, o IAM, e ampliar nossa presença global para além da Europa."

Ignacio Cantera, fundador e CEO da Softeca, declarou: "Com esta aquisição, poderemos concentrar nossos esforços no fortalecimento do ecossistema digital da GROUPAUTO, conectando a GAI aos principais agentes do mercado e impulsionando a inovação. A Softeca continua no centro da solução e, ao colaborar com startups especializadas em digitalização, inteligência artificial e outras tecnologias avançadas, estamos nos preparando para as futuras demandas do mercado e construindo uma vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, buscamos um crescimento global e sustentável em nossos mercados-alvo, entregando valor aos negócios por meio de tecnologia de ponta e atendimento de excelência a clientes atuais e novos."

A GAI seguirá investindo em inteligência artificial e tecnologias avançadas para fortalecer seus membros e fornecedores, garantindo que permaneçam competitivos em um setor cada vez mais digitalizado.

Sobre a GROUPAUTO International

Fundada em 1990, a GROUPAUTO International é um dos principais grupos internacionais de comércio no mercado de reposição automotiva.

Nossa ampla rede de distribuidores, prestadores de serviços e especialistas em reparo de automóveis e veículos comerciais está presente em cinco continentes e 117 países.

Oferecemos a empresas, frotistas e proprietários de veículos uma alternativa real às redes de assistência das montadoras, com qualidade equivalente, pronta disponibilidade e custos menores.

Com mais de 67 fornecedores premium parceiros, oferecemos peças de reposição com qualidade OE, equivalente à de equipamento original, em todos os segmentos do mercado, assegurando confiabilidade, desempenho e consistência global.

www.groupauto.com

Sobre a Softeca

A Softeca é uma empresa de tecnologia com mais de 22 anos de experiência, especializada no desenvolvimento de soluções digitais voltadas à geração de valor, à otimização de processos de negócios, ao crescimento das empresas e ao uso de dados na tomada de decisões estratégicas. Com uma equipe de mais de 80 profissionais e mais de 350 projetos realizados, a Softeca desenvolve softwares sob medida para setores como automotivo, alimentício, saúde, seguros e construção, incluindo soluções como Carplace, marketplace on-line de veículos; Autogest, plataforma de gestão de oficinas; e plataformas baseadas em inteligência artificial. A empresa tem como foco a inovação colaborativa, trabalhando em estreita parceria com seus clientes para oferecer tecnologia de ponta capaz de humanizar a transformação digital.

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Contato com a mídia GROUPAUTO International

Tini Labitzke

Chefe de marketing e comunicações

[email protected] www.groupauto.com Softeca

Ignacio Cantera

Fundador e CEO

[email protected] Softeca

FONTE GROUPAUTO International