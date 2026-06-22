GROUPAUTO International acquiert la totalité du capital de Softeca pour accélérer la transformation numérique du marché des pièces de rechange automobiles

LEVALLOIS-PERRET, France, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- GROUPAUTO International (GAI) a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actions restantes de Softeca, éditeur de logiciels basé à Burgos, qui marque ainsi l'intégration complète de la société. Cette décision stratégique, qui s'inscrit dans la continuité de la prise de participation initiale de 33 % de GROUPAUTO International dans Softeca en 2022, renforce la détermination de GAI à jouer un rôle de premier plan dans la transformation numérique du marché des pièces de rechange automobiles.

President & CEO, GROUPAUTO International, & Ignacio Cantera, Founder & CEO, Softeca

Parallèlement, cet investissement apporte à Softeca une solide assise financière qui l'aidera à stimuler l'innovation continue, à diversifier sa gamme de produits pour ses clients actuels et futurs dans tous les secteurs d'activité, et à jeter les bases d'une croissance internationale durable.

GAI et Softeca collaborent depuis 2022 dans le cadre de GNM Systems, une plateforme modulaire destinée aux distributeurs de pièces détachées et aux ateliers, ainsi que de GPS, un outil de gestion des remises et de prévision basé sur les données, deux projets essentiels à la transformation numérique de GAI. L'acquisition totale de Softeca mettra GAI en capacité d'élargir son écosystème numérique en proposant de nouveaux outils à ses membres à travers le monde.

Günter Weber, président-directeur général de GAI, a déclaré : « Au vu de l'évolution de la dynamique du marché, l'acquisition à 100 % de Softeca apporte stabilité et indépendance par rapport aux acteurs tiers, tout en accélérant le développement des systèmes de GROUPAUTO. Cela s'inscrit dans notre stratégie visant à favoriser la transformation du marché indépendant des pièces de rechange et à étendre notre présence mondiale au-delà de l'Europe. »

Ignacio Cantera, fondateur et directeur général de Softeca, a commenté : « Grâce à cette acquisition, nous pouvons désormais nous consacrer pleinement à la consolidation de l'écosystème numérique de GROUPAUTO, à la mise en relation de GAI avec les acteurs de son marché et à la promotion de l'innovation. Softeca reste au cœur de la solution, et en collaborant avec des start-ups spécialisées dans la transition numérique, l'IA et les autres technologies avancées, nous nous préparons aux exigences futures du marché et nous forgeons un avantage concurrentiel. Dans le même temps, nous recherchons une croissance mondiale durable sur nos marchés cibles, en apportant une valeur ajoutée tant à nos anciens qu'à nos nouveaux clients grâce à une technologie de pointe et à un service après-vente exceptionnel. »

GAI continuera d'investir dans l'IA et les technologies avancées afin de donner à ses membres et à ses fournisseurs les moyens de rester compétitifs dans un secteur de plus en plus axé sur le numérique.

À propos de GROUPAUTO International

Fondé en 1990, GROUPAUTO International est une centrale d'achats internationale de premier plan sur le marché des pièces de rechange automobiles.

Notre vaste réseau de distributeurs, de prestataires de services et de spécialistes de la réparation de voitures particulières et de véhicules utilitaires s'étend sur cinq continents et 117 pays.

Nous proposons aux entreprises, aux parcs de véhicules et aux particuliers une véritable solution alternative aux réseaux d'entretien des constructeurs automobiles, en offrant une qualité équivalente et une disponibilité rapide à moindre coût.

Nos plus de 67 partenaires de premier plan nous permettent de fournir des pièces de rechange de qualité OE (équipement d'origine) dans tous les segments de marché afin de garantir la fiabilité, la performance et l'homogénéité à l'échelle mondiale.

www.groupauto.com

À propos de Softeca

Softeca est une entreprise technologique forte de plus de 22 ans d'expérience, spécialisée dans la fourniture de solutions numériques à forte valeur ajoutée visant à optimiser les processus métier, à stimuler la croissance et à exploiter les données pour la prise de décisions stratégiques. Grâce à une équipe de plus de 80 professionnels affichant plus de 350 projets à leur actif, Softeca développe des logiciels sur mesure pour des secteurs tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la santé, l'assurance ou le bâtiment, notamment des solutions comme Carplace (plateforme en ligne de vente de véhicules), Autogest (gestion d'ateliers) ou des plateformes basées sur l'IA. L'équipe met l'accent sur l'innovation collaborative et travaille en étroite concertation avec les clients afin de leur fournir des technologies de pointe qui humanisent la transformation numérique.

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