GROUPAUTO International adquiere la propiedad total de Softeca y acelera la transformación digital en el mercado de repuestos automotriz

LEVALLOIS-PERRET, Francia, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, GROUPAUTO International (GAI) anunció la adquisición de las acciones restantes de Softeca, el desarrollador de software con sede en Burgos, lo que marca la integración plena de la empresa. Esta transacción estratégica se basa en la participación inicial del 33 % de GAI en Softeca en 2022 y refuerza su compromiso de liderar la transformación digital del mercado de autopartes.

President & CEO, GROUPAUTO International, & Ignacio Cantera, Founder & CEO, Softeca

Al mismo tiempo, la inversión ofrece a Softeca un sólido respaldo financiero para impulsar la innovación continua, diversificar su cartera de productos para clientes existentes y nuevos en todos los sectores y servir como base para un crecimiento internacional sostenible.

Desde 2022, GAI y Softeca han colaborado en GNM Systems, una plataforma modular para distribuidores de autopartes y talleres, y GPS, herramienta de pronósticos y reembolsos basada en datos, ambas fundamentales para la transformación digital de GAI. La adquisición total de Softeca permitirá a GAI ampliar su ecosistema digital con nuevas herramientas para sus miembros a nivel mundial.

Günter Weber, presidente y director ejecutivo de GAI, declaró: "En respuesta a la evolución de la dinámica del mercado, la adquisición del 100 % de Softeca aporta estabilidad e independencia con respecto a terceros, a la vez que acelera el desarrollo de los sistemas GROUPAUTO. Esta adquisición está en consonancia con nuestra estrategia de impulsar la transformación en el mercado de autopartes independiente (IAM) y ampliar nuestro alcance mundial más allá de Europa".

Ignacio Cantera, fundador y director general de Softeca, declaró: "Con esta adquisición, ahora podemos centrarnos plenamente en fortalecer el ecosistema digital de GROUPAUTO, conectar a GAI y sus grupos de interés del mercado e impulsar la innovación. Softeca sigue siendo el núcleo de la solución y, al colaborar con nuevas empresas especializadas en digitalización, IA y otras tecnologías avanzadas, nos estamos preparando para los futuros requisitos del mercado y obteniendo una ventaja competitiva. Al mismo tiempo, buscamos un crecimiento global y sostenible en nuestros mercados objetivo, por lo que ofrecemos valor comercial mediante tecnología de vanguardia y un servicio al cliente excepcional tanto para clientes existentes como nuevos".

GAI continuará invirtiendo en IA y tecnologías avanzadas para potenciar a sus miembros y proveedores para garantizar que continúen siendo competitivos en un sector cada vez más digitalizado.

Acerca de GROUPAUTO International

GROUPAUTO International es un grupo comercial internacional líder en el mercado de repuestos automotriz, establecido en 1990.

Nuestra amplia red de distribuidores, proveedores de servicios y especialistas en reparación de vehículos livianos y pesados abarca cinco continentes y 117 países.

Ofrecemos a las empresas, flotas y propietarios de vehículos privados una alternativa genuina a las redes de servicios de fabricantes de automóviles: ofrecemos calidad equivalente, disponibilidad rápida y a menor costo.

Con más de 67 socios proveedores premium, ofrecemos repuestos de calidad estilo equipo original en todos los segmentos del mercado, lo que garantiza confiabilidad, rendimiento y coherencia a nivel mundial.

www.groupauto.com

Acerca de Softeca

Softeca es una empresa de tecnología con más de 22 años de experiencia, especializada en ofrecer soluciones digitales basadas en el valor para optimizar los procesos comerciales, impulsar el crecimiento y aprovechar los datos para la toma de decisiones estratégicas. Con un equipo de más de 80 profesionales y más de 350 proyectos, Softeca desarrolla software a medida para sectores como el automotriz, la alimentación, la salud, los seguros y la construcción, incluidas soluciones como Carplace (mercado de vehículos en línea), Autogest (gestión de talleres) y plataformas impulsadas por IA. Se centran en la innovación colaborativa y trabajan en estrecha colaboración con los clientes para ofrecer tecnología de vanguardia que humanice la transformación digital.

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Contacto para los medios GROUPAUTO International

Tini Labitzke

Responsable de Marketing y Comunicaciones

[email protected] www.groupauto.com Softeca

Ignacio Cantera

Fundador y director ejecutivo

[email protected] Softeca

FUENTE GROUPAUTO International