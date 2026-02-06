GRUPO FERRERO DIVULGA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS REFERENTES AO ANO FISCAL 2024/2025

Grupo Ferrero mantém sua trajetória de crescimento com um aumento de 4,6% em volume de negócios alcançando 19,3 bilhões de euros.

A estratégia de inovação, expansão de portfólio e aquisições impulsionaram a continuação do sucesso em 2024/25.

A plataforma para crescimento futuro é respaldada pelo aumento de investimento de capital, próximo a 1,1 bilhões de euros em 2024/25, e pela aquisição da WK Kellogg Co., encerrada em setembro de 2025[1].

LUXEMBURGO, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Grupo Ferrero, por meio de sua holding Ferrero International S.A., aprovou as Demonstrações Financeiras Consolidadas referentes ao ano fiscal 2024/2025, encerrado em 31 de agosto de 2025[2]. O Grupo fechou o período com um volume de negócios consolidado de 19,3 bilhões de euros. Isso representa um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior, demonstrando o sucesso da estratégia de visão a longo prazo liderada por Giovanni Ferrero, Executive Chairman, e executada pelo Chief Executive Officer, Lapo Civiletti. A Ferrero também manteve sua presença global, com 36 unidades de produção e com uma força de trabalho global de 48.697 colaboradores. Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer no Grupo Ferrero, disse: "Ao celebrarmos nosso 80º aniversário, a Ferrero continua trazendo alegria para as pessoas ao redor do mundo com produtos e marcas muito queridos graças ao compromisso de todos os colegas. Nossa estratégia de crescimento, baseada na inovação de portfólio e expansão para novas categorias e mercados continua a gerar resultados. O aumento do investimento de capital feito em 2024/2025 somado às nossas recentes aquisições, refletem nossas crenças no futuro e na capacidade de investir a longo prazo. Continuamos construindo a capacidade de inovar e atender ao mercado local."

O Grupo continuou a evoluir seu portfólio por meio da expansão de categorias específicas e inovação da estratégia de marca. Entre os principais avanços em 2024/2025:

Lançamento de Nutella de origem vegetal para atender à demanda crescente dos consumidores.

Expansão de Nutella a novas categorias, com uma linha de produtos de panificação congelados, incluindo Crepes de Nutella e Nutella Donut.

Extensão de três marcas norte-americanas de confeitaria queridas do público para barras de sorvete: Butterfinger®, BabyRuth® e 100 Grand®.

Lançamento de Tic Tac Two, uma nova linha sem açúcar e com dois sabores.

Expansão para produtos com alto teor de proteína com a aquisição de Power Crunch, marca líder nos EUA em barras proteicas à base de wafer.

Para respaldar o crescimento do portfólio e expansão de sua presença, o Grupo segue reforçando suas capacidades em mercados importantes. Os destaques incluem:

Na América do Norte, a Ferrero anunciou a ampliação da unidade de Brantford, Ontario, que criará 500 empregos e trará a produção de Nutella Biscuits para fora da Europa pela primeira vez z. O Grupo também abriu uma nova fábrica de Kinder Bueno em Bloomington, Illinois, criando 200 novos cargos em um espaço de 169.000 metros quadrados de capacidade de produção.

Na Europa, o Grupo aprimorou suas capacidades de fabricação na unidade de Villers-Écalles no norte da França, o maior centro de produção de Nutella do mundo, para atender à demanda futura.

No período de 2024/25, a empresa anunciou ainda a aquisição da WK Kellogg Co, incluindo a fabricação, o marketing e a distribuição do icônico portfólio de cereais matinais da WK Kellogg Co em todo os Estados Unidos, Canadá e Caribe[3]. Como parte da aquisição, a Ferrero recebeu 3.000 novos colaboradores, aumentado o número de funcionários para mais de 50.000 no mundo inteiro.

Sobre o Grupo Ferrero

O Grupo Ferrero é líder global em alimentos doces embalados, reconhecido por marcas icônicas como Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® e Tic Tac®.

Fundada em 1946, em Alba, na Itália, a Ferrero completa 80 anos como um grupo familiar, com 50 mil colaboradores e operações em mais de 170 países. A companhia combina forte herança e compromisso com a qualidade com inovação contínua em diversas marcas e categorias, incluindo sorvetes, biscoitos e produtos de panificação, cereais matinais e opções mais saudáveis.

Guiada por uma visão de longo prazo, a Ferrero foca em um crescimento sustentável e responsável, fortalecendo sua presença em segmentos emergentes sem abrir mão de seus valores de excelência e cuidado.

[1] Os resultados financeiros compartilhados hoje não incluem valor nenhum da WK Kellogg Co. A transação foi encerrada em setembro de 2025, dentro do ano financeiro 2025/2026.

[2] De 1º de setembro de 2024 a 31 de agosto de 2025.

[3] Os resultados financeiros compartilhados hoje não incluem valor nenhum da WK Kellogg Co. A transação foi encerrada em setembro de 2025, dentro do ano financeiro 2025/2026.

