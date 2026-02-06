Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo Ferrero para o Exercício de 2024/2025

O Grupo Ferrero mantém a sua trajetória de crescimento com um aumento de 4,6% no volume de negócios, atingindo 19,3 mil milhões de euros.

A estratégia baseada na inovação, na expansão do portefólio e em aquisições impulsionou o sucesso contínuo em 2024/25.

A plataforma para o crescimento futuro foi reforçada com investimentos de capital próximos de 1,1 mil milhões de euros em 2024/25 e com a aquisição da WK Kellogg Co., concluída em setembro de 2025.

LUXEMBURGO, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Grupo Ferrero, através da sua holding Ferrero International S.A., aprovou as Demonstrações Financeiras Consolidadas relativas ao exercício de 2024/2025, terminado a 31 de agosto de 2025. O Grupo encerrou o ano com um volume de negócios consolidado de 19,3 mil milhões de euros, um aumento de 4,6% face ao ano anterior, demonstrando o êxito da visão estratégica a longo prazo liderada pelo Presidente Executivo Giovanni Ferrero e executada pelo Diretor Executivo Lapo Civiletti.

A Ferrero manteve a sua presença global, com 36 unidades de produção, e terminou o exercício com uma força de trabalho global de 48.697 colaboradores, a 31 de agosto de 2025.

Daniel Martinez Carretero, Diretor Financeiro do Grupo Ferrero, afirmou:

"Enquanto celebramos o nosso 80.º aniversário, a Ferrero continua a levar alegria às pessoas em todo o mundo com os nossos produtos e marcas tão apreciados, graças ao compromisso de todos os nossos colaboradores. A nossa estratégia de crescimento, centrada na inovação do portefólio e na expansão para novas categorias e mercados, continua a dar frutos. O aumento do investimento de capital realizado em 2024/2025 e as nossas aquisições recentes refletem a nossa confiança no futuro e a capacidade de investir a longo prazo. Estamos a reforçar ainda mais a nossa capacidade de inovar e servir os mercados locais".

O Grupo continuou a desenvolver o seu portefólio através de expansões seletivas de categorias e inovação estratégica das marcas. Entre os principais desenvolvimentos de 2024/2025 destacam-se:

Lançamento de Nutella Plant-based, respondendo à evolução das preferências dos consumidores.

Expansão de Nutella para novas categorias com uma gama de pastelaria ultracongelada, incluindo Nutella Crêpes e Nutella Donut.

Extensão de três marcas norte-americanas de confeitaria para gelados em barra: Butterfinger®, BabyRuth® e 100 Grand®.

Lançamento de Tic Tac Two, uma nova gama sem açúcar e com sabor duplo.

Entrada no segmento de snacks proteicos com a aquisição da Power Crunch.

Para apoiar o crescimento do portefólio e a sua presença geográfica, o Grupo continuou a reforçar as suas capacidades em mercados-chave. Entre os destaques:

América do Norte: ampliação da unidade de Brantford, Ontário, criando 500 novos postos de trabalho e permitindo a produção de Nutella Biscuits fora da Europa pela primeira vez. Abertura de uma nova unidade de Kinder Bueno em Bloomington, Illinois, com 200 novos postos de trabalho e 169.000 pés quadrados de capacidade produtiva.

Europa: reforço das capacidades de produção na fábrica de Villers-Écalles, no norte de França, o maior centro de produção de Nutella do mundo.

Durante o exercício 2024/25, a empresa anunciou a aquisição da WK Kellogg Co., incluindo a produção, o marketing e a distribuição do seu portefólio icónico de cereais de pequeno-almoço nos Estados Unidos, Canadá e Caraíbas. Como parte da aquisição, a Ferrero acolheu 3.000 novos colaboradores, elevando o número total de empregados do Grupo para mais de 50.000.

Sobre o Grupo Ferrero

O Grupo Ferrero é líder mundial em produtos doces embalados, reconhecido por marcas icónicas como Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® e Tic Tac®, entre outras marcas locais apreciadas. Fundado em 1946 em Alba, Itália, celebra 80 anos como um grupo familiar, com mais de 50.000 colaboradores e operações em mais de 170 países.