Le groupe Ferrero présente ses états financiers consolidés pour l'exercice fiscal 2024/2025

Le groupe Ferrero reste sur sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires de 19,3 milliards EUR, soit une hausse de 4,6 %.

Sa stratégie d'innovation, d'expansion de son portefeuille et d'acquisitions ont permis la poursuite de son succès en 2024/25.

La plateforme pour la croissance future est également propulsée par des investissements en capitaux de près de 1,1 milliard EUR en 2024/25 et par l'acquisition de WK Kellogg Co., finalisée en septembre 2025[1].

LUXEMBOURG, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Ferrero, par le biais de sa holding, Ferrero International S.A., a approuvé les états financiers consolidés pour l'exercice financier 2024/2025, qui a pris fin le 31 août 2025[2]. Le Groupe a clôturé l'exercice financier sur un chiffre d'affaires consolidé de 19,3 milliards EUR, soit une hausse de 4,6 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui prouve le succès de la vision stratégique à long terme du président exécutif Giovanni Ferrero exécutée par le PDG Lapo Civiletti.

Ferrero a maintenu sa présence mondiale, avec 36 usines, et comptait un effectif mondial de 48 697 salariés le 31 août 2025, à la fin de l'exercice financier.

Daniel Martinez Carretero, directeur financier du groupe Ferrero, déclare : « Ferrero fête son 80e anniversaire et continue à apporter de la joie à ses consommateurs dans le monde entier avec des produits et des marques adorés grâce à l'engagement de tous nos collaborateurs. Notre stratégie de croissance basée sur l'innovation dans notre portefeuille et sur l'expansion dans de nouvelles catégories et de nouveaux marchés continue à porter ses fruits. Les investissements en capital réalisés en 2024/2025 et nos récentes acquisitions reflètent notre confiance en l'avenir et notre capacité à investir sur le long terme. Nous poursuivons le renforcement de nos capacités d'innovation pour répondre au mieux aux besoins des marchés locaux. »

Le Groupe a continué de faire évoluer son portefeuille avec une expansion ciblée de ses catégories et une innovation de plusieurs marques stratégiques. Voici quelques événements clés de 2024/25 :

Lancement de Nutella Plant-Based pour répondre à l'évolution constante de la demande des consommateurs.

Expansion de Nutella dans de nouvelles catégories avec une gamme de produits de boulangerie surgelés, dont Nutella Crepes et Nutella Donut.

Extension de trois marques locales d'Amérique du Nord très prisées dans le secteur des barres glacées : Butterfinger®, BabyRuth® et 100 Grand®.

Lancement de Tic Tac Two, une nouvelle gamme bi-goût sans sucre.

Expansion dans le secteur des en-cas hyper-protéinés avec l'acquisition de Power Crunch, une marque américaine de référence dans les barres protéinées wafer.

Pour soutenir la croissance de son portefeuille et développer sa présence géographique, le Groupe continue à renforcer ses capacités stratégiques dans les marchés. En voici les points clés :

En Amérique du Nord, Ferrero a annoncé l'augmentation des capacités de son usine de Brantford, en Ontario. Cette montée en puissance, permettra la création de 500 emplois et amenera la production de Nutella Biscuits hors d'Europe pour la première fois. Le Groupe a également ouvert un nouveau site Kinder Bueno à Bloomington, dans l'Illinois, ce qui a permis de créer 200 nouveaux postes et 15 700 m² de capacité de production.

En Europe, le Groupe a encore amélioré les capacités de fabrication de l'usine de Villars-Écalles, dans le Nord de la France, le plus grand site de production de Nutella au monde, afin de répondre à la demande future.

En 2024/2025, la société a annoncé l'acquisition de WK Kellogg Co, ce qui comprend la fabrication, le marketing et la distribution du célèbre portefeuille de produits céréaliers de WK Kellogg Co aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes[3]. Dans le cadre de cette acquisition, Ferrero a accueilli 3 000 nouveaux collaborateurs, ce qui a amené l'effectif total de Ferrero à plus de 50 000 salariés dans le monde entier.

À propos du Groupe Ferrero

Le groupe Ferrero est un leader mondial de l'épicerie sucrée , reconnu pour ses marques emblématiques telles que Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® et Tic Tac®, ainsi que pour des marques locales incontournables comme Delacre, Delichoc, Michel & Augustin, Fulfil et Eat Natural.

Fondé en 1946 à Alba, en Italie, Ferrero célèbre 80 ans d'existence en tant que groupe familial, avec 50 000 collaborateurs et une présence dans plus de 170 pays. L'entreprise allie un solide héritage et un engagement constant en faveur de la qualité à une innovation continue, couvrant de nombreuses catégories : glaces, biscuits et produits de viennoiseries , céréales pour le petit-déjeuner et offres plus équilibrées. Guidé par une vision de long terme, Ferrero privilégie une croissance durable et responsable, renforce sa présence sur des segments émergents tout en restant fidèle à ses valeurs d'excellence et d'attention.

1. Les résultats financiers partagés aujourd'hui n'incluent pas les chiffres de WK Kellogg Co. En effet, la transaction a été conclue en septembre 2025, soit pendant l'exercice financier 2025/2026.

2. Du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.

3. Les résultats financiers partagés aujourd'hui n'incluent pas les chiffres de WK Kellogg Co. En effet, la transaction a été conclue en septembre 2025, soit pendant l'exercice financier 2025/2026.