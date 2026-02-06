El Grupo Ferrero anuncia sus cuentas anuales consolidadas para el ejercicio fiscal 2024/2025

El Grupo Ferrero mantiene su trayectoria de crecimiento con un alza de un 4,6 % en el volumen de ventas, el cual se sitúa en los 19 300 000 000 EUR.

El éxito continuado de 2024/2025 resultó de la estrategia de innovación, la expansión de la cartera de productos y las adquisiciones.

La plataforma para el desarrollo venidero respaldada ulteriormente por una inversión ampliada de capitales cercana a los 1 100 000 000 EUR en 2024/2025, y, por la compra de WK Kellogg Co., concluida en septiembre de 2025[1].

LUXEMBURGO, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Ferrero, a través de su sociedad holding Ferrero International S.A., aprobó los estados financieros consolidados para el periodo fiscal 2024/2025, que concluyó el 31 de agosto de 2025[2]. El Grupo cerró su ejercicio económico con un volumen de negocios consolidado del orden de los 19 300 000 000 EUR, lo que constituye un aumento de un 4,6 % comparado con el año precedente. Dicha suba pone de manifiesto el éxito cosechado por la orientación estratégica a largo plazo auspiciada por el presidente ejecutivo, don Giovanni Ferrero, la cual ejecuta nuestro CEO don Lapo Civiletti.

Ferrero mantuvo su presencia internacional, con sus 36 plantas de manufactura, y finalizó el año financiero con una plantilla global conformada por 48 697 empleados al 31 de agosto de 2025.

Daniel Martínez Carretero, Chief Financial Officer en el Grupo Ferrero, declaró: «En nuestro 80º aniversario, Ferrero sigue brindando alegría a los ciudadanos de todo el mundo, de la mano de sus apreciadísimos productos y marcas, y gracias al compromiso del que dan muestras nuestros compañeros en su integridad. Nuestra estrategia de crecimiento, fundamentada en la innovación y la expansión de la cartera de productos en categorías y mercados inéditos, continúa arrojando resultados. El incremento de la inversión en capitales materializado en 2024/2025, amén de nuestras adquisiciones recientes, reflejan nuestra apuesta en el futuro así como la capacidad de invertir a largo plazo. «Seguimos fomentando la capacidad de innovar y atender a los mercados locales».

El Grupo siguió diversificando su cartera de productos mediante la extensión de ciertas categorías específicas, como también a través de la innovación de las marcas estratégicas. Entre los avances más prominentes de 2024/2025, podemos citar los siguientes:

el lanzamiento de una Nutella de origen vegetal para satisfacer la demanda en constante evolución de los consumidores;

la elevación de Nutella a categorías novedosas que engloban una gama de artículos de panadería congelados, entre otros, los Nutella Crêpes y los Nutella Donut;

la extensión de tres marcas locales de confitería de preferencia en barras de helado: Butterfinger®, BabyRuth® y 100 Grand®;

la salida al mercado de Tic Tac Two, una gama de dos sabores y sin azúcar; y

la integración en la categoría de snacks con alto contenido en proteínas a raíz de la compra de Power Crunch, una marca estadounidense líder en barritas de oblea proteicas.

En pro de consolidar el desarrollo de su cartera al igual que una mayor presencia geográfica, el Grupo sigue reforzando sus capacidades en los principales mercados. Entre los aspectos más destacados, se incluyen:

En Norteamérica, Ferrero anunció que incrementará las instalaciones Brantford, de las que es titular en Ontario, lo que creará 500 puestos de trabajo y llevará la manufactura de Nutella Biscuits fuera de Europa por vez primera. A su vez, el Grupo ha inaugurado un local específico destinado a la elaboración de Kinder Bueno en Bloomington, Illinois. Este acogerá 200 puestos de trabajo flamantes y una capacidad de producción de 15 701 m 2 .

. En Europa, el Grupo intensificó su capacidad de producción en la planta de Villers-Écalles, al norte de Francia, el centro de fabricación de Nutella de mayores proporciones del planeta, lo cual responde a la voluntad de satisfacer la demanda futura.

Durante el ejercicio presupuestario 2024/2025, la compañía anunció la adquisición de Kellog Co., transacción que incluye la confección, marketing y distribución de la icónica cartera de cereales para desayuno de WK Kellogg Co. en los Estados Unidos, Canadá y el Caribe[3]. Como parte de la compra, Ferrero dio la bienvenida a 3 000 empleados, con lo que engrosó la cifra mundial de trabajadores de Ferrero, que alcanzó los 50 000.

Acerca del Grupo Ferrero

Grupo Ferrero es líder mundial en alimentos dulces envasados, reconocido por marcas icónicas como Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® y Tic Tac®.

Fundado en 1946 en Alba, Italia, Ferrero celebra 80 años como un grupo familiar, con 50.000 empleados y operaciones en más de 170 países. La empresa combina una sólida tradición y compromiso con la calidad con innovación continua en todas las marcas y categorías, incluyendo helados, galletitas y productos de panificación, cereales para el desayuno y productos que son mejores para vos. Guiada por una visión a largo plazo, Ferrero se centra en un crecimiento sostenible y responsable, fortaleciendo su presencia en los segmentos emergentes mientras se mantiene fiel a sus valores de excelencia y cuidado.

1. Los resultados financieros que se dan a conocer en el día de hoy no comprenden cifra ninguna concerniente a WK Kellogg Co. La transacción se selló en septiembre de 2025, en el marco del año contable 2025/2026.

2. Del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025.

3. Los resultados financieros que se dan a conocer en el día de hoy no comprenden cifra ninguna concerniente a WK Kellogg Co. La transacción se selló en septiembre de 2025, en el marco del año contable 2025/2026.

FUENTE Ferrero Group